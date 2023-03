Circuitu pal 8 de marzu

Pué que les dos muyeres de la nuesa dómina moderna que meyor representen l’ideal feminista de dignidá y llibertá seyan Xosefa Xovellanos y Rosario de Acuña. Tanto na escritura como na ciudadanía. La xente entrugábase de ónde salía la fama de una muyer. Si ye que yera heroína o santa, o si-y venía de la farándula o d’una boda afortunada. Dempués vinieron polítiques, artistes, intelectuales, empresaries y yá nun se pregunta de ónde, sinon por qué se ficieren famoses y exemplares. Na cultura urbana eso fáise tolos díes, per aciu de la crítica. Hai cuarenta años –estandar de lo que duren anguaño les coses– hebo crítica asgaya sobre varies escritores que se oldeen en vida y obra. Ente elles Dolores Medio, Marta Portal, Sara Suárez Solís y Xosefa Canellada. Siempres moderna, Dolores Medio llogró cola so novela censurada "Nosotros, los Rivero" lo que tovía nun ye voz común: describir los estrozos d’Uviéu cuando la revolución de 1934 muncho más pallá del tópicu de que bastiaron la Cámara Santa, el Campoamor y la Universidá. Claro qu’eso nun se vió hasta que Ángeles Caso trabayó nos archivos de la censura y editó’l textu completu en 2017. Güei cuerren pelos quioscos llibros de fotos pa quien nun seya a creyelo. Claro qu’eso mesmo-y pasó a Xosefa Canellada con "Penal de Ocaña", novela censurada nel franquismu y reeditada como tien que ser en 1985. Canellada tien el valir de ser asturiana de primer orde como fonda filóloga, escritora na llingua llariega, iconu del Surdimientu y autora del llibru "Montesín", canon del asturianu reñacíu. Podría dicise que Dolores Medio avérase más al calter de Rosario de Acuña y que Xosefa Canellada sigue dafechu la llínia de Xosefa Xovellanos. En cuantes a Marta Portal y Sara Suárez Solís son tamién del so tiempu, ganadores de premios y adictes a un feminismu illustráu y combativu. Amás sobre toes elles esnaló y aínda esnala la solombra crítica de Carmen Bobes Naves, llinguista y semiótica, catedrática de Teoría de la Lliteratura, maestra de xeneraciones y gran dama de la convivencia uviedina.

Una persona qu'enllaza xeneraciones foi la xixonesa Carmen Gómez Ojea, de vida edificante ente lliteratura y burguesía familiar. Con una obra abundosa en castellán anicióse n'asturianu –lo que foi significativo y hai qu'agradecer– anantes de dexános en 2012. Metémonos na actualidá poética: col puxu tradicional y renováu de los dialectos muyeres poetes como Nené Losada y Pilar Junco, que fueren de moces muestres d'un bable marxinal y marxináu llegaren a ser de mayores figures consagraes del asturianu occidental y oriental. Y si elles yá nun tan en presencia físicamente nun hai que preocupase. Hai continuidá curiosa y afayaíza : ehí tan les occidentales María Esther García López y Taresa Lorences o les orientales Concha Quintana y Esther Prieto. Estes querides poetes sonlo por ser bones en sí mesmes y por pertenecer a un grupu destacáu que convién soliñar nel día de la Muyer: les muyeres poetes asturianes. Ye verdá que hai una autora d'altor y calidá contrastada que llidera la poesía asturiana en castellán, y que nun pué ser otra qu'Olvido García Valdés. Quixere que se axuntaren a ella les poetes más nueves qu'escriben n'asturianu. Por tou tipu de razones esi ensame caltién una calidá cimera qu'alienda por esnalar. Como dicimos na cai, son mundiales, y voi a citar a cuatro que dende la so xera pública d'agora mesmo representen a munches más: Berta Piñán, Marta Mori, Vanessa Gutiérrez y, pa finar, Lourdes Álvarez, que pa eso ye Premiu Nacional de Lliteratura 2023.