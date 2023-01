El regreso del Club del Crimen de los Jueves

La ficción criminal es un género omnívoro porque absorbe a todos los demás; de ahí la creación de subgéneros para estudiarlo con precisión. De esta forma, en el periodo de entreguerras, la primera división fue entre género negro y detectivesco. Luego asistimos al nacimiento de la novela que acentuaba su identidad territorial y, últimamente, se han potenciado el "true crime" y el "cozy crime". La primera es la recreación novelada de un crimen real y la segunda designa esa trama ligera –de asesinatos amables, se suele decir– donde los investigadores son aficionados y el relato se desarrolla en una pequeña localidad. Es la línea de "Se ha escrito un crimen", protagonizada por Angela Lansbury, y "Miss Marple", de Agatha Christie. La mayoría de las novelas de este subgénero no están traducidas y destacan las plumas de M. C. Beaton, Ellery Adams, Joanna Fluke, Rhys Bowen, Dorothy Gilman, Nancy Atherton, Diane Mott Davidson o Sarah Caudwell.

Richard Osman (Billericay, Essex, Inglaterra 1970) es un presentador, humorista, productor de televisión y escritor notorio de "cozy crime". Estudió Ciencias Políticas y Sociología en el Trinity College de Cambridge pese a padecer nistagmo, una enfermedad ocular que reduce la visión de forma significativa, por lo que en su trabajo ha de memorizar los guiones y notas. En sus inicios profesionales colaboró con el programa "Turn It Up", una producción musical de la BBC para los domingos por la noche. Más adelante se hizo famoso presentado "Pointless" y, ahora, con su propio concurso en la BBC, "Two Tribes", se mantiene en la cresta de la popularidad.

Se lanzó al mundo literario con "The 100 Most Pointless Things in the World" (2012) y "The 100 Most Pointless Arguments in the World" (2013). A los que siguieron seis trabajos más. Sin embargo, el éxito le vendría con la saga de los cuatro ancianos del Club del Crimen de los Jueves, un homenaje a Gilbert K. Chesterton y "El hombre que fue jueves", pese a que Osman se confiesa seguidor de Patricia Highsmith, Ian Rankin y Dennis Lehane.

El singular Club del Crimen reúne los jueves a las 11 a.m., en la sala de los puzles de la residencia, a cuatro amigos cuya edad excede los 70 años, con el objeto de resolver crímenes archivados por la Policía. Los cuatro protagonistas son: Elizabeth Best, la líder del grupo con 81 años y exagente del M16; Ron Putchie, un exsindicalista muy conocido por las luchas contra el liberalismo de Margaret Thatcher; Ibrahim Arif, un psiquiatra egipcio con una asombrosa empatía y capacidad de análisis; y Joyce Meadowcroft, una exenfermera viuda y de carácter tierno, que se engrandece en circunstancias difíciles.

La primera novela de la serie salió en 2020 con el título de "El Club del Crimen de los Jueves", por cuyos derechos televisivos se interesó Steven Spielberg. En ella ya se vislumbraba la sátira al género policial, con eventos disparatados e inauditos. La trama de esta primera entrega comienza cuando el grupo se encuentra el cadáver de un empresario y a su lado una misteriosa fotografía.

En la segunda entrega, "El hombre que murió dos veces", el cuarteto, entusiasmado por la resolución de un primer asesinato, se toma unas vacaciones en la hermosa comunidad de Coopers Chase. Sin embargo, este retiro se verá trastocado por la llegada de un viejo amigo de la exagente Best, que recurre a ella para contarle un error terrible que ha cometido, al que rodea un robo de diamantes y siniestros personajes de la mafia.

Este año, Osman ha publicado en Inglaterra la tercera, que acaba de llegar a nuestras librerías, "El misterio de la bala perdida". En ella, un periodista local, Mike Waghorn, visita a nuestros cuatro detectives aficionados con la idea de conseguir un jugoso titular, mientras ellos se embarcan en la investigación de dos homicidios sin resolver. La tensión de la novela llega a su cenit cuando la protagonista principal, Elizabeth Best, se encuentra con un antiguo enemigo que la coloca en una mortal encrucijada: asesinar o ser asesinada. A lo que la octogenaria responde con flema: "Sí, por favor, encanto. ¿Podrías traerme un termo de té y una pistola?" (p. 87).