¿Qué pasó con Sofía?

Federico Axat define "La hija ejemplar", ante todo, como "un thriller psicológico". Y lo explica: "En el corazón de la novela hay un duelo mental entre algunos personajes y una trama concebida para no soltar al lector hasta el final. En lo personal, buscar que el lector sienta ese deseo irrefrenable de seguir leyendo, de engañarse a sí mismo con frases del tipo ‘sólo un capítulo más’, es mi mayor preocupación como autor. A veces algún lector pondera mi prosa o un aspecto particular de la trama –algo que desde luego valoro y respeto–, pero los comentarios que me ponen verdaderamente feliz son los que hacen relación a esa necesidad de seguir leyendo como un poseso".

Una vez... "Una lectora me dijo que por mi culpa había llegado tarde a recoger a su hijo en la escuela. ¡Eso es compromiso lector!" Los que han leído alguno de sus libros anteriores saben de su afición a los giros en la trama "y los finales inesperados. Sí, ya sé, ¿qué thriller no se jacta de eso? ¿Cuántas veces hemos escuchado las frases ‘nada es lo que parece’ o ‘el final te sorprenderá’? Tantas que han perdido todo el sentido. Como lector, me enfurezco cuando caigo en la trampa del libro de suspense del momento, con promesas que ni siquiera se esfuerza en cumplir. A veces da la sensación de que esas frases ya vienen impresas en las fajas de estos libros, sin importar el contenido. Cuando trabajo en la promoción de una novela intento evitarlas, y que sean los lectores, en reseñas o redes sociales, los que se pronuncien al respecto. No es sencillo. Lo que puedo decir es que me he esforzado para que esas frases ya trilladas no caigan en saco roto, como decimos en Argentina". ¿Y de qué va la historia? "La hija ejemplar" se centra en el misterio de Sophia, "una niña de catorce años que hace casi un año desapareció de su casa. Las pruebas parecen indicar a que se quitó la vida arrojándose de un puente y que el hecho está relacionado con un vídeo escabroso que se viralizó en el instituto. Sin embargo, cuando meses después de la desaparición el chico responsable del vídeo aparece muerto de un martillazo en la cabeza, las cosas no parecen tan claras. ¿Puede Sophia ser la responsable de ese feroz ataque? Si es así, ¿dónde ha estado todo este tiempo?" Entonces entra en escena Camila Jones, "una celebridad del periodismo de investigación ya retirada, vive con su perro en una casona solitaria. Un día recibe la visita de un periodista local que quiere que ella se involucre en el caso de Sophia. Juntos intentarán desentrañar el misterio y los acontecimientos desconocidos detrás del caso". Narrada en dos tiempos, por un lado "conoceremos a Sophia y a su inseparable grupo de amigos, meses antes de la desaparición, y por el otro a Camila, que intentará llegar al fondo de todo con consecuencias impensadas". Objetivo: que los lectores se llamen a engaño. Ya saben: sólo un capítulo más... La hija ejemplar Federico Axat Destino, 528 páginas, 19,50 euros