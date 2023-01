Joyas de vidrio

Luis Parades plantea en el Espacio de Arte Dos Ajolotes, en Oviedo, una inmersión en su propuesta más reciente. Ha transformado el espacio expositivo en una instalación lumínica que potencia el atractivo de una selección de piezas de vidrio que, con el título "Rumor vítreo", ya estuvieron presentes en el proyecto de 2022 para la Sala de Arte El Brocense de la Diputación de Cáceres.

Hace tiempo que sigo la trayectoria de Luis Parades, creador infatigable con un trabajo riguroso ligado en sus inicios a la Real Fábrica de Vidrios y Cristales de La Granja de San Ildefonso, en Segovia, y que posteriormente evolucionó, trabajando junto a reconocidas personalidades en el arte del vidrio como Steve Klein o Johnathon Schmuck. Ha llegado a desarrollar una obra con gran personalidad, hallando nuevas y acertadas posibilidades plásticas con este material. La importancia de nuestro artista se advierte en los numerosos reconocimientos y en las exposiciones realizadas a nivel internacional, entre las que destaca "Historias sumergidas", una exitosa muestra de 2016 en Melbourne (Australia), en la que ya estaban presentes muchas de las características de su personal estilo, y que ahora se ven potenciadas.

En un primer acercamiento a "Rumor vítreo", las obras destacan por su rotundidad formal, priman las irregularidades de las superficies que poseen un aspecto puro, como si apenas estuviera presente la mano del creador, como si las piezas hubieran sido extraídas de la naturaleza. Se advierte un fuerte contraste entre la rugosidad de la masa vítrea, de ricos efectos traslúcidos, y la superficies perfectamente cortadas y pulidas que, desde su nitidez y transparencia, desvelan hermosos mundos detenidos en su interior. Pedro García, director de la galería, comenta en el texto de presentación que "hay un doble campo de trabajo que, necesariamente, incluye la forma y lo que ésta encierra, contenedor y contenido se confunden y se complementan, se diluyen, la existencia de uno implica la existencia del otro"; y, ciertamente, desde una observación más detallada, se perciben paisajes oníricos que despiertan la imaginación.

Es subrayable la importancia que el artista ha concedido al montaje expositivo, las piezas se engarzan sobre ménsulas de manera exquisita, acentuando su atrayente aspecto de joya, como de piedra preciosa única, cuyo valor no solo procede de la obra en sí, de sus hermosas formas y de la poesía que atesoran, sino de algo que no es puramente físico, un aura que desprende y que se ve potenciada por un tratamiento lumínico muy estudiado, que extrae todos los matices y deja espacio para que las sombras tomen protagonismo. Recuerdo las hermosas palabras que el escrito japonés Junichiro Tanizaki recoge en su libro "El elogio de la sombra": "Creo que lo bello no es una sustancia en sí, sino tan solo un dibujo de sombras, un juego de claroscuros producido por la yuxtaposición de diferentes sustancias. Así como una piedra fosforescente, colocada en la oscuridad, emite una irradiación y expuesta a plena luz pierde su fascinación de joya preciosa, de igual manera la belleza pierde su existencia si se le suprimen los efectos de la sombra".

Por todos estos aspectos, tan solo vivibles desde la comunicación directa con las obras, animo a visitar "Rumor vítreo", un acertado título que habla de cómo desde el acercamiento y desde la contemplación de la obra de arte puede permanecer en nosotros su resonancia, o cómo los minúsculos paisajes inmersos en la masa cristalina son capaces de desencadenar infinidad de sensaciones.

A través de esta propuesta expositiva se pueden vislumbrar las inmensas posibilidades plásticas de esta disciplina artística. La fragilidad y rotundidad formal de cada una de las piezas lleva a valorar la presencia e importancia de la materia prima en la configuración de la obra de arte, sílice y óxidos naturales constituyen la esencia y verdad que se desprenden de cada una de ellas. Pero también sus originales formas, irregularidades y asimetrías les confiere un carácter único y las distancia de los parámetros de cualquier otra creación artística. Aunque su tratamiento volumétrico y tridimensional las acerque al ámbito de la escultura, sin embargo, se alejan de sus principios clásicos, formales y compositivos.

Con respecto a las aportaciones plásticas de Luis Parades, ya comenté en alguna ocasión cómo su trabajo parece acercarse a la filosofía y planteamientos artísticos orientales, a una manera de entender la creación cercana al wabi-sabi, pensamiento estético que encuentra la belleza en la imperfección, en las superficies irregulares de las vasijas de raku o en las caprichosas asimetrías de un ikebana. Visitar "Rumor vítreo" es sin duda una buena oportunidad para vivir nuevas experiencias estéticas o, quizá, desde la serena contemplación de su belleza, despertar de ese letargo y apatía que siempre provocan el tiempo y sus estragos.