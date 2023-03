Asturianes memorables

Nos años setenta del sieglu XX, los estudios feministes –históricos, lliterarios, artísticos, sociolóxicos…– constituyéronse como un campu d’investigación específicu que tenía como meta principal asoleyar los mensaxes de discriminación femenina y sexismu qu’escondíen davezu les producciones culturales masculines. L’enfoque hermenéuticu d’autores como Kate Millett, Simone de Beauvoir o Mary Ellmann amplióse ensiguida con otres perspectives crítiques, como la qu’aspira a reparar la cancelación que’l discursu mediáticu y historiográficu realiza de manera sistemática tanto de les figures femenines relevantes como, de manera xeneral, del trabayu de les muyeres.

Ye nesta llinia d’investigación feminista onde s’encuadra’l llabor de la entidá pedagóxica El legado de las mujeres, que fai por dar visibilidá a les escritores tanto nos llibros de testu como nos estudios d’Historia de la Lliteratura. En mayu de 2022 esta asociación presentó públicamente’l "Mapa de les escritores d’Asturies". Esti trabayu centraba la visibilización de la creación artística femenina nel contestu asturianu, completando otres iniciatives, como les d’Ángeles Caso, qu’escueyen un ámbitu global.

Col mesmu envís de "descubrir los nomes de muyeres que construyeron [el] camín […] de la emancipación femenina", afondando, al mesmu tiempu, na conocencia de la historia llocal, presenta la periodista y escritora Alicia Álvarez el llibru "Asturianes", una obra ilustrada por María Ortiz, empobinada tanto al públicu adulto como al infantil y xuvenil, que sal en dos versiones, una en castellanu y otra n’asturianu. La escoyeta de figures femenines ye variada por demás y cumple la misión, declarada nel entamu, de cubrir un vacíu, rescatando del olvidu dellos nomes de campos diversos como la Historia, la lliteratura, la ciencia, la música, la pintura, el deporte, la gastronomía y mesmamente los mitos.

D’ente toes estes actividaes, son la lliteratura y la música les que proporcionen un númberu más grande de figures, non precisamente escaecíes. Ye’l casu de Xosefa Xovellanos, la primera escritora de les lletres asturianes; de Rosario Acuña, de la que Xosé Bolado editó la obra completa y reivindicó la importancia del so llabor artísticu y políticu; y de Corín Tellado, según la UNESCO, l’autora más lleída en llingua castellana depués de Cervantes. Les tres fueron a vencer l’olvidu al que la Historia les condenaba por ser muyer, depués de padecer non pocos disgustos por mor de la falta de llibertá personal o’l menospreciu del so trabayu creativu. Ente les muyeres dedicaes a la música, encontramos los nomes de La Busdonga, primera cantante de tonada profesional y primera muyer en grabar discos de canción asturiana; del grupu Muyeres, qu’evoluciona dende la interpretación de música tradicional a la composición de cantares propios de concepción feminista; y de les bandes del Xixón Sound Undershakers y Nosoträsh.

Hai sitiu tamién pa les deportistes –el Club Patín Gijón Solimar, pentacampeón d’Europa, y Rosa Fernández, alpinista que llogró seis "ochomiles"–; pa les gastrónomes como María Luisa García; pa les científiques como Margarita Salas y pa les pintores –L’Asturianita, qu’a primeros del sieglu XX pintaba colos pies, y Julia Alcayde, artista dieciochesca con obra espuesta nel Muséu del Prado y na Casa Natal de Xovellanos–; al tiempu que se reivindica’l trabayu y l’acción política de les muyeres, nos capítulos dedicaos a les Cigarreres o a la Tertulia les Comadres.

Con too, lo que más destaca nesti llibru ye la voluntá declarada de proporcionar referentes a la construcción d’una Historia d’Asturies fecha con criterios endóxenos qu’inxera tamién a les muyeres. Esto esplica la inclusión de figures asociaes a la defensa contra l’invasor, como Isabel de Noreña, que s’enfrentó en Xixón a les tropes castellanes; Joaca Bobela y Marica Andallón, heroínes de les guerres napoleóniques, o Urraca l’asturiana, que nel sieglu XII protagonizó un intentu d’independencia frente al reinu de Lleón, al llau d’un personaxe como Aida Lafuente, la "Rosa Roja" de la Revolución de 1934, qu’asitia’l rellatu cerca de la lleenda, nun espaciu que llimita col mitu, onde habiten, en conxunción simbólica, el poder ambivalente de la Xana y l’emblema sacru d’Asturies, la Santina.

Asturianes. Venti muyeres y colectivos inspiradores Alicia Álvarez Ilustraciones de María Ortiz La Fabriquina, 44 páxines, 18 euros