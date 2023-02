Lo que la novela ye

A estes altures del cursu de la cultura asturiana nun hai dulda de que la personalidá de Faustino Álvarez figura como una de les más sólides. Tanto na so xera de política llinguística en gobiernos socialistes como pol trabayu en filoloxía inglesa: edición de "Briggflatts" de Basil Bunting, torna de Dylan Thomas y adelantu tamién na traducción de sonetos de Shakespeare. Y agora nesti momentu de madurez ufierta en Trabe lo que se diz, y ye, una novela: "Flora". Básase en figures concretes de la historia familiar, entamando pola singular muyer que da títulu al rellatu, Flora. Pero yo nun escaezo que falamos de ficción lliteraria, que ye lo que a lo último interesa y dase a valir. La mio llectura de la primera parte llevábame a esperar que l’autor quixera introducir un asuntu paradigmáticu que paez mui contante ente nos pero que nun pasa d’anecdóticu y nun algama’l nivel cimeru que merez: la clase obrera. Ye verdá que la entradura de la novela cuenta’l final del sieglu XIX nel campu asturianu col llinguaxe, los topónimos, les peripecies, la "carlistada", el sexu, la vida social y la psicoloxía exauta de los personaxes como si tuviéramos ellí mesmo metíos, n’Urbiés y conceyos de l’arrodiada. Eso emociona. La segunda parte, empero, enfócase más en Flora mesma como muyer orixinal y rebelde qu’anuncia’l feminismu de l’aición democrática. Son époques mui distintes en toa Europa: uno ye’l orden tovía, malu o bonu, de la Belle Époque y otro’l desastre de los non felices, sinon Infelices años Venti. Flora vive lo meyor de la so vida en Francia, al llau de la señora B, personaxe clave de la novela que deprende a Flora la moral racional y la estética burguesa. Páxina 363: "Nun despreciamos la moral, non, tolo contrario, fai más falta que nunca –repetía la señora a la vuelta d’unu de los sos alderiques– pero habrá de ser una moral nueva, que mos incluya a nosotres como iguales, y non como retueyu de los homes, padres, hermanos, esposos, fíos o amantes". Pero Flora güelve a España, vive unes veces llibre y contenta nel carromatu de la venta ambulante y déxase dir otres –perfeutamente expresaes nel textu– pola anomia y por delles psicosis que la lleven dacuando al filu de les conductes bipolares. Nenguna d’estes palabres teóriques d’una columna crítica apaecen asina na novela, nun s’apuren quien la llean. Otriamente vese cómo la llucha sindicalista escontra la patronal de la industria, camín de la revolución, arrodia a la familia de Flora y a ella mesma. Ya sesentera, Flora va dexase morrer nel llugar preferíu de la so fantasía: la playa de Xixón. Ella sofitábase nuna filosofía propia: la natura como Madre, el Dios de cada ún y cada una, la llibertá y l’amor propiu como fontes de l’allegría.

El puntu de la novela de Faustino Álvarez que más me fizo pensar nel estáu del nuestru sistema lliterariu ye unu un poco cuciu pero definitoriu. Trátase d'una criptocita de "La Regenta". La neña Flora, qu'apetez metese na catedral cuando anda per Uviéu, tópase un día na escuridá del templu a un cura que sal corriendo d'un confesonariu detrás d'una señora. El cura mide dos metros y tien una cara imponente y unos güeyos claros y duros. Ella ye pequeña y escapa con medrana. Les feches, alrodiu de 1870, son mui apropiaes p'atopase con Don Fermín de Pas y Doña Ana Ozores. Pero Flora nun sabe qu'ella nun ta nin tará dientro de "La Regenta" y ni siquier dientro de "La Rexenta", traducida a l'asturián: y ye que dientro d'elles falta la clase obrera.