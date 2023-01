Arte asturiano en el diván

Al arte asturiano le falta proyección nacional e internacional, sin que a nadie le importe ni le entre, aparentemente, complejo de culpa. Se ve por ejemplo en la exposición permanente del Museo Nacional Reina Sofía de Madrid, donde, salvo tres, no figura casi ninguno de los artistas asturianos recogidos en la colección y se vuelven incomprensibles ausencias como la de Antonio Suárez, que en la sala 420, ahora temporalmente cerrada, es el único artista de los que participaron en las dos trascendentales colectivas de arte español contemporáneo celebradas en 1960 en el Museo Guggenheim y el MOMA de Nueva York que no está representado. Habrá que preguntarse por las razones conscientes o inconscientes de tal decisión, que nada tiene que ver con el valor intrínseco de su pintura en aquella época ni con su posterior trayectoria, siempre dentro de la abstracción pionera.

Quien está pero no debería estar en el Museo del Prado es el pintor Darío de Regoyos, que es una de las pocas excepciones del decreto de reparto de las colecciones estatales entre los museos nacionales y por tanto pertenece al Reina Sofía, en el que se expone, insólitamente, no a través de los fondos del museo sino de un préstamo particular. Esta esquizofrenia hace que en el Museo del Prado también estén colgados dos cuadros recién adquiridos del postimpresionista de Ribadesella, uno de los cuales, titulado genéricamente "Hórreo (Asturias)", muestra una vista inusual y ya perdida de Santa María del Naranco. La inclusión en el Prado de estos artistas más "modernos" hace que se desplace a otros más "clásicos" que deberían tener una presencia más relevante como el ovetense Luis Menéndez Pidal, que fue uno de los pocos artistas españoles en obtener la Medalla de Honor de las Exposiciones Nacionales de Bellas Artes y que, gracias a la reordenación de las colecciones del siglo XIX, por fin aparece con un cuadro, su sobrio autorretrato, mezclado entre otros muchos. Sigue faltando el excelente "Salus infirmorum" (1896), su mayor éxito nacional e internacional.

Hay un cierto complejo de inferioridad y por eso se agradece cuando se producen iniciativas en Madrid que ponen en igualdad de condiciones a los artistas asturianos con el resto, aunque se haga ad hoc en un café-librería. Es lo que sucede con la exposición comisariada por el coleccionista, galerista y gestor cultural Adrián Piera, flamante presidente nacional del Instituto de Arte Contemporáneo (IAC), que alrededor del paso fugaz del tiempo reúne las vanitas de Aurelio Suárez y Avelino Sala con la obra de Eugenio Ampudia, Ángel Haro, Isidro López Aparicio o Elisa Terroba, en un entorno grato para la asimilación reposada. Y en la Galería Rafael Pérez Hernando, por su parte, se junta a Chechu Álava con sus compañeras de mundo y pintura Angela Burson, Sofia Pashaei, Rosalía Banet, Sabine Finkenauer y Scout Zabinski, en una exposición sobre la intimidad femenina en la que se psicoanalizan las heridas físicas y emocionales. Tanto Avelino Sala como Chechu Álava son muy conocidos en la capital española, en la que tienen presencia frecuente.

Para superar los traumas no hay nada como enfrentarse a la realidad, normalizar los hechos y los derechos y hacerse valer mediante la objetivación del trabajo bien resuelto, algo a lo que ayuda haber acudido a consulta en una ciudad que para los artistas locales es el diván natural en el que tumbarse y buscar la apertura mental, tanto propia como ajena. Puede hacerse a través de una colectiva como las citadas, una show-room como la que tiene abierta Aurora Vigil-Escalera o una galería que haga de los pintores y escultores asturianos parte de su trabajo, como Utopia Parkway o Puxagallery, que ahora expone a Luis Fega, en su segunda individual en este espacio, con obra reciente. Como viene siendo habitual en el pintor de Piantón (Vegadeo) residente en Madrid, son cuadros de título toponímico estructurados en planos de color en los que intercala o superpone trazos negros y blancos, con un cierto desarrollo hacia lo matérico como principal novedad y una articulación gestual que aunque tiene mucho de automatismo psíquico esconde significados no arbitrarios, mensajes del inconsciente de profundas raíces en los que lo universal no procede del olvido, como toda buena pintura, venga de donde venga.