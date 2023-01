Mar y Rafaela

El 19 de mayo de 2019 el diario boliviano "Página Siete" recogía lo siguiente: "Roberta Benzi, el primer caso de cambio de sexo en Bolivia realizado en 1986, murió hoy. Descrita como una mujer elegante, gentil y afable por muchas personas que la admiraban por su valor e incansable lucha por visibilizar el transgénero y la transexualidad. Benzi consolidó su cambio de sexo e identidad el 2002, tras una odisea de chantajes, acoso y violencia de parte de policías y autoridades judiciales como ella lo contó".

De un tiempo a esta parte, a los esfuerzos por visibilizar realidades como el transgénero y la transexualidad también se suma la literatura y la ficción. Cuantos más sean los ángulos desde donde se enfoque, más completa será esa visión. El caso de Benzi puede considerarse paradigmático por las dificultades a las que se enfrentó en una sociedad donde cierta clase de violencia hacia ciertos colectivos (trans, gays, mujeres…) estaba totalmente naturalizada y asumida (empleo el pretérito imperfecto de indicativo, ojalá la actualidad no me quite argumentos). Y que nadie señale con el dedo ni se considere a salvo, la publicación de "El sonido de la H" de la escritora venezolana / boliviana Magela Baudoin pone de relieve la necesaria universalización de según qué asuntos: entendiendo dicha universalización en sentido literal y en cierto modo figurado si aceptamos por universalizar, trasladar a la ficción realidades que antaño no eran tan atendidas por ella misma.

Que la literatura, hoy día, tiene asumida ser parte del testimonio de épicas que luchan por los derechos de minorías es obvio; "El sonido de la H" es una novela que partiendo de la experiencia de Roberta Benzi (en la novela: Rafael / Rafaela) construye un relato de iniciación narrado por Mar, una mujer que, como si de una larga epístola se tratara, se remonta a su infancia y adolescencia; relata su amistad con Rafaela y en la exposición de todo ello se ponen de manifiesto las dificultades vitales de las mujeres de su entorno en una sociedad machista y violentamente patriarcal. Y se hace, por parte de Baudoin, sin caer en maniqueísmos; con un estilo muy coloquial y un tono que, dentro del dramatismo y la exposición de la crueldad, no renuncia al humor si fuera necesario y entiende, como seña distintiva, que es crucial no caer en el melodrama. En este sentido, el papel que juega Mar, la narradora, es fundamental: habla de sí misma para hablar de las demás: con un padre de aspiraciones revolucionarias que a la que se descuide muestra su perfil de macho alfa: "No entendí jamás por qué su idea de cambiar el mundo no nos incluía a nosotras". Creo que en esta reflexión de la narradora se condensa la mayoría de las claves que se manejan en esta novela, que, además, supone la forja de una escritora que, según va poniendo en orden su pasado, va descubriendo su vocación (claves son los pasajes en que se evoca a las hermanas Brontë y "El Aleph" de Borges).

"Porque mentir era lo mío. Siempre lo había hecho. Inventaba historias todo el tiempo. Que mi abuela Tita vivía en una casita con chimenea al lado nuestro. La Navidad es un asunto de escasez no solo material para un migrante. Había que demostrar que no estábamos solos como ratas".

La obra de Magela Baudoin (Caracas, 1973) está traducida al inglés, portugués y árabe. En 2020 fue finalista del VI Premio "Ribera del Duero" con el libro de relatos "Vendrá la muerte y tendrá tus ojos". Es autora del libro de entrevistas "Mujeres de costado" y de otro libro de cuentos: "La composición de la sal". Con "El sonido de la H" recibió en Bolivia el Premio Nacional de Novela y es el cuarto título de narrativa que publica la nueva editorial MilMadres. Ubicada en Zaragoza y dirigida por el poeta Julio Espinosa. Ojalá tenga suerte.