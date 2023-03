De machismu y feminismu

"Cróniques d’un machista feminazi" nun ye, anque n’algún momentu s’aproxime a ello, un llibru feminista. Tampoco fai una representación oxetiva de la guerra de los sexos, un aspectu bien interesante del funcionamientu social, como quedó reflexao nel debate intelectual conocíu como la "querelle des femmes". Ye un llibru que confronta, d’un mou que pue paecer inapropiáu pero que ye mui actual, machismu y feminismu.

De lo que fala David Artime ye de l’asimilación apócrifa de les idees feministes que faen algunos homes, non por convicción, sinón col envís de que les muyeres los acepten; homes que, d’acordies col puntu de vista del narrador, vense a sí mesmos como "pagafantes", víctimes d’un orde social inxustu que reserva l’atractivu sexual pa los más machistes –cuanto más cabritos y gochos, meyor.

Fran Medina, más conocíu como "La Joya" –"como amigu [pa salir de comedia] ye una xoya"–, guarda na memoria una colección curiosa d’intentos fallíos de "pegase un revolcón" con amigues que n’algún momentu-y prestaron y escuende una dosis bultable de misoxinia por cuenta d’ello. Como ye periodista y présta-y escribir, recueye los sos fracasos nuna serie de cróniques que l’autor intercala col rellatu de lo que-y asocede cuando entra en contactu con Míster Polla, líder de dellos machirulos frustraos que, como La Joya, tán obsesionaos con "calcala" a toa costa, nesti casu ensin reparu nin contradicción ideolóxica nenguna.

La novela cuenta cómo Fran Medina sustituye a Míster Polla nel papel de "coach" de machos victimizaos adoptando la perspectiva opuesta a aquel, esto ye, asumiendo les idees feministes; primero de mentira, como sida pa "montar" muyeres curioses, y, gracies a la influencia de Lola, una amiga que-y presta de verdá, de forma cada vez más real y verdadera, hasta llegar a concienciase sobre la violencia machista y la esplotación llaboral y sexual de les muyeres.

Hai que reconoce-y a Artime la maña que se da pa describir los mecanismos psicolóxicos d’un personaxe obsesionáu col sexu –o más bien cola seducción de muyeres– que mide l’éxitu social en función de los orgasmos qu’esperimenta o fai esperimentar siempre que les proporciones físiques de la pareya sexual entren dientro d’un parámetru preestablecíu que se podría calificar de fetichista, edadista y gordofóbicu. Enunciaos como esti: "Non, tu nun yes como esos maromos gilipollas que-y entren diciendo gochaes, piropos rancios y frases feches en plan descaráu. Tu yes un tíu guai… (…) Que rechaza’l machismu… Que ve más coses nes muyeres qu’un culu y un par de tetes", al llau d’esti otru: "Una pena que tea tan gorda. Yera bueno acabar esta nueche faciendo un tríu con ella y con Lidia. Sería la puta hostia. Pero qué va… Ufff… Llucía nun pasa’l filtru" resulten verosímiles dafechu a la par que difíciles d’aguantar pa una llectora. La esperiencia d’aceñar nes espectatives sexuales y nel llinguaxe obscenu del universu masculín tradicional pa mi foi tan inquietante y desagradable –dígolo como méritu lliterariu–– como la llectura de "L’Adversariu" de Carrère o "Érase una vez el fin" de Pablo Rivero.

Ye nesti puntu onde me paez que ta’l mayor llogru de la novela. La sátira que se fai del machismu d’ultraderecha y de les manipulaciones que se cometen dende les redes sociales discurre pol carril esperable. D’otra manera, la descripción de la complicidá col machismu de delles muyeres, anque dura, invita a la reflexón. Cuando l’autor s’esvía de la sátira, en cambiu, la historia pierde pie. La rebelión final de les feministes pon-y un final moralizante y hiperbólicu a una novela que da lo meyor de sí nel retratu de la cosificación, esto ye, na esposición d’algunos de los motivos que causaron –con otres formes y procedimientos– la rebelión.

Cróniques d’un machista feminazi David Artime Hoja de Lata, 278 páxines, 18,90 euros