Pedro Torrijos firma el volumen "Territorios improbables. Historias sobre lugares que (casi) no sabías que existían", una obra que lleva ya un año en librerías y cuyo interés ha ido creciendo, de boca en boca, y de tuit en tuit, entre los lectores. ¿Entonces, por qué no lo reseñé antes ? Pues porque no sé si es un libro de arquitectura o un libro que encanta a los arquitectos porque cuenta historias generadas a partir de construcciones, o locuras, que se nutren o derivan de nuestra disciplina. Torrijos, que además de escritor sobrevenido tiene la carrera musical (de trompa), cursó después estudios de arquitectura (según sus palabras, porque le gustaba mucho una chica); pero su libro demuestra que le motiva más la historia que surge a partir de la erección de un nuevo edificio en la ciudad que el propio edificio, es decir, que le gusta más el proyecto que la obra, y además de una manera literaria. No puede uno de dejar de recordar a Aldo Rossi y su "L’architettura della città", en la que nos invitaba a descubrir no solo la ciudad que existe sino la que hay debajo; y no solo está, sino también, la que pudo ser y no fue. En esta línea es también muy destacable otro escritor, Ian Sinclair, que en "La ciudad de las desapariciones" (Alpha Decay, 2015) va descubriéndonos capas y capas de un Londres que pasea y conoce hasta la médula, y que vive no solo en la realidad sino en las historias que acontecen y enriquecen la mirada, densificando el sitio.

Torrijos, además, sabe enseñar y, sobre todo, difundir. Anda en los cuarenta y tantos y se mueve ágilmente por las redes, en blogs, en Twitter, creando hilos que tejen mundos; está acostumbrado, pues, al límite de palabras que marca el medio. Así, "Territorios improbables. Historias sobre lugares que (casi) no sabías que existían", consta de 50 artículos sobre otras tantas situaciones inverosímiles, y es estupendo para leer, de vez en vez, en un trayecto en tren o en bus, o esperando a alguien, dentro de la vida metro-bouleau-dodo que todos llevamos. Además, tiene una utilización del lenguaje nada ampulosa, sino que está constantemente llamándonos desde las imágenes que nos rodean. El texto, ya dándonos pistas, se divide en cinco partes con diez historias en cada una: "Lo que ya no está", "Lo que tenemos delante pero no vemos", "Lo que no podemos dejar de ver", "Lo que no queremos mirar" y "Lo que no debería existir". Con ellas, nosotros empezamos a pensar en Kant y en los juicios, en Wittgenstein y lo que no vemos, en Saint-Exupery y el castillo en medio del desierto... Y vamos viendo cosas que, como él dice en el título, ya conocíamos, pero otras que nos desbordan. Aquí veremos a un ruso que se vuelve loco por hacer una torre, la Instant City de Poole en Ibiza; maquetas de ciudades que se hicieron para engañar a bombarderos; gente que vive enterrada para evitar el calor; ciudades en superficie abandonadas e invadidas por la arena; Disneyland y Baudrillard diciendo que es el lugar más real de los Estados Unidos porque no finge ser más que lo que realmente es, una simulación; el Parador Ariston, las ventanas inclinadas y las brujas, una baldosa con dueño en medio de Nueva York; los pueblos fortaleza de Fujian; Benidorm; una villa en la que todos viven en un edificio, otra que lleva años quemando.... La diferencia con Italo Calvino es que estas localizaciones existen, aunque algunas sean invisibles para nosotros, y ponen en entredicho la tan buscada o denostada "normalidad". Territorios improbables Pedro Torrijos Kailas, 336 páginas 22,70 euros