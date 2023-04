Bricolaje de urgencia para una dramaturgia

Dispuesto siempre al baile, el Centro Gallego de Arte Contemporáneo (CGAC) de Santiago de Compostela revisa retrospectivamente la trayectoria de Olga Mesa (Avilés, 1962), al igual que lo hizo hace un par de años con su compañera La Ribot. Considerada como ella una figura clave de la nueva danza contemporánea española de finales de los años ochenta, desde sus comienzos conjuntos en la compañía madrileña Bocanada Danza, en la que también estaba Blanca Calvo, la bailarina y coreógrafa asturiana mantiene como referentes a Pina Bausch o Merce Cunningham, con quien estudió en Nueva York, donde residió durante tres años.

También ha sido pionera en la deriva hacia la performance y en la investigación de las relaciones entre lo audiovisual y lo corpóreo. Desde 1992, año en que realizó su primera pieza de vídeo en el desierto de Mojave (Arizona) y estrenó «Lugares intermedios» con su propia compañía, la creadora ha desarrollado en sus obras la escritura de una dramaturgia experimental situada deliberadamente en la frontera entre la danza, la performance, el cine y la instalación. Ha hecho de la cámara fotográfica y el vídeo «medios cómplices» y con sus acciones, ya sean representaciones y performances en teatros o en forma de vídeos, instalaciones, conferencias o publicaciones, Olga Mesa fomenta las lecturas múltiples, provocando la participación del público y convirtiendo el cuerpo en un instrumento que es, a la vez, sujeto y objeto de sus construcciones narrativas.

En su obra teatral es fundamental el tiempo, entendido como imagen-movimiento de duración mensurable, en línea con la escuela filosófica francesa, y en sus trabajos también utiliza algunas secuencias preliminares que remiten a la obra de cineastas como Andrei Tarkovski, Jean-Luc Godard, Pier Paolo Pasolini o Alain Resnais. En su lenguaje audiovisual son muy expresivos los silencios y se aplican recursos como la pausa, el fuera de campo, la visión simultánea o la secuencia «Rec-Play-Rewind-Stop» de los aparatos de grabación y reproducción.

Tras una dilatada carrera en España, Olga Mesa se instaló definitivamente en Francia tras ser invitada por el Théâtre Pôle Sud de Estrasburgo como artista residente en 2005. En la exposición, comisariada por Nekane Aramburu, se hace un extenso recorrido por sus proyectos más representativos a lo largo de las tres últimas décadas. Es todo un trabajo de investigación, restauración, catalogación y digitalización de obras que, en su mayoría, surgieron a partir del ejercicio escénico o visual vivo y que se pretenden reactivar para el espectador en el instante de su visita.

Sin embargo, ese propósito no se cumple más que a medias, ya que no tienen la suficiente proyección visual porque no se saca todo el partido posible al empleo poético de palabras y frases y a «trampas para la percepción» como espejos y laberintos. Desde 2010, Olga Mesa se apoya en el artista Francisco Ruiz de Infante (Vitoria, Álava, 1966), un creador centrado también en la exploración de nuevos formatos pero demasiado interesado en el «bricolaje de urgencia», hecho con tablones. Ambos iniciaron sus creaciones conjuntas alrededor de la tetralogía «Carmen//Shakespeare. Presagios del deseo» (2013-2022), un diálogo y confrontación que ha sido presentado en teatros, centros de creación, museos y festivales de toda Europa y América, pero que sólo deja restos una vez acabado. Para mostrar el potencial de la bailarina y coreógrafa asturiana bastarían los vídeos de sus actuaciones, que se proyectan completos en el auditorio del CGAC en sesiones de fin de semana y que también pueden ser vistos en Internet.

El itinerario por los tres espacios de la exposición en Santiago comienza en el hall de entrada con dos instalaciones de las performances inaugurales, «Texto para ser barrido (Soneto 66)» y «Diálogo de sordos (negro)», de las que sólo quedan residuos. Las dos forman parte del mencionado proyecto «Carmen//Shakespeare», que vuelve a aparecer en dos instalaciones más, «El testigo secundario» y sus ventiladas jaulas y «¿Crees que te quería matar?». Entre ambas se muestran algunos de los «cuadernos expandidos» de Olga Mesa, en los que introduce collages, imágenes, enunciados y textos de diálogo pertenecientes a la dramaturgia de sus obras escénicas, y vídeos de algunas de sus mejores intervenciones, como la inquietante «Solo a ciegas (con lágrimas azules)», de 2008, en la que la bailarina aparece desnuda y disfrazada con una cabeza de venado.

En el hall aparece también un primer avance del proyecto «Una mesa propia (Danza de manos)», desarrollado entre 2020 y 2023, del que se encuentra otra versión en la planta sótano, casi escondida tras una instalación hecha también con ventiladores en colaboración con la comisaria recientemente fallecida Karin Ohlenschläger, exdirectora de Laboral Centro de Arte de Gijón. En su sencillez, este proyecto artístico a dos manos, que surgió en plena pandemia fruto de la distancia que la separaba de su madre, la poeta avilesina Marián Suárez, se muestra como un vídeo inicial emocionante que se transformará en una instalación audiovisual evolutiva de más largo recorrido.