La película 'As bestas', de Rodrigo Sorogoyen, se ha llevado el premio César a Mejor Película Extranjera, mientras que el filme 'Pacifiction', del director catalán Albert Serra, ha conseguido también este premio en la categoría de Mejor Fotografía, según ha anunciado la Academia de las Artes francesa este viernes.

Tras arrasar en los Goya en Sevilla con nueve premios, Sorogoyen ha subido de nuevo a la tribuna, esta vez del teatro Olympia de París, para recibir el premio que le ha concedido la Academia francesa a 'As bestas' que estaba nominada precisamente a esta única categoría. "Gracias por dejarnos ser una pequeña parte del cine francés", ha dicho el director español al recibir el galardón. 'As bestas' competía junto a la belga Close (Lukas Dhont), la sueca Boy from Heaven (Tarik Saleh), la polaca EO (Jerzy Skolimowski) y la también sueca Triangle of Sadness (Ruben Östlund).

Por su parte, 'Pacifiction' fue nominada a nueve categorías de los Premios César 2023. La película, que consiguió tres Premis Gaudí, recibió nominaciones en las categorías de película, dirección, actor (Benoît Magimel), fotografía, sonido, música original, efectos visuales, decorados y vestuario. Finalmente, ha sido Artur Tort quien se ha alzado con el premio César a la mejor fotografía. "Gracias a Albert por todo lo que hemos hecho y vivido, y por todo lo que nos queda por hacer", ha señalado al recoger el premio el director de fotografía de Vic (Barcelona).