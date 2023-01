De toles histories de la Historia

Delantre del discursu historiográficu que fala d’una Transición pacífica que permitió a España, nos años setenta del sieglu XX, dexar atrás la Dictadura de Franco y abrazar una monarquía parllamentaria gracies a la sensatez de la ciudadanía y a la voluntá mayoritaria de pasar páxina, nos últimos tiempos tán surdiendo voces alternatives que planteguen, como Sophie Baby, que’l cambiu políticu español nun tuvo faltu de sangre y que’l pactu constitucional ató pa siempre a la nación con cadenes de silenciu.

"Paez que nun foi ayeri", la novela gráfica d’Ángel de la Calle qu’algamó en 2021 el XIII Premiu "Alfonso Iglesias" de Cómic, encaxa dafechu con esta forma de pensar. Na complexa yuxtaposición de planos espacio-temporales que configura la estructura narrativa, destaca una secuencia fechada’l 24 d’agostu de 2019 onde se cuenta cómo a la ministra de Xusticia del Gobiernu socialista español-y cayó una pitada en París, cuando, na celebración del 75 aniversariu de la lliberación de la ciudá, qu’encabezaron exiliaos españoles, enfotóse n’identificar "la constitución monárquica de 1978" colos vieyos valores republicanos. Un discursu como esti, qu’implica una contradicción nos sos términos, esplícase, d’acordies col autor, porque "La transición política a la democracia […] traxo una constitución que s’escribió baxo la tutela del exércitu franquista y del rei escoyíu pol dictador"; d’aende que, según él, una "situación anómala" como esta que fai posible la realización d’identificaciones imposibles bien merez un análisis orientáu a mostrar les costures de la ficción histórica que venimos consumiendo.

Nun ye la primer vez qu’Ángel de la Calle aborda la temática histórica. Tanto "Modotti, una fotógrafa del sieglu XX" (Sinsentido, 2003 y 2007) como "Pinturas de guerra" (Reino de Cordelia, 2017, gallardonada nel 36 Salón Internacional del Cómic de Barcelona col premiu a la meyor obra d’un autor español) constituyen aproximaciones intelixentes y bien narraes al xéneru. Nesti casu, l’autor, fiel al so estilu gráficu ente claru y esquemáticu, escueye la llingua asturiana y les armes de l’autoficción.

La novela, que tien testos n’asturianu de Ramón d’Andrés, posee una estructura circular: empieza y termina con una llamada telefónica a les 4 y picu la mañana d’un desconocíu que despierta al protagonista –el propiu Ángel de la Calle– preguntándo-y por un tal Juan Ángel, un autor de cómic contemporaneu suyu que muncha xente cree que ye un pseudónimu d’él. Esti empiezu ye la sida pa entamar una investigación a lo Philip Marlowe o "Alack Sinner" –el narrador ye xenerosu coles referencies al mundu de la lliteratura, el cómic y el cine– en cata del dibuxante desapaecíu, lo que-y val pa facer delles cales na so mocedá.

L’oxetivu de la busca acaba teniendo más d’una cara: na persecución d’un Juan Ángel desapaecíu cuantayá –quiciabes muertu de sobredosis, como tantos otros– y al qu’agora alguien llama en mediu la nueche cífrase’l deséu d’entender lo que-y pasó al protagonista pa que’l so mundu, ambientáu casi siempre en Xixón, llegara a ser distintu dafechu del qu’imaxinara de mozu. Alternando secuencies asitiaes nos años setenta, que permiten columbrar l’ambiente políticu y los gustos artísticos de los estudiantes de la época, con conversaciones con amistaes d’entós que conocieron a Juan Ángel, l’autor va trazando el mapa de les diferencies.

A lo anterior, súmense les páxines que’l protagonista ta dibuxando sobre un grupu de terroristes xaponeses de Brasil que nieguen la derrota de Xapón na II Guerra Mundial; una referencia metalliteraria –la novela dibúxase al mesmu tiempu que se fala d’ella– qu’invita a pensar que too –la vida propia y la de los demás, los suaños revolucionarios y l’ambición d’anovación artística– yera, dende l’entamu, un simulacru, una ficción autoinducida tapecida pola ficción histórica impuesta. En palabres, citaes por De la Calle, del poeta León Felipe: "Yo no sé muchas cosas, / es verdad, / pero me han dormido con / todos los cuentos… / y sé todos los cuentos".

Paez que nun foi ayeri Ángel de la Calle Trabe, 95 páxines, 18 euros