Rosalía es una de las artistas más importantes de la música urbana española de los últimos años. No solo eso, sino que también es de las más queridas por el público gracias a su simpatía y cercanía con sus seguidores. La catalana sabe cómo desenvolverse en redes para poner una canción en lo más alto de las listas musicales tan solo unas horas después de lanzarla gracias a sus adelantos en Tik Tok. Allí pone a su público -y quien no es su público- a bailar y cantar estribillos de temas que aun no han salido a la luz. Lo hizo con ‘Despechá’ y lo repitió con ‘LLYLV’ -‘Lie like you love me’-. Su último sencillo salió a la luz el 27 de enero y ya alcanza las 5 millones de reproducciones en Spotify y está entre las cuatro canciones más escuchadas del ‘Top 50: España’.

Aunque su fama viniera impulsada a nivel nacional desde hace años, el lanzamiento de su disco ‘Motomami’ y de su posterior ampliación, ‘Motomami +’, ha provocado que la artista se coloque en el punto de mira cualquier persona en el planeta. Estos últimos meses, la catalana se ha encontrado inmersa en plena gira de conciertos internacional. Tras arrancar en España, La Rosalía cruzó el charco para ofrecer conciertos en Latinoamérica y Estados Unidos, para luego volver a Europa para cerrar el espectáculo. Su último disco ha sido muy importante en su carrera por varios motivos. En primer lugar, toda la estética y la temática en torno a ‘Motomami’ está relacionado con el propio nombre del álbum, que además es un apodo altamente característico con el que la catalana es reconocida. Precisamente un disco construido en torno a ideas tan personales ha sido lo que ha disparado su reconocimiento. Rosalía nunca ha tenido problema en responder a las preguntas sobre el origen de su nombre o, en este caso, su canción favorita de las 16. Hace unos días realizó un directo en su cuenta de Instagram, que se han hecho muy populares por la naturalidad de la artista frente a la cámara. @rosalia.dvine #rosalia #viral #motomami #llylm #motomamitour #paratii ♬ sonido original - ROSALIA DVINE✨💋 En este directo conversaba junto a sus espectadores mientras se preparaba. A la pregunta sobre su tema predilecto del disco, su respuesta fue que en realidad no podría quedarse con ninguna: “Son como hijos las canciones. Si tienes hijos no vas a decir cuál es tu favorito, los quieres a todos por igual. Yo en verdad, en el fondo, me siento así. Me gustan todas”.