Cortina rasgada

El proceso de incorporación de la mujer a las orquestas sinfónicas ha sido largo, sinuoso y plagado de obstáculos. Apenas hace una década que la situación comienza a normalizarse. Un dato es muy significativo: la Filarmónica de Viena no estabilizó mujeres en su plantilla hasta finales de la década de 1990. Ya entonces esta situación comenzaba a ser una rareza, pero se ha tardado demasiado tiempo en acercar el porcentaje de ingreso de mujeres a una realidad palmaria: que son mayoría las que se presentan a las pruebas de acceso.

Ha sido fundamental algo aparentemente tan sencillo como una cortina para lograr la eliminación de prejuicios y que sólo la calidad interpretativa fuese el elemento determinante en la elección de nuevos efectivos para las formaciones orquestales.

El proceso de audición para incorporar músicos es muy exigente. Quienes han pasado por uno de ellos lo sabe. El tribunal busca la excelencia interpretativa en cada aspirante, que, después de recibir un número identificador, va pasando fases de descarte, interpretando las obras marcadas ante una cortina que le separa visualmente del tribunal que juzga. Este sistema ha generado numerosas triquiñuelas que han ido, poco a poco, desmontándose; hubo que evitar, incluso, el empleo de zapatos de tacón para que el tribunal desconociese el sexo de cada participante. Posteriormente, en la fase final, a la que sólo acceden los mejores, se retira la cortina, pero el empleo previo de ese telón "antimachista" ha permitido que, en muchas ocasiones, sólo llegasen mujeres a la fase final, exclusivamente porque su calidad interpretativa era superior y no existía la tentación de priorizar a los varones. La cortina es, por tanto, una historia de éxito que ha impulsado la mayor calidad en la selección y eliminado de manera radical el sesgo de género, la discriminación que hacía descartar a las mujeres en las primeras etapas del estresante proceso selectivo. Esto es lo que explica la realidad actual, con porcentajes ya paulatinamente cercanos a la paridad que no se han conseguido a base de cuotas, sino por la mera calidad de las intérpretes que optaban a los puestos. Dicho de otro modo, la cortina supuso un verdadero mazazo contra un machismo que ya era tradición en el mundo sinfónico.

Pues bien, ahora la cortina corre peligro. Desde hace unos años, en Estados Unidos se viene cuestionando el método porque, según sus detractores, no sirve para atender la diversidad racial y, parece ser, que la única solución pasaría por eliminar la cortina en las pruebas y que, supuestamente, los tribunales se sientan obligados, digamos desde una responsabilidad social, a paliar los desajustes raciales. El problema son los músicos negros, no los asiáticos, que ya tienen fuerte presencia en las orquestas, y no se suele citar a los latinos, pese a que su peso demográfico es ya muy alto. Se acusa a las orquestas de un "racismo sistémico" e incluso se están haciendo nombramientos en sus organigramas en atención, meramente, a la diversidad racial.

Demasiadas veces vemos cómo se pretende atajar un problema complejo de manera simple y, al final, no se soluciona nada. Quizá el análisis debería incidir en otros parámetros que ni se han contemplado, en la educación y el acceso musical a todos los grupos sociales y étnicos de manera transversal, para así incorporar a colectivos que permanecen al margen de los procesos culturales. Puede que si la cortina desaparece, las desigualdades vuelvan a crecer. La experiencia en el caso de las mujeres es tan contundente que debería mover a la reflexión antes de impulsar cambios cuyas consecuencias puedan tener los ahora tan de moda "efectos indeseados".