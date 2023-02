Las nuevas caras de los Premios Goya 2023

El cine español se remueve y se renueva. Un crisol de nuevas voces confirma que existe un recambio generacional de profesionales muy jóvenes que están dispuesta a contar, tanto detrás como delante de la cámara, historias inéditas desde perspectivas originales que no tienen por qué que ser cómodas, pero sí que nos hacen reflexionar alrededor de la condición humana y el mundo en el que vivimos. El futuro es de ellos, porque vienen con fuerza y queremos conocerlos más.

Carlota Pereda (nominada a Mejor dirección novel) Su debut en el largometraje, 'Cerdita', se ha convertido en todo un éxito internacional después de pasar por el Festival de Sundance. Carlota Pereda había trabajado como directora de series de televisión hasta que comenzó su carrera como cortometrajista galardonada gracias a trabajos como 'Las rubias' y, en especial, 'Cerdita' (de la que parte su ópera prima y que corresponde a uno de los segmentos de la película) gracias al que consiguió 30 premios, incluido el Goya. Acaba de rodar 'La ermita', protagonizada por Belén Rueda. Es la primera mujer que consigue reconocimiento en nuestro país gracias a un thriller de terror.

Alauda Ruiz de Azúa (Mejor dirección novel, mejor guion)Después de diplomarse en la ECAM en Madrid, se dedicó al terreno de la publicidad mientras preparaba sus proyectos personales. Comenzó a labrarse una trayectoria en el terreno del cortometraje hasta que su primera película, 'Cinco lobitos' fue seleccionada para la sección Panorama de la Berlinale. A partir de ese momento, su ópera prima no ha parado de recibir premios, convirtiéndose además en favorita del público por su capacidad para acercarse a un tema tan cercano como la maternidad y las relaciones materno-filiales, así como a los cuidados. Su próxima película es una comedia romántica para Netflix, 'Eres tú', que se estrena en marzo.

Elena López-Riera (Mejor Dirección novel)También procede del cortometraje, donde había logrado hacerse un hueco en el panorama internacional después de haber sido premiada en festivales tan prestigiosos como el de Locarno y participar en la Quincena de Realizadores de Cannes, donde también se proyectó su ópera prima, 'El agua'. Su estilo se encuentra a medio camino entre el documental y la ficción, entre el costumbrismo y el fantástico y sabe sacar el mejor partido a su tierra, Orihuela, escenario de muchos de sus trabajos, ya que aboga por el elemento autóctono.

Nacho Sánchez (Mejor Actor)El actor avileño de 31 años se dio a conocer en las tablas gracias a 'La piedra oscura', escrita por Alberto Conejero y dirigida por Pablo Messiez, trabajo por el que fue galardonado por la Unión de Actores y supuso su espaldarazo decisivo que se completó con el Max por su participación en Iván y los perros, en el que era el absoluto protagonista. De ahí pasó al cine y fue nominado como mejor actor revelación a los Goya por 'Diecisiete', de Daniel Sánchez Arévalo y a la ficción de series, convirtiéndose en el alter ego de Carlo Padial en 'Doctor Portuondo'. En 'Mantícora' asume el reto de interpretar a un joven con tendencias pedófilas.

Diego Anido (Mejor Actor de reparto)Llevaba casi veinte años como creador teatral en los circuitos de vanguardia cuando fue descubierto por Rodrigo Sorogoyen para encarnar al hermano retraído e inquietante de Luis Zahera en 'As Bestas'. Ha trabajado en la Agrupación Señor Serrano, una de las compañías españolas de mayor proyección internacional y ganadora del León de Plata de la Bienal de Venecia y produce sus propios espectáculos individuales. Nació en Santiagde Compostela, así que el acento en la película lo llevaba incorporado. Pero no fue la primera opción del director, sino que al principio tenía un papel muy subsidiario. Fue cuando el intérprete que iba a encarnar el personaje no cuajó en el proyecto cuando se impuso como la única solución a tan solo 48 horas de empezar el rodaje. Y supo aprovechar la oportunidad.

Marie Colomb (Mejor Actriz de reparto)Esta joven actriz francesa se encuentra a punto de explosionar. Empezó su carrera profesional hace solo seis años y el año pasado protagonizó una de esas películas que descubren nuevos rostros de la cinematografía gala, Les Magnétiques, ambientada en la rebelión juvenil musical de los años ochenta, y ha protagonizado series de televisión como Laëtitia o el fin de los hombres. Su pequeño papel como hija de Marina Foïs y Denis Menochet en As Bestas ha supuesto un importante paso en su incipiente, pero sólida trayectoria.

Mikel Bustamante (Mejor Actor revelación)Nació en Álava y se trasladó a Barcelona a estudiar dirección, sonido y montaje en el CECC (Centro de Estudios Cinematográficos de Barcelona) y más tarde interpretación en Madrid, así que sabe estar a un lado y otro de la cámara. Ha dirigido cortos (como 'Caníbales') y obras de teatro, también shows de ilusionismo y mentalismo (a lo que es aficionado) y tiene su propia productora independiente, Bedmar Films. Su primer papel relevante como actor fue en la serie 'Acacias 38'. Su buena racha comenzaría gracias a 'La casa de papel', donde encarnaba a Martínez. Se convirtió en uno de los asesinos de Juan Mari Jáuregui en 'Maixabel' y ahora se consolida gracias a su participación en 'Cinco lobitos'.

Christian Checa (Mejor Actor revelación)Es difícil destacar en un elenco en el que se encuentra Penélope Cruz y Luis Tosar, pero eso es lo que precisamente ha conseguido este joven de 21 años que comenzó dando sus primeros pasos en la publicidad a los 12. De ahí, a pequeños papeles televisivos a su participación en la película de Claudia Pinto 'Las consecuencias'. Intenta compaginar esta oportunidad de trabajo y popularidad con sus estudios universitarios, aunque está seguro de que lo suyo es la interpretación y, después del descubrimiento que ha supuesto su intervención en 'En los márgenes', acaba de rodar su siguiente largometraje, 'Un largo viaje', junto a Elisabet Gelabert.

Telmo Irureta (Mejor Actor revelación)Sufre parálisis cerebral desde los dos años como secuela de una encefalitis, pero eso no le ha impedido a este guipuzcoano de 33 años la ilusión por aprender e, incluso, reírse de sí mismo a través de sus monólogos. Es licenciado en Magisterio y Pedagogía y está a punto de empezar Psicología, pero también se interesó por el mundo de la actuación y estudió en el Taller de Artes Escénicas de San Sebastián, aconsejado por su tía Elena Irureta ('Patria'). Después de protagonizar el cortometraje 'Robarte una noche', junto a Miren Ibarguren, consiguió el papel principal de 'La consagración de la primavera', en la que interpreta a un joven con parálisis cerebral que reivindica su derecho a la sexualidad.

Laura Galán (Mejor Actriz Revelación)Se ha convertido en uno de los mayores estandartes del body positive en nuestro país. Tiene 36 años, pero eso no ha impedido que interprete a una adolescente en 'Cerdita', la película de Carlota Pereda que la ha convertido en un icono anti-bullying y una activista contra la gordofobia a golpe de simpatía y talento natural. La directora la fichó para el cortometraje del que surge la película y, aunque habían pasado cinco años desde que interpretara el papel, no hubo ninguna duda de que tenía que ser de nuevo ella quien diera vida a Sara, la heroína vengadora de este slasher castizo en la que es la absoluta protagonista. Ha sido mámá de un bebé que tiene ahora 10 meses.

Luna Pamies (Mejor Actriz revelación)Elena López Riera tenía claro que la protagonista de El agua tenía que ser de la zona en donde se ubica la película, pero tardó en dar con la persona adecuada. A Luna Pamies la conoció en un botellón en San Bartolomé, una pedanía de Orihuela y le pidió su teléfono para hacerle una prueba. En ese momento tenía 15 años, estudiaba en el instituto y nunca había pensado en dedicarse al cine. La directora insistió tanto que terminó haciendo las pruebas y consiguió el papel, que estuvo ensayando a lo largo de un año. Ahora ha cumplido 18 años y ha pasado gracias a esta la película por Cannes y por San Sebastián, aunque sigue viviendo en su pueblo, con su madre. Entre sus muchos tatuajes, hay uno que se hizo con sus compañeras de reparto y en el que se lee ‘el agua’.

Valeria Sorolla (Mejor Actriz revelación)El suyo es uno de los papeles más arriesgados de la temporada, la chica que casi no habla en La consagración de la primavera y que irá quitándose capas de su coraza al entablar una relación muy especial con el personaje que encarna Telmo Irureta. Es su primer protagonista, aunque había participado en series juveniles como Los protegidos: El regreso o Paraíso. Tiene un proyecto musical, Puropedrito y forma parte del colectivo de creación escénica y audiovisual Matriu. También ha participado en producciones de la directora de arte Carlota Guerrero y ha colaborado con diseñadoras como Paloma Wool o Aurembiaix. En estos momentos se encuentra en Madrid representando Karaoke Eluisa, de Oriol Puig y tiene pendiente de estreno Estación Rocafort, película de terror ambientada en el metro de Barcelona.

Zoe Stein (Mejor Actriz revelación)Otra de las revelaciones de la temporada y una de las nuevas caras del recambio generacional. Con 22 años le ha llegado el perturbador papel de 'Mantícora', en la que interpreta a una joven que mantiene una relación especial con el protagonista al mismo tiempo que cuida de su padre enfermo. Antes había participado en 'Merlí. Sapere Aude', 'La caza. Monteperdido' y 'Besos al aire'. Stein vive en Berlín, ya que su padre es alemán, y allí hace teatro. Está a punto de estrenar 'La chica invisible', para Disney +, una serie juvenil que adapta la trilogía del superventas Blue Jeans y en la que se convierte en absoluta protagonista junto a Daniel Grao.

Albert Bosch, Jordi Pujol Dolcet, Anna Otín (Mejores actores revelación)Los actores no profesionales también se han hecho un hueco en esta edición de los Goya gracias a sus excelentes interpretaciones naturales en el filme de Carla Simón 'Alcarràs'. La directora quiso que los protagonistas fueran del mismo lugar en el que iba a rodar, en la comarca de Lleida y por eso pasó un largo tiempo haciendo casting para los diferentes personajes.Albert Bosch es el más joven, tiene 18 años y se considera un payés de los pies a la cabeza y fue descubierto por Simón en unas fiestas populares mientras estaba bailando. Interpreta al hijo de la familia Solé. Jordi Pujol hace de su padre, el Quimet, preocupado por perder las tierras que había cultivado hasta el momento ya que su legítimo dueño quiere recuperarlas. El estilo de vida que había defendido se acaba y se encuentra sumido en una crisis personal. Como Quimet, Jordi también era payés, pero tuvo que abandonar el campo por el bajo precio al que se vendía la fruta y actualmente es brigadista del ayuntamiento de Soses. El equipo de Alcarràs se fijó en él durante una manifestación de agricultores en Lleida. En cuanto a Anna Otin, la matriarca del clan es maestra en un colegio infantil y trabaja con niños de prescolar. También da clases de aerobic, y precisamente en ese gimnasio se hacían las pruebas de cásting de la película y fue donde Carla se fijó en ella. Han vuelto a rodar juntas en 'Carta a mi madre para mi hijo', presentada en el pasado Festival de Venecia.