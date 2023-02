2022 no ha sido un buen año. En general, y en particular. Quizás porque este año se trata de un año de espera, se dibuja en el horizonte la inevitabilidad de un estancamiento que a pocos les resulta esperanzador. Porque quizás te encuentras esperando a que ese documento de inmigración se acabe de tramitar y te permita viajar sin renunciar al tan deseado permiso de residencia (aunque sepas que la próxima vez que vuelvas a entrar en este país, un malhumorado trabajador de ventanilla te preguntará con una mezcla de aburrimiento y sospecha, "what’s the purpose of your visit?"); o porque es posible que sigas negociando espacios laborales desde pisos de alquiler mientras haces malabares con la ubicación del portátil y esa vocecita interior te dice: "Nena, cuidado que no salga el tendal de la ropa en la ventanita de Zoom".

Mientras muchos seguimos habitando diferentes espacios de transición, todos deseamos ver con claridad qué hay al otro lado de una pandemia que finge no estar aquí; qué hay más allá de una espera ralentizada que nos deja constantemente en visto a la espera de noticias, de buenas noticias. Quizás por eso 2022 ha sido el año en que comencé mi aventura con las habitaciones de hotel. Sábanas blancas. Grandes ventanales desde los que se ve la ciudad como horizonte, o un edificio de ladrillo que fue a principios de siglo una fábrica; ventanas diminutas, cerradas con pestillo, de madera chirriante, pintura levantada en los bordes, y en la oscuridad de la noche, las extrañas esculturas de dos acróbatas cuyas piruetas, paralizadas en el tiempo, cuelgan de los cables que unen este edificio con el próximo. Ohio Street. En el centro (casi centro) de Chicago. No tan lujoso como lo pintan en Instagram. O North May Street. Hotel boutique. De diseño. La luz que se derrama por el suelo de parqué de la sala de lectura. Un espacio planeado hasta en el más mínimo detalle. Un espacio en el que quedarse a vivir, aunque sea por un día. Una habitación de hotel es un espacio de transición Las habitaciones de hotel son espacios de transición. Ahí se escriben las grandes novelas, las rupturas más difíciles, los finales más arrebatadores. Vladimir Nabokov y Maya Angelou lo sabían. Ahí se escribe el silencio, la curiosidad, en una habitación desocupada, en la que tu personalidad y tu pasado no están invitados, sino que se quedan de rodillas a la entrada del cuarto, incluso más allá, en recepción, en ese momento en que, desde el mostrador, quien te recibe posa finalmente la llave en tu mano y sonríe: "Have a nice stay!". Una habitación de hotel es otro lugar. Un lugar de nadie, para los anónimos que puedan permitirse pagar su precio. Un lugar en el que ser otra persona no es solo una posibilidad, sino un hecho. Espacios transitorios para los que transitan, para los que están de paso, para los que observan. Este año, en un esfuerzo por reunirme conmigo misma, desempolvé viejas tradiciones y me fui sola a Chicago. Reservé por una noche una habitación de hotel sólo para mí. Un fin de semana en el que perderse por la ciudad. Ser otra. El privilegio de elegir quién ser con la despreocupación del que sabe que nada le pertenece y que, a la vez, todo es suyo. ¿Y sabes lo que decidí, por encima de cualquier otra posibilidad? Decidí el tránsito, observar, tomar nota. Caminé a todos mis destinos a cinco grados bajo cero; ya de noche, crucé puentes en construcción, pasos inferiores en los que se refugiaban en sus tiendas de campaña hileras interminables de personas sin hogar; caminé todo el West Loop dos veces, tres, cuatro; vi las luces de Navidad, un mercado de artesanía, adolescentes risueños en la pista de patinaje, parejas de turistas fotografiando su reflejo en Cloud Gate. Vi mi propio reflejo, y lo fotografié. Una vez de vuelta en el hotel, dejé que me cubrieran las sábanas como la nieve cubre una ciudad desnuda.