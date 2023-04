El aullido de Jim Harrison

En su primera novela, Jim Harrison (Michigan, 1937- Arizona, 2016) viajó por el exterior y también por el interior de su protagonista para reconocerse en su condición de lobo. Es un lobo solitario en las ciudades: Nueva York donde el aire huele como si lo hubieran rociado con sustancias químicas; Boston, en la que vive miserablemente de trabajos aburridos, o San Francisco, casas de huéspedes y mano de obra barata de inmigrante. Pero también en pequeños núcleos de población esparcidos por el paisaje: moteles en las periferias, estacionamientos, autocines y gasolineras con rótulos de cien pies visibles desde las autopistas. Cientos de empresas indescriptibles en las plantas bajas de los edificios de ladrillo rojo y deprimentes bloques de cemento en lugares desquiciantes, que llevan a arrojar la toalla.

Swanson es un viajero embarcado en conquistas de todo tipo, en una épica sexual y de combate propia del fanfarrón que está encantado de serlo y a la vez parecerlo. Si Hemingway hubiera pertenecido a otro tiempo habría sido Jim Harrison, tal es el manejo de la espada. Socios indiscutibles de una misma fraternidad de machos, especímenes únicos en cualquier jungla, con un talento extraordinario para narrar y esa clase de romanticismo ronco que engancha a cualquier alma sensible. No hace falta cuestionarse si Harrison alcanza la altura de Hem. Tampoco si llega a Frank Conroy en "Stop-Time"; da igual se trata de autor formidable, vigoroso, dotado de energía e ingenio, para pasar horas leyéndolo y disfrutando de la lectura. Las dos paginas de la oración con que arranca "Lobo" son ya una invitación a no perderse lo que viene después. Desde el primer párrafo seduce e inquieta: "Cuando la perra ladra o emite un gruñido de advertencia en plena noche, me pregunto si será un gato vagabundo, una mofeta, un asesino o un fantasma".

Harrison empezó como poeta bajo el influjo de Rimbaud y acabó convertido en narrador de éxito gracias a "Dalva" o "Leyendas de otoño", llevada al cine en 1994 por Edward Zwick y que en España se estrenó con el título de "Leyendas de pasión". También gracias a su amigo Jack Nicholson, que le abrió las puertas de Hollywood como guionista. Salvaje, tuerto, Polifemo hambriento, él mismo se definió como un plato combinado de Hemingway, Sam Peckinpah y Orson Welles, que lo sentó en su gigantesca rodilla de tragaldabas. Efectivamente, su corazón gigantesco y rabelesiano de gourmand lo llevó a viajar en busca de comida y restaurantes; de un almuerzo en el legendario y desparecido Elaine’s, de Nueva York, a una excursión de fino depredador por Borgoña, o simplemente a cocinar un estofado de caza en casa, donde quiera que viviese: en el norte de Michigan, Montana o en Patagonia, el sur de Arizona. En "The Raw and the Cooked", el libro que escribió sobre comida, cuenta cómo Welles lo condujo a una situación límite en varios almuerzos y ocasiones sucesivas. En una de ellas lo llamó al amanecer anunciándole el menú de manera solemne como si hubiera acabado de escribir la Novena Sinfonía. Horas más tarde, ambos estaban sentados en una de las mesas de Ma Maison, un clásico y famoso restaurante de Los Angeles frecuentado por viejas celebridades. Se ventilaron un cuarto de kilo de caviar beluga con una botella de Stolichnaya, un salmón en salsa de acedera, panes dulces, una pata de cordero en miniatura, cinco vinos distintos, postres, quesos y licores. Comer bien fue siempre una de las ideas que rondaron a lo grande por su cabeza. Pero no la única; de su escritura surgen a menudo personajes anónimos dignos de tener en cuenta y ser recordados: granjeros, médicos rurales, maestros de escuela, constructores de puentes, nativos americanos, una mujer que huye de su esposo en una parada de camiones de una interestatal: un entorno observado con atención, también a veces a través de los ojos penetrantes de coyotes, lobos y cuervos.

El terreno de ida y vuelta de Harrison empieza a perfilarse en "Lobo", escrita en 1970 cuando tenía la edad de Cristo y su vida no parecía transcurrir por el carril adecuado. Es la historia de un hombre que cansado de cometer tonterías en medio de lo que se ha dado en llamar civilización se retira a los bosques para encontrar un lobo y celebrar la naturaleza, al tiempo que emprende una furiosa exploración del propio ser. Siente que puede hallar ese lobo, abrazarlo y convertirse en uno de ellos. Se trata de la vieja teoría romántica de que un hombre puede ser un verdadero hombre, mientras que el resto del mundo sigue tambaleándose de forma lamentable, aunque ineludiblemente real.