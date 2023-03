Probablemente muchas personas hayan escuchado o visto el uso de la consonante "x" para sustituir las declinaciones del género gramatical, de manera similar al empleo de la "e" que resultó tan controvertido en la famosa enumeración "niño, niña, niñe". Lo que no es tan conocido es que el origen de esta "x" se encuentra en el español de Estados Unidos, cuando la población de origen hispano o latino comienza a autodenominarse como "latinx". Este uso de la "x" asociado a la palabra "latin" se generaliza a partir del año 2015 en las redes sociales y en la web 2.0 hasta extenderse a diversos entornos, incluidas asociaciones como Latinx Caucus o instituciones académicas de todo Estados Unidos.

La necesidad de encontrar un lenguaje capaz de reflejar realidades que tradicionalmente han estado silenciadas por no ajustarse a los mandatos y designios dominantes de género promueve la aparición de nuevas categorías. Pero la primera cuestión que esto nos plantea es ¿en qué contexto surge el término "latinx"? Para entender esto, debemos recordar que a pesar de que la lengua española constituye un elemento relevante de la identidad latina en EE UU, la tendencia es que a partir de las segundas generaciones en suelo norteamericano, el dominio del español se vaya debilitando a favor del inglés. Sin embargo, a la hora de identificarse como latino/a, este colectivo no sólo mantiene el término en español, incluso al hablar en inglés, sino que en un inicio también adoptó la declinación "o/a" del género gramatical que en inglés no existe. En los últimos años, por el contrario, el objetivo de reconocer un espectro más amplio en el conjunto de las identidades de género más allá del binarismo masculino/femenino impulsó el uso de la "x" como reemplazo a la declinación "o/a". La "x" de "latinx" se propone así como alternativa no sólo al uso del masculino genérico, sino que se emplea con el objetivo último de trascender el dualismo masculino/femenino. Puesto que la "x" en español no cuenta con esa función gramatical y ni siquiera aparece en este contexto, su irrupción supone un desafío a las reglas gramaticales y fonéticas de la lengua. Es más, la pronunciación de la "x" fuerza a una pronunciación –"latinex"– que resulta más propia del inglés que del español

En EE UU, al igual que en España, las reacciones ante esta nueva palabra no se han hecho esperar. Frente a quienes se apresuraron a apadrinarla (colectivos y asociaciones de activistas, instituciones educativas o páginas web como "Latino Rebels"), surgió también un número de detractores preocupados por la amenaza que la "x" suponía para la lengua española. No es de extrañar que esta transgresión haya suscitado gran controversia entre quienes consideran este uso de la "x" como una degeneración de la lengua española y quienes defienden la necesidad de buscar nuevas y originales formas de emplear un lenguaje más inclusivo. Las discusiones lingüísticas encierran debates que transcienden lo puramente lingüístico. De modo que lo que está en juego no son tanto las repercusiones de la palabra latinx para la lengua española, como las consecuencias que el vocablo tiene en la construcción de las identidades sociales.

Por otra parte, para un colectivo acostumbrado a desenvolverse entre dos lenguas, dos culturas y dos mundos, muchas veces antagónicos, esta mezcla no resulta problemática, ya que el contacto entre el español y el inglés contribuye a difuminar los confines entre ambas lenguas. Por eso, en lugar de un bilingüismo que implicaría la existencia de dos lenguas claramente delimitadas, el contacto y la mutua interacción entre el español y el inglés contribuyen a un contexto de intercambio. Aunque es incuestionable la manera en la que se ha generalizado la palabra "latinx" en los últimos años, independientemente de si se trata de una moda pasajera o se implanta de forma más permanente, el término ha demostrado su potencialidad a la hora de transcender los confines de la nación y del género, imaginando un tercer espacio transnacional, translingüe y capaz de ampliar también los discursos dominantes de género.