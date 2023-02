Si los libros tempranos de un autor son un campo de minas y las tesis doctorales corren el riesgo de ser pesadas como ladrillos, un ensayo que combine ambos extremos peligrosos debería considerarse zona de riesgo para el lector. Y, sin embargo, ninguna de estas amenazas se cumplen, y lo que encontramos en Jane Austen y la elegancia del pensamiento, de José Donoso, es pura amenidad, erudición elegante y una invitación irresistible a volver a las novelas de una autora de la que nunca terminamos de irnos.

La historia de esta recuperación va como sigue. A sus 26 años, el joven Donoso (que con el paso de los años se convertiría en el exitoso y premiado autor de El obsceno pájaro de la noche o de Historia personal del boom) entrega en la universidad de Princeton su trabajo de titulación, un breve y sustancioso ensayo sobre los personajes de Jane Austen. Publicado ahora por Ediciones Lastarria & De Mora con un esclarecedor prólogo de Cecilia García Huidobro Mc y un servicial equipaje de notas, el atractivo de este ensayo es, por lo menos, doble: por un lado, el gusto de participar en un paseo civilizado y estimulante por las obras de Jane Austen, acompañados por la voz de un crítico joven y perspicaz; y, por otro, curiosear en el taller de intereses de un escritor en ciernes. Al fin y al cabo, la crítica literaria de un joven novelista siempre tiene algo de autobiografía y mucho de profecía.

El espacio de confluencia de esta doble dimensión son los personajes femeninos de Jane Austen. Donoso paga el tributo a la academia con una simpática y solvente introducción al desarrollo histórico del romanticismo, el gusto y la sentimentalidad, y enseguida pasa al análisis de los temperamentos de las principales protagonistas de Austen. Desfilan por estas páginas Elizabeth Bennet, Emma Woodhouse, Anne Elliot y Fanny Price entre otras figuras inolvidables.

El lector descubrirá muchas ideas sugestivas en los rincones felices de este ensayo, pero me gustaría aprovechar este espacio para señalar la constancia con la que Donoso desbarata dos tópicos asociados a Austen. El primero es la acusación de que Austen siempre escribía sobre el mismo personaje, vertida sin ir más lejos por Nabokov (quien, todo sea dicho de paso, no destacaba precisamente por su variada paleta de caracteres) y que queda desactivada no solo por el clásico contraste entre personajes de sentido y personajes de sensibilidad, sino por las diferencias entre Elizabeth y Emma (quizás sus figuras centrales) y entre estas dos damas y la última creación de Austen: la formidable Anne Elliot.

El segundo tópico desbaratado es la supuesta idea de que en Austen todo es intuición, y por si fuera poco intuición femenina. Donoso no discute los talentos naturales de Austen (su velocidad para trazar un carácter y el pulso firme para armar un escenario donde pueda lucirse), pero expone de manera inequívoca la delicada construcción que hay detrás de cada una de sus heroínas. Una gratificación adicional: después de leer a Donoso es casi imposible no volver a sumergirse en las novelas de Austen. ¿Y dónde mejor vamos a estar?