Por un mecenazgo bien entendido

Desde las asociaciones profesionales es constante la reivindicación de transparencia en las ayudas que se concedan a las artes contemporáneas, estar en las comisiones de valoración que se formen, participación también en los grandes centros artísticos, pero siempre orientadas estas exigencias al sector público, a gobiernos centrales, autonómicos y municipales, a ministerios, consejerías y concejalías de Cultura, como si el sector privado no existiera y no tuviera también sus obligaciones. Pero las tiene, y por eso se suele solicitar también, aunque con menos algarabía, el estímulo hacia el patrocinio, las condiciones fiscales para ejercerlo y una buena ley de mecenazgo que lo permita.

Una ley de mecenazgo que debería ser nacional, por supuesto, pero también puede ser autonómica, adaptada a las especificidades de cada comunidad, como ya la tienen Navarra o Andalucía. Y desde Asturias unos pocos llevábamos tiempo haciendo pública y notoria la necesidad de tener una ley autonómica de Mecenazgo Cultural, sobre todo, durante el peor año del confinamiento pandémico, que tan duro fue para los profesionales independientes del sector y, en especial, para los artistas, y resulta que nuestros ruegos fueron escuchados y a principios de 2021 se entregó, en la Junta General del Principado, una Proposición de Ley que tras su paso por el Parlamento regional podría haber sido la respuesta a esa demanda histórica.

Presentada por el PP, su inclusión fue secundada por toda la oposición, desde Vox a Podemos, con el voto en contra del PSOE e IU. Admitida a trámite, debería haber sido debatida en Comisión Parlamentaria, para la que se convocó incluso a una serie de expertos, pero, claro, dado el extraño equilibrio parlamentario con el que se aprobó su tramitación, con el partido del Gobierno en contra, se hizo todo lo posible para que no prosperara y ya es definitivo que en esta legislatura el proyecto asturiano de Ley de Mecenazgo va a dormir el sueño de los justos en un cajón de la Junta General del Principado, lo cual desde luego es de lamentar.

Desde ciertos sectores de la izquierda no se entiende que una ley de este calado no primaría en realidad los incentivos fiscales a las grandes empresas, sino que, al revés, haría posible, inevitable y casi obligatorio que éstas respondieran de una vez por todas a las responsabilidades sociales que tienen con la cultura, cuando entidades tan implantadas como Liberbank-Unicaja, ArcelorMittal, CAPSA, Asturiana de Zinc, Ence o DuPont no están acostumbradas a poner un céntimo en iniciativas culturales de una región, Asturias, no obstante rica en ellas.

Es cierto que cuando el arte se ofrece al público de forma gratuita se abre un espacio de respiro, de belleza no mercantil, pero el arte convertido en acontecimiento es uno de los más eficaces instrumentos de comunicación y de manera nada forzada debería atraer a las marcas preocupadas en crear prestigio, sentido y valor simbólico, por lo que sería de esperar que en algún momento se sintieran interesadas en participar y contribuir a su financiación.

Una buena ley de mecenazgo no debería tanto dirigirse a desgravar el acceso a la cultura de pago a quienes no tienen dinero, que también, sino sobre todo favorecer realmente la participación de quienes pueden y quieren actuar verdaderamente como mecenas, es decir, de quienes tienen verdaderamente dinero para invertir en arte público y ayudar a cuantos están implicados en él. Por eso mismo es de agradecer cuando estas iniciativas se producen sin esperar nada a cambio, como una política de responsabilidad social de la empresa, cuyo mejor ejemplo en Asturias puede ser el del Grupo Masaveu y su instrumento la Fundación María Cristina Masaveu Peterson.

Aunque cada vez más deslocalizada, tras décadas de coleccionismo familiar que han enriquecido notablemente el patrimonio artístico de la comunidad, ha puesto en marcha proyectos que considera de mecenazgo como el denominado "Miradas de Asturias", de largo recorrido, iniciado en 2012 y consistente en encargar a cinco fotógrafos españoles de prestigio, Alberto García-Alix, José Manuel Ballester, Ouka Leele, Chema Madoz y Joan Fontcuberta, todos ellos Premios Nacionales de Fotografía, un trabajo artístico en torno a Asturias y sus gentes, bajo lemas tan sugerentes como "Patria Querida", "Allumar", "A donde la luz me lleve", "El viajero inmóvil" o "Arstusia".

A pesar de ser artistas consagrados, y por tanto no necesitados de ayuda, ha dado lugar a un fondo de obra inédita que forma parte de la colección de arte de la Fundación, enriquece la visión sobre esta zona del norte de España y ha sido bien expuesta en lugares como el Centro Cultural Conde Duque de Madrid o el Museo de Bellas Artes de Asturias. Y que desde 2022 ha iniciado una itinerancia internacional que empezó en Washington y ahora llega, con una selección de más de veinte fotografías de los cuatro primeros, al exterior de la Barry University de Miami, donde puede verse de forma pública a través de reproducciones en lona, aunque con el máximo respeto al original, con lo que se alcanza otro de los grandes objetivos del mecenazgo como es la promoción exterior.