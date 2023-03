Poesía sobre las cosas que de verdad importan

La poesía social ha vuelto con fuerza al Reino Unido de la mano de una nueva generación de poetas entre los que destaca Hollie McNish (Reading, 1983). Vibrante, comprometida, provocadora, sus recitales poéticos agotan aforos con meses de antelación, como puede observarse con un simple vistazo a su página web (holliepoetry.com). La poesía que McNish comparte en redes sociales como Instagram, Facebook o YouTube la ha convertido en un fenómeno viral en Reino Unido y a nivel internacional. El vídeo donde recita su poema "Mathematics", en el que desarticula datos falsos sobre los que se construyen discursos xenófobos y racistas contra la inmigración, acumula ya más de 2,1 millones de visualizaciones y su poema multimodal "Embarrassed", dirigido por Jake Dypka, donde aborda los prejuicios sociales y la doble moral a la que se enfrentan muchas mujeres que amamantan a sus bebes en espacios públicos, ha alcanzado 1,4 millones de visualizaciones en Facebook.

La clave del éxito de McNish no está solo en los canales por los que difunde su poesía, sino en el ritmo y la fuerza de su voz, en su distintivo sentido del humor y en el enfoque descarnado y sin concesiones desde el que aborda la realidad y nos habla, con atrevimiento y naturalidad, de las cosas que de verdad importan. La fama en redes sociales de McNish no está reñida con la publicación de su obra en formatos tradicionales, ni con el reconocimiento literario de más alto nivel. McNish ha publicado cuatro colecciones poéticas, dos obras de teatro y recibió el premio Ted Hughes de poesía por "Nobody Told Me", el único libro de la autora traducido al castellano, "Nadie me dijo: criar y crear".

McNish forma parte de una generación excepcional de jóvenes artífices del género poético del spoken word, una poesía creada para recitarse en una performance estableciendo interacción directa con el público. La poesía de McNish denuncia el racismo, las desigualdades económicas, las asimetrías sociales y amplifica temas frecuentemente considerados carentes de interés literario. McNish alude a un episodio de misoginia que vivió en un evento poético donde un editor se jactaba de que antes de valorar la poesía que recibía descartaba primero todo poema sobre menstruación o partos.

"Nadie me dijo" trata precisamente estos temas. Este diario poético es una reflexión íntima, honesta y sin ambages sobre aspectos socialmente denostados de la maternidad y la crianza. McNish deja claro que la ambivalencia es la emoción que mejor define la crianza, al mismo tiempo que critica la idealización del parto y posparto y denuncia los problemas de conciliación y la falta de reconocimiento social de las labores de cuidado.

Su colección más reciente, "Slug", continúa abordando cuestiones que son aún tabú como la masturbación, la menstruación o la educación afectivo-sexual en la adolescencia. Este libro es mucho más que un poemario tradicional, pues incluye poesía, relatos cortos y anécdotas que contextualizan los poemas. Su gusto por la innovación y transgresión de las fronteras textuales de la poesía quedó ya patente desde su primer poemario, "Cherry Pie", donde los poemas sobre la empatía, la solidaridad, sus experiencias como estudiante en la Universidad de Cambridge y los recuerdos de sus abuelas están acompañados de ilustraciones de reconocidas artistas contemporáneas.

La poesía de McNish valora lo que a menudo consideramos insignificante o trivial. Con un lenguaje sencillo, visual, punzante, y, en ocasiones, intencionadamente irreverente, McNish apela a las emociones más primarias y nos recuerda la necesidad imperiosa de priorizar la ética del cuidado, de los afectos; nos invita a apreciar y respetar los cuerpos, tanto propios como ajenos, y nos inspira a cuidar y cuidarnos como acciones clave para contrarrestar la deshumanización que subyace a la ideología neoliberal que nos rodea. Leer y escuchar a Hollie McNish es un regalo, es abrir una ventana en una mañana de primavera con la promesa segura de recibir un soplo de aire fresco. Les invito a hacerlo.