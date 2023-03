Un final indigno

La Fundación Princesa de Asturias tiene en la música patrimonial, desde su creación, una de sus claves identitarias: un hecho diferencial que se ha canalizado, aunque no de manera exclusiva, a través de la música coral. Esta realidad, en contra de lo que pudiera pensarse, no ha sido algo menor. Gracias a los cientos y cientos de coristas y sus entornos, se logró una adhesión popular muy relevante para la institución, que, de este modo, hacía firme su enraizamiento en una de las señas de identidad del Principado de Asturias, su especial sensibilidad hacia la música.

La Escuela Coral se ha convertido desde hace más de ¡tres décadas! en un modelo de éxito. Por varios factores: posibilitó que miles de niños y jóvenes, de todas las clases sociales, recibiesen formación musical y se forjasen en los valores del esfuerzo, la solidaridad y el trabajo conjunto que la actividad coral fomenta, en un trabajo serio y continuado que, posteriormente, revertía en la sociedad. Por los coros infantil y juvenil han pasado muchos asturianos que hoy son cantantes y músicos de prestigio, musicólogos, actores y un largo etcétera de profesionales vinculados a las artes escénico-musicales. Y también un buen número de melómanos a los que la escuela abrió un nuevo horizonte cultural y vital.

Decenas de conciertos se realizaban, de forma periódica, por toda la geografía asturiana –y también fuera de la región– posibilitando que la música coral de calidad llegase a localidades ajenas a los circuitos, en una labor cultural y social impagable. Conciertos que eran una verdadera caravana bulliciosa con los niños y sus familias, siempre fieles, en el apoyo a la iniciativa. Alguna actuación presencié en pequeñas villas que la vivían como un acontecimiento. Esa labor infatigable –que, desde luego, no daba brillo fatuo en los medios ni en las redes sociales– tejió una red cultural de la que se beneficiaba toda la región. La Fundación demostraba, de ese modo, su compromiso con una fórmula que luego se replicó en otros territorios y que, en cierta medida, también reconoció con uno de sus premios al galardonar al Sistema de orquestas de Venezuela, que, en otro contexto socioeconómico, también apuesta por la inclusión social a través de la música.

La pandemia frenó en seco la actividad coral en todo el mundo. Aquí hasta el coro de adultos tardó una barbaridad en retomar su actividad, mientras que las agrupaciones infantil y juvenil –curiosamente las coetáneas a la Princesa Leonor– no acababan de arrancar, hasta llegar a la decisión drástica de interrumpir tres décadas de una aventura sensacional que se trunca, además, sin dar ni una sola explicación coherente, desde el punto de vista profesional, y con una frialdad en el trato humano que sorprende en una fundación a la que se presupone especial apego a los ámbitos cultural y educativo. El anunció ha causado una verdadera conmoción el ámbito musical del Principado porque la escuela coral de la Fundación Princesa ha sido referencia para todos y deja a Oviedo y a Asturias sin un activo muy importante que tampoco es que requiriese una financiación muy costosa. De hecho, el Ayuntamiento de Oviedo cedía el local de ensayos, y estoy seguro de que algún patrono hubiera corrido de buena gana con el resto de los gastos, de mediar la intención de mantener y actualizar un gran proyecto, insisto, también con hondas raíces sociales. Este cierre tajante se suma a la desaparición de los Cursos de Verano, que reunía a jóvenes de toda España (o eso nos decían) y que inauguraba la reina Letizia; y también a la desaparición previa de la Semana de Música y el paulatino abandono en el que parece sumido el Coro de Adultos, que ve así cortada la incorporación de nuevos miembros ya preparados musicalmente y procedentes del juvenil. La desidia acaba llevando al desinterés, y éste, a la irrelevancia y a la desaparición. Por desgracia, en Asturias sabemos muy bien lo que supone esta merma silenciosa que es síntoma de una decadencia cada vez más acentuada. Familiares, excoristas y profesionales de primer nivel han manifestado su malestar y protesta a través de las redes sociales. Es un ejemplo de dignidad por parte de la sociedad civil. Al menos este tipo de decisiones no salen gratis y hay canales suficientes para expresar el descontento. Las semillas de desafección que se están sembrando, no puede dudarse que acabarán germinando. Luego llegará el momento de las lamentaciones y se buscará inútilmente dónde estaban las causas: como siempre, en las cosas aparentemente pequeñas, silenciosas, que, a la larga, son las que de verdad importan cuando los focos del glamour y de las galas se apagan.