Blanca Paloma y Loreen, dos de las favoritas para ganar Eurovisión 2023

La batalla musical del Festival de Eurovisión 2023, que se celebra este año en la ciudad inglesa de Liverpool, promete ser una de las más épicas de la historia reciente del certamen musical y España parece que tendrá mucho que decir. O al menos así lo ven los expertos en estas lides.

A un mes de la celebración de la fiesta, que tendrá lugar del 9 al 13 de mayo, la cantante sueca Loreen lidera las apuestas con un 39% de posibilidades de alzarse con el micrófono de cristal con su tema Tattoo. En quinta posición aparece Blanca Paloma, la representante española con su tema EaEa, a la que otorgan un 5% de posibilidades de ganar esta edición del festival.

En segunda posición en las casas de apuestas y con un 15% de probabilidades de alzarse con la victoria está Finlandia con el tema Cha, Cha, Cha del grupo Käärijä, tercera está Ucrania con el dúo Tvorchi y la canción Heart of Steel y un 11% y cuarta Noruega con la canción Queen of Kings de Alessandra con un 6%.

Aunque pueda parecer una distancia considerable, la ilicitana ha ido escalando posiciones en las últimas semanas coincidiendo con su participación en varias finales nacionales, catapultándola hasta una quinta posición que mejora la que tenía Chanel y su Slomo a un mes vista de su edición.

De hecho, la cantante hispano cubano iba décima en las apuestas y finalmente se alzó con el tercer puesto el año pasado, solo superada por el grupo Kalush Orchestra, que en representación de Ucrania se hizo con la victoria gracias a su tema Stefania; y por el representante británico Sam Ryder que se quedó segundo con su canción Space Man.

Errores

A esto se añade que no sería la primera vez en el que las apuestas yerran el tiro y fallan en su predicción, perdiendo dinero.

En 2016, las casas de apuestas dictaminaron que Rusia iba a ganar. Sergey Lazarev llegó muy confiado con su You are the only one, aunque el resultado fue que se alzó como campeona Jamala, la candidata ucraniana con su 1944. Esta iba quinta en las casas de apuestas, la misma posición que tiene Blanca Paloma en estos momentos. Pero no es el único caso. Un año después se repitió la historia. A pesar de que las apuestas decían que vencería Italia con Francesco Gabbani y su Occidentali’s Karma, al final ganó Portugal con Salvador Sobral y su Amar pelos dois. Sería la primera y única victoria para Portugal en toda la historia del festival.

Y, como no hay dos sin tres, en 2021 se repitió la dinámica. La representante de Malta, Destiny iba la primera con su Je me casse, pero terminó imponiéndose el grupo italiano Maneskin con su tema rockero Zitti e buoni. Así que, visto lo visto, parece que no está todo el pescado vendido y las apuestas no siempre son infalibles.

Aciertos

A pesar de estos tres casos, los pronósticos si acertaron varios veces como los casos de Heroes del sueco Måns Zelmerlöw en 2015, Toy de la artista israleí Netta en 2018 y Arcade de Duncan Laurence en 2019. La victoria más reciente acertada por las casas de apuestas fue la Ucrania el año pasado con Stefania en Turín.

La banda ucraniana Kalush Orchestra recibió un total de 631 puntos, siendo estos 192 del jurado profesional y 439 del televoto. Una victoria no exenta de polémica y vista como un gesto de solidaridad hacia un país que, un año después, sigue luchando contra la barbárica invasión rusa.

Visto lo que pasó el año pasado hay margen para soñar con al menos repetir la hazaña del Chanelazo y conseguir estar entre las cinco mejores canciones de este año. Se de la circustancia de que hace justo once años que Loreen arrasó en el Festival de Eurovisión de 2012 con su tema Euphoria que, hasta el pasado año, era considerado por los eurofans como la mejor canción de la historia del certamen.

Un primer puesto que le arrebató la representante española de 2022, Chanel, gracias a su impactatante interpretación de Slomo.

Y es que, aún perdura en el recuerdo la actuación que le valió a la artista afincada en Cataluña un más que merecido tercer puesto.

Si la artista nórdica consigue repetir victoria se convertiría en la segunda cantante en ganar dos veces la cita europea con la música, tras el irlandés Johnny Logan, único representante en repetir victoria, en concreto en 1980 con la canción What’s Another Year? y en 1987 gracias a su tema Hold Me Now.

La invasión rusa de Ucrania hace imposible que el país acoga este año el festival, como debería hacer tras alzarse con la victoria, y por eso es el Reino Unido, que quedó segundo, el encargado de organizar el certamen en representación del país vencendor.

Pase lo que pase lo único que está claro es que España está viviendo una nueva etapa en el Festival de Eurovisión tras la apuesta nacional por impulsar la selección española a través del Benidorm Fest. Un escaparate que el año pasado dio una alegría con el mejor puesto en el festival europeo de la canción en 27 años.

Además, los 459 votos cosechados por Chanel Terrero superaron ampliamente el récord de votos que ostentaba desde 1973 Mocedades con 125 puntos, gracias a su Eres tú. Era la segunda vez en la historia en la que España quedaba tercera, después de Lady Lady del grupo español Bravo en 1984. Ahora toca esperar para ver si del Chanelazo pasamos al Palomazo.