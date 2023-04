Es normal que una película como The quiet girl, que convierte el silencio en un personaje más, empiece con alguien que se esconde. ¿Juego o refugio? La vegetación protege contra las inclemencias del tiempo manejado por los adultos y Cáit, una niña tranquila, callada y observadora, prefiere estar sola y no mal acompañada. Su familia original se mueve entre la hosquedad de un padre que sabe mucho de trabajar y nada de emociones y la resignada desesperación de una madre que no sabe, no responde. Tiene tres hermanas en la sombra y hay un bebé en camino en un hogar donde falta de todo. Es la Irlanda rural de los años 80 (hay que deducirlo de las ropas y vehículos, no porque la película pierda el tiempo subrayándolo) y la pobreza es una señal de identidad. Un mundo sin alegría, rudo y poco hospitalario. Por eso, cuando a la niña la envían con unos parientes lejanos, todo cambia.

La amabilidad la pilla por sorpresa. Llega a un hogar austero con un matrimonio que sobrevive a un drama devastador con dignidad, sin perder por ello la capacidad para transmitir cariño, respeto. Humanidad. La esposa es comprensiva y se vuelca con la recién llegada. El marido no la recibe tan bien, pero -y ahí radica en gran medida la fuerza emocional de la película- poco a poco se va abriendo, el caparazón se agrieta, los ritos del silencio como vía de comunicación imponen la ley del más débil. No estamos ante una obra buenista ni edulcorada: se representa la muerte como un acto comunal que los niños deben presencial y hay personajes, como la vecina bocazas, que advierten sobre las pequeñas maldades de cierta "gente de bien". Como el acto de cepillar cien veces el cabello de la niña, "The quiet girl" avanza sin prisas por una trama mínima, es un relato iniciático tan sencillo en apariencia que sería un error pasar por algo los pliegues de complejidad que se van formando. Cada detalle cuenta, y una escena que parece intrascendente -las carreras cronometradas de la niña al buzón- es, en realidad, el anticipo de uno de los finales más conmovedores de los últimos tiempos. Un magnífico reparto -la mirada de Catherine Clinch tiene la misma fuerza que la de Ana Torrent en "Cría cuervos" - alimenta la veracidad a una película ma-ra-vi-llo-sa.