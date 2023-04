Un camino equivocado

Como resulta bien sabido, las monarquías europeas de los siglos XVIII y XIX comenzaron siendo, una vez derrotado el absolutismo, monarquías limitadas, es decir, de predominio del principio monárquico en la dirección del Estado, de modo que el Gobierno dependía en todo de la confianza del Rey, si bien había que contar con que, al menos, las leyes tributarias y presupuestarias debían ser aprobadas por los Parlamentos representativos. A medida que se fueron sucediendo los movimientos constitucionalistas, aumentó la representatividad de las Cámaras y se originó una simultánea dependencia del Gabinete respecto de estas y del Rey. Tal es el sistema llamado de la doble confianza o sistema orleanista. El monarca conservaba sus prerrogativas de nombrar y cesar al Gobierno, disolver y convocar a las asambleas y ejercer la facultad de sancionar o no las leyes aprobadas en sede parlamentaria.

Las progresivas ampliaciones del derecho de voto tenían forzosamente que redundar en un aumento del peso constitucional de las cámaras y en un correlativo desplazamiento de la dependencia gubernamental de la confianza regia hacia la sustentación fiduciaria del Gobierno en el soporte de los parlamentos. Los cambios en el electorado activo se iban traduciendo, así, en nuevas mayorías parlamentarias que condicionaban la prerrogativa regia de designación del primer ministro.

¿Por qué en España el predominio de la Corona en la dirección política del Estado, de modo que el Rey no solo reinaba sino que también gobernaba, fue una constante desde 1834 hasta 1931? En la conclusión de su obra monumental sobre «La Corona y la Monarquía constitucional en la España liberal», los profesores Juan Ignacio Marcuello Benedicto y Carlos Dardé Morales observan en los textos constitucionales de la época una contradicción esencial: mientras que algunos de sus preceptos apuntaban a la parlamentarización del régimen, configurando a la Corona como un poder moderador, políticamente neutral y condicionado en la designación del Gabinete al resultado de las elecciones, otras disposiciones de la misma Constitución concedían al Rey un poder independiente y superior al de las Cortes, como era atribuirle la libre sanción de las leyes (o sea, el veto absoluto de las mismas, incluidas las reformas constitucionales), la capacidad de convocar, suspender, cerrar y disolver el Congreso de los Diputados y nombrar y cesar a los miembros del Gobierno. Esta contradicción, sin embargo, se daba igualmente en otras constituciones europeas, y ello no obstante fue resuelta por la práctica constitucional incluso sin necesidad de modificar el tenor literal de las leyes fundamentales. El parlamentarismo anterior a 1914, aún no racionalizado, es decir, establecido en las constituciones mismas, se construyó en Europa no contra, pero sí a pesar de los poderes constitucionales de los monarcas. ¿A qué se debe que en España no ocurriera lo mismo?

La causa radica en el vicio permanente del fraude electoral instigado y organizado desde el propio aparato estatal. Los resultados de los comicios los creaba el Gobierno, no los votos libres de los ciudadanos activos. Según escribe Dardé, hasta el final de la Monarquía constitucional, los gobiernos continuaron haciendo las elecciones, en lugar de las elecciones a los Gobiernos. Por consiguiente, el factor clave del sistema siguió siendo la concesión por parte del Rey a un político determinado del decreto de disolución del Congreso.

Añádase a esto la debilidad y fragmentación de unos partidos de notables proclives al fulanismo, la inmadurez e impreparación de la ciudadanía de un país eminentemente rural, la incapacidad para el pacto de la clase política y la acción no pocas veces determinante de los poderes fácticos: camarillas cortesanas, movimientos juntistas de la izquierda liberal y pronunciamientos militares de distinta índole.

Ahora bien, dicho esto, y teniendo en cuenta la falsificación sistemática del sufragio, ¿qué movía a la Reina o al Rey a nombrar un determinado Gobierno? Si el Gabinete contaba con la confianza parlamentaria de una Cámara que él mismo había compuesto, ¿por qué sustituirlo y conceder a otro de distinto signo el decreto de disolución? La respuesta radica (aparte de en la acción de esos poderes fácticos), en la ciega y arbitraria voluntad regia, carente del faro luminoso de unas Cortes verdaderamente representativas de la opinión pública. Es sorprendente que, así y todo, llegara a construirse un Estado liberal de Derecho, que la II República recibió en herencia y no fue capaz de mejorar y consolidar. No es semejante construcción el objeto de la presente obra, sino, estrictamente, como advierte de inicio Marcuello, realizar un estudio de historia política, constitucional y parlamentaria, centrado en el análisis del poder efectivo de los sucesivos titulares de la Corona, o de las reinas regentes, en el proceso político. Todas las crisis de gobierno, a excepción de las motivadas por juntistas o pretorianos, eran, como entonces se decía, "orientales" (urdidas en el Palacio de Oriente) y todos los Gobiernos "palatinos". Cuando Maura, en 1909, se quejó amargamente de su sustitución por el Rey (recuérdese la campaña del "¡Maura no!") a pesar de contar con la mayoría parlamentaria, Moret le recordó que nadie como el propio Maura había pintado "los vicios del sufragio y las deficiencias de la elección". En suma, le venía a reprochar Moret con razón, su mayoría parlamentaria era tan falsa como las anteriores. ¿Por qué, pues, no podía el Monarca desplazarle, atendiendo a otros criterios?

En fin, en este libro tan denso, documentado y bien escrito, con una primera parte más doctrinal o conceptual y una segunda más narrativa, los catedráticos de Historia Contemporánea Marcuello y Dardé explican el agitado recorrido de este camino equivocado hacia el régimen parlamentario, que solo llegaría, aunque para no quedarse, en 1931. Se trata de una obra apasionante, ciertamente, de la que no puede extraerse a pesar de todo pesimismo alguno. Por el contrario, la Monarquía parlamentaria de la Constitución de 1978 es la demostración palpable de cuánto hemos aprendido del pasado. Felipe VI, en efecto, no hubiera tenido nunca la ocurrencia de Alfonso XIII de preguntarle a su profesor de Derecho Constitucional (don Vicente Santamaría de Paredes, nada menos): "¿Y qué he de hacer cuando, en conciencia, la observancia de la Constitución se oponga a mis deberes para con España?". Olvidaba el joven Rey, escribe Dardé, que todos sus poderes derivaban precisamente de la Constitución misma.