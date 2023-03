Apología de las marujas

Dice el diccionario de la RAE que la maruja es la "mujer que se dedica solo a las tareas domésticas y a la que suele asociarse a ciertos tópicos como el chismorreo, la dependencia excesiva de la televisión, etcétera". Se equivoca la Academia. No hay más que ver esta fotografía para darse cuenta de que estas dos mujeres (a quienes la mayoría de la población calificaría de "marujas" nada más verlas, si es que alguien se molesta en mirarlas, claro) tienen algo más que hacer que sus tareas domésticas.

Puede que chismorreen, pero también es posible que tengan una conversación relevante para sus vidas y seguramente no sea sobre fútbol. También puede que vean programas de televisión que no sean documentales de La 2, sino de entrevistas o tertulias con figuras públicas cuya enjundia no esté necesariamente basada en política o filosofía pero, insisto, casi estoy por asegurar que los programas con los que se entretienen no están relacionados con la compraventa de tal o cual jugador de lo que sea.

Van arregladas. Se han molestado en ir a la peluquería y en vestirse como les ha parecido bien para reunirse y dar su paseo mañanero. La chaqueta de una de ellas es de brilli-brilli metálico, guerrero, y el estampado de la de la otra es nada menos que de leopardo (no se alarmen los ecologistas, que en la elaboración de esta prenda no ha sufrido ningún animal de ninguna jungla). Los zapatos, con un tacón razonable, parecen cómodos. Van a callejear y, si cuadra, a tomarse un cafelito.

Su aire de enfilar la avenida pendientes la una de la otra y muy juntas nos dice que van a algún sitio o quizás a ninguno en particular y, sin embargo, su paseo y su presencia no tiene nada del anonimato que se les suele adjudicar velis nolis. Por mucho que estemos acostumbradas a no prestar atención (a no ver) a las mujeres mayores, esta pareja no disimula en absoluto su "aquí estamos, el sol también sale para nosotras y la calle es tan nuestra como de cualquiera".

Bravas, estas dos amazonas que podemos encontrarnos en cualquier ciudad y a cualquier hora. Combaten el ninguneo persistente al que se ven sometidas a partir de cierta edad (y ni se sabe qué década es la que inicia esa cierta edad) con el aplomo que les ha dado y sigue dando la vida. Así es que, diga lo que diga el diccionario de la RAE, estas dos mujeres, estas dos marujas, con sus pantalones con raya y sus chaquetones espectaculares nos recuerdan lo que ya dijo Mafalda en algún momento: "La mejor época de la vida es estar viva".