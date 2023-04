La genealogía literaria de Fernando Menéndez

García Lorca y el amuleto

Supongo que llegué a Lorca por Pedro Salinas, su compañero de generación. A los 14 años me topé con «La voz a ti debida» y ya me envenené para los restos. La curiosidad me llevó a fisgar en la obra de sus compañeros del 27 hasta que di con Lorca. Ahí entendí, sin dejar de admirar a los demás, que estaba en mi parada y fonda. En especial «Poeta en Nueva York», libro que, como se dice de los clásicos, nunca agota su lectura.

Recuerdo la primera vez que leí en público unos poemas míos. Era joven e inconsciente, claro está. Llevé conmigo, a modo de amuleto, mi ejemplar de Austral de «Poeta en Nueva York», convencido de que me protegería y me daría suerte. En el peor de los casos, podría leer alguno de los poemas del libro. Eso que me agradecería la audiencia.

Nunca me he separado de «Poeta en Nueva York». Lo releo todos los años en una suerte de ritual imprescindible. Sé que Lorca es también «La casa de Bernarda Alba», los «Sonetos del amor oscuro»… pero yo acumulo en casa ediciones de un mismo libro.

Raymond Carver, un río manso

Cuando hablo de Raymond Carver debería hablar de Antón Chéjov, un autor que también forma parte de esta galería de imprescindibles. En realidad, a Chéjov casi le viene mejor que hable de Carver, porque que un escritor norteamericano del siglo XX tenga su referencia en un autor ruso del XIX es la demostración, no sólo como recuerda Enrique Vila-Matas, de que no existen las literaturas nacionales, sino también de que se puede transmitir a través del lenguaje la necesidad de insinuar y no explicar; de no enfatizar; de escoger letras minúsculas para sucesos mayúsculos. Lo que para Ricardo Piglia o Ernest Hemingway es un iceberg con una inmensa masa de hielo bajo el agua, para mí es un río manso que veo discurrir sentado a su orilla. Así es para mí leer a Carver. Nos preparó para ser maduros mucho antes de lo que nos correspondía con su poema «Miedo» y dejó escrita una excepcional carta de amor dedicada a su maestro Chéjov en forma de cuento titulado «Tres rosas amarillas».

Daniel Moyano y el pavo real

Todavía ando buscando al pavo real que acudía fiel a los talleres de escritura que impartía Daniel Moyano los viernes en la Biblioteca de La Granja, en el Campo San Francisco. Al pavo lo vi la última vez hace diez años delante del Hotel de La Reconquista, y aunque no me lo he vuelto a encontrar, estoy seguro de que aún vive. Durante la pandemia vino Daniel a verme en sueños para contarme que hay pavos reales tan longevos como las tortugas. Son pocos y guardan los secretos de la mejor literatura. El que iba a vernos al taller, me dijo, además de por placer, lo hacía para comprobar que no me olvidase de Juan Rulfo y que contara mis relatos con la gracia debida.

Yo le respondí –me acuerdo de que lo hice por la sequedad en la boca con la que me desperté por la mañana– que sus libros eran tan sólo las actas de unas historias que vivían en la punta de su lengua.

Así era Daniel: un escritor que no necesitaba apuntes ni papeles para hablar en público. Inolvidable y añorado. Buena parte de lo que soy se lo debo a él. Podrá sonar rotundo y melodramático, pero es la verdad.

Ayer volví a leer las primeras páginas de «Libro de navíos y borrascas», a ver si el pavo se da por aludido.

La voz insondable de Antonio Gamoneda

Éramos unos cuantos y lo seguimos siendo. El tiempo transformó los cuantos en pocos, pero lo que importa es que, en nuestro caso, lo primero fue la voz. Conocimos la poesía de Antonio Gamoneda a través de su voz. En una lectura pública en el Salón de actos de la Facultad de Filología en enero de 1989.

Puede que lo que te llega desde una voz, un sonido o una música, se quede enganchado en el pecho de uno como un asma del lenguaje.

Lo cierto es que esta forma de entrar en contacto con la poesía de Gamoneda confirmó por anticipado lo que el propio poeta aseguró tiempo después: la naturaleza de la poesía es estrictamente musical. Desde entonces, han sido muchos los momentos de lectura de sus poemas y no pocas las ocasiones de poder estar en persona con el autor. No hay ningún atisbo en esto último de jactancia o de presunción. Todo lo contrario: estar con Antonio es tener una oportunidad única de seguir aprendiendo. Agradezco el privilegio mientras me pregunto qué inesperadas lenguas me deparará ese asma del decir.