La nueva canción de la cantante colombiana Shakira junto al famosísimo productor argentino Bizarrap está arrasando. 25 millones de reproducciones en menos de 10 horas, una cifra que se espera que se multiplique indefinidamente. En ella, Shakira se desquita con su ex pareja, el jugador de futbol Gerard Piqué, y con su nueva pareja, Clara Chía, con la que le fue infiel durante meses. Tras 'Te felicito' y 'Monotonía' canciones que representan el enfado y la tristeza, Shakira completa la tríada del desamor con la BZRP music session #53 en la que solo hay rastro de empoderamiento y superación. Y lo ha hecho de la mejor manera posible: sacándole rentabilidad a su desamor. En total, la cantante colombiana ha ganado ya 21 millones con sus canciones anti-Piqué.

Ya lo dice la colombiana en su canción: "Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan". Y esque monetizar las rupturas es algo que los cantantes llevan haciendo desde el principio de los tiempos. Mitos como Eminem, Ed Sheeran o Bruno Mars le sacan tremenda rentabilidad. El problema llega cuando lo hacen Shakira, Karol G o Taylor Swift. Porque si a ellos les tildan de grandes compositores, con ellas siempre surge el calificativo de "despechadas". Sin embargo, en los últimos años y con la influencia de la nueva ola del feminismo, las mujeres no solo hacen canciones de rupturas, sino que lo hacen desde el orgullo y el empoderamiento.

Monetizar la Tusa

Si hablamos de ganar dinero aprovechando una ruptura, la diva es Karol G. Tras su sonada ruptura con el también reggetonero Anuel, Karol G ha dado un estratégico volantazo a su carrera musical. Se ha convertido en la cantante de reggeaton que representa el empoderamiento femenino, la superación de la ruptura y la salud mental. 'La mami', 'la bichota', una mujer inteligente que ha sabido girar su carrera hacia el feminismo sin perder su esencia y sus ritmos pegadizos.

Todo empezó en el año 2019 con la ya mítica 'Tusa' junto a otra diva, Nicky Minaj. ¿Y qué es la tusa? Pues una expresión coloquial colombiana que no tiene una traducción al español pero que es algo así como la rabia y la tristeza que se sienten al terminar una relación amorosa.

Una canción que cuenta esos momentos posteriores a la ruptura en las que se necesitan distracciones, amigas y salir de fiesta para sanar. Aunque, de vez en cuanto, aún se siga cayendo en esa tentación de escribir al ex en medio de la noche

Ya no tiene excusa, hoy salió con su amiga dizque pa' matar la tusa / Que porque un hombre le pagó mal, está dura y abusa / Se cansó de ser buena, ahora es ella quien los usa

La colombiana pasó al siguiente nivel con la canción '200 copas', una balada cargada de emotividad, pero sobre todo de rabia, en la que no duda en hablar a todas sus oyentes como si fueran sus mejores amigas para animarlas a dejar atrás las relaciones tóxicas. "Esto va para todas. Demuéstrale que se va a tener que poner más hijo de puta si te quiere volver a ver llorar". Con esa frase acaba una canción que llama a valorarse a uno mismo, de quererse y abandonar lo que hace daño.

Y nos tomamos las doscientas copas que hayan en la barra / Y nos subimos a cantar la "Tusa" hasta que todo se vaya / Esta noche voy a cumplir con mi misión / Es que tú repitas "el pedazo de mierda es él y no soy yo"

Pero, sin duda, el himno de la generación Z ante una ruptura es su temazo 'Mamiii' junto a otra mujer con una carrera estratosférica, Becky G. Las rupturas siempre son dolorosas, pero llega el momento en el que nos damos cuenta de que era lo mejor, de que no estábamos bien, de que la ruptura ha sido lo mejor opción. A ese momento, en el que no volverías con tu ex ni por todo el oro del mundo, le cantan estas dos divas.

No me vuelvas a llamar, hasta boté el celular / De lo tóxico que eres, se volvió perjudicial / Lo que se va, se va, ah, Conmigo no te equivoques / De lo tóxico que eres, no te quiero ver más

Becky G y el sexo tras la ruptura

La rapera mexico-estadounidense nunca ha tenido problemas en explotar su sexualidad en sus canciones. Pese a las críticas, siempre ha sido una defensora de que las mujeres pueden hacer canciones sobre sexo igual que las hacen los hombres aunque aún persistan estereotipos machistas que lo perjudiquen.

Ahí están sus míticas 'Mayores' y 'Sin pijama' que hablan abiertamente de ello. Y, como no, lo hace también en su tema más mítico de ruptura, 'Ram pam pam', que sacó junto a Natti Natasha después de su ruptura con el cantante Austin Mahone.

Te quedaste afuera, te boté la llave / Ahora tengo a otro y más rico me cabe / Ya tú sabe' amargo y él más rico y suave

Otro bombazo que ha consagrado a Becky G como una de las artistas que saben sacar partido de sus rupturas es 'Mal de amores', un 'hit' que sacó junto a Sofía Reyes que es toda una declaración de intenciones en el que dicen literalmente que las mujeres no necesitan hombres y que ante una ruptura, amigas, fiesta y camino.

Rata inmunda, animal rastrero / Para contar lo malo que me hiciste, me faltan dedos / Yo sé que revivir lo' muerto' no se puede / Y el que no la paga, pues la debe

Taylor Swift: una canción por ex

Taylor Swift es sin duda la reina de sacarle rédito a su vida sentimental con sus canciones. Ha sido infinitamente criticada por plasmar sus relaciones amorosas en sus temas. Y cada una de las veces en las que la han criticado se ha defendido con un argumento: Los hombres llevan basando canciones, e incluso discos, en su vida sentimental y en sus rupturas desde el principio de los tiempos y nunca han sido criticados.

La cantautora estadounidense menciona artistas como Bruno Mars, Ed Sheeran, y muchos otros como Maluma o Eminem, que hacen dinero con sus rupturas y, normalmente con una ración extra de machismo además.

Elegir una sola canción de ruptura de Taylor Swift es algo casi imposible: 'All too well', 'Red', 'This love', 'Back to december'... Buena parte de su discografía está basada en este tema. Pero, sin duda, las más míticas son 'Shake it off' y 'We are never ever getting back together'. Con un ritmo más animado de lo habitual y unas letras que claman a una vida mejor tras la ruptura, ambas canciones se han convertido en verdaderos himnos.

Dua Lipa y que nada importe

Tres premios Grammy, cinco premios Brit, dos premios MTV Europe Music Awards, un premio MTV Video Music y un premio American Music. Esos son solo algunos de los premios que ha ganado la artista Dua Lipa desde que comenzó su carrera musical en 2014. Una ex modelo que se ha convertido en tan solo unos años en una diva del pop.

Con una discografía tan corta, la cantante británica de origen albanokosovar se ha alzado con dos de las canciones más épicas de ruptura de los últimos años. Con 'IDGF' sabíamos lo que iba a venir desde el título. Son las iniciales de 'I don't give a fuck', que en español querría decir algo así como "no me importa una mierda". Y eso es lo más bonito que le dice a su ex en toda la canción en la que además dice que no le llame, que no le necesita y que se busque a otra que lo escuche.

La segunda, con un título un poco más suave como 'New Rules' es más comedida, pero no por ello menos épica. Un tema que enumera los tres consejos más importantes al dejar una relación: "No le cojas el teléfono, no lo dejes entrar en casa y no seas su amiga". Una letra con la que muchos pueden sentirse identificados combinada con una melodía electrónica perfecta para bailar en una discoteca a las tres de la mañana en el momento en que te dejan.