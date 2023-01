Un extraño en el vecindario

Confieso que no podría escribir esta reseña sin referir antes mi experiencia personal. Ojeando un día "La contra" de "La Vanguardia", página a la que soy asiduo, que condensa la sabiduría de la vida en una conversación entretenida y breve, me sentí poderosamente atraído por las respuestas de Eva Meijer, a la que conocía solo por ser autora de un libro titulado "Cuando los animales hablan: en torno a una democracia entre especies" que había llamado mi atención. Concluida la lectura de la entrevista, sentí la necesidad de leer "Animales habladores", publicado en su versión original en 2016, antes que el citado, y ahora traducido al español. La polifacética autora es doctora en filosofía con premio por la Universidad de Ámsterdam, donde sigue investigando, ha escrito novelas y se presenta además como artista. Ha recibido distinciones y su libro ha aparecido en varios idiomas, arropado por una crítica entusiasta en los diarios británicos. Una vez leído, compartí los elogios y me dejé llevar por la curiosidad de saber más. Entonces tropecé al azar en una revista académica con un artículo de un experto lingüista que desacredita el libro por la ignorancia, los graves errores y las contradicciones en que incurre, lo tacha de "calamitoso" y no entiende que haya sido publicado. El comentario me hizo dudar y a la vez me preguntaba por qué el texto de Meijer había provocado reacciones tan opuestas.

Volví al texto y decidí escribir esta nota, incluyendo la advertencia expuesta. Eva Meijer, apoyándose en investigaciones multidisciplinares, trata de persuadir al lector de que el resto de los animales manejan un lenguaje que les permite comunicarse entre sí y con los humanos. Durante mucho tiempo hemos rechazado tal posibilidad, pero la ciencia nos está dejando sin argumentos. Perros, delfines, elefantes, loros, murciélagos, emiten sonidos, hablan, incluso forman frases, para llamarse, intercambiar información o transmitir sentimientos. Aún más, organizan una estructura social, planean estrategias de resistencia, juegan, practican ritos funerarios y el duelo, y en algún caso hasta expresan una actitud religiosa. Meije ha observado en algunas especies indicios de inteligencia, empatía y una moral. En determinadas situaciones, deliberan y deciden conjuntamente, mediante un peculiar procedimiento de votación. Meije nos enseña a mirar al animal con otros ojos y a establecer con él una relación más respetuosa y equilibrada. Pero no se conforma con eso, va mucho más allá. Lo erige en actor social, lo reconoce como miembro de una comunidad política y reclama que se le reconozcan unos derechos, que estratifica en tres categorías. A los animales domésticos aboga por concederles unos derechos de ciudadanía. En este punto culminaría la aspiración de Meije. Así como las mujeres, los jóvenes y otros sectores de población excluidos adquirieron sus derechos políticos después de vencer prejuicios injustificados, al cabo de tanto tiempo, ha llegado la hora de la democracia para los animales, siempre cerca pero separados con violencia de las personas. Esta podría ser una de las exageraciones pecaminosas que se le reprochan a Meije. También resulta desconcertante su idea de invertir el orden de prelación al uque so y nombrar primero al animal, por ejemplo, Brony, seguido de su acompañante humano. O el silencio que guarda sobre las obligaciones que parece no tener el animal ciudadano. Al fin, lo que Meije se propone es una reconciliación entre las especies animales, una de ellas la nuestra, que redundaría en una mejor convivencia entre todas. Lo pide por respeto y por justicia. En nuestras sociedades, la defensa de los derechos de los animales es una tendencia pujante. El libro hará las delicias de los simpatizantes de PACMA. Merece una lectura seria porque en el fondo aborda cuestiones que están en el meollo de muchas preguntas e inquietudes que asaltan a la humanidad en estos tiempos en que las emociones están a flor de piel. Pero las maravillosas historias que contiene, de las orcas dementes, los delfines suicidas, las abejas danzantes y otras, autorizan a leerlo como un cuento fantástico. El lector elegirá cómo prefiere leerlo.