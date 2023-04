Cuando llega la primavera, el mundo del cine, la música pop y el teatro, principalmente, realizan una serie de galas y entregas de premios para reconocer lo mejor del año anterior; aunque su objetivo de fondo es vertebrar una jornada festiva que contribuya a visibilizar cada uno de esos sectores entre el gran público y que, además, consiga fuerte apoyo mediático y de las redes sociales, con un efecto que acaba beneficiando a todos los agentes implicados. El ámbito anglosajón fue el primero en ver la necesidad de este tipo de iniciativas y los premios Oscar son, sin duda, el gran escaparate mundial del cine y un arquetipo en el que se fueron fijando en multitud de países para replicar un estándar que mantiene, año tras año, su vigencia.

En España, la música clásica no consigue marcar una pauta que trabaje en esta línea y es una falta que está mermando su presencia pública, especialmente en tiempos de crisis. Hay iniciativas, pero todas ellas de corto alcance y a las que les falta conexión. Las diferentes asociaciones que vertebran orquestas y festivales otorgan algún tipo de galardón, pero la desunión hace que todo ello no llegue jamás al gran público y quede exclusivamente como un acontecimiento sectorial, sin mayor trascendencia. Hasta ahora no se ha logrado importar una fórmula viable que sí existe internacionalmente.

La lírica, sin embargo, sí ha conseguido encauzar unos premios que, poco a poco, se van consolidando de la mano de la asociación Ópera XXI. Sus premios cogen el testigo de los Campoamor, galardones que fueron pioneros y que, durante diez años, convirtieron a Oviedo en la capital de la lírica española. Una decisión política arbitraria acabó con el trabajo realizado de manera fulminante y la ciudad salió perdiendo y quedó fuera de foco de una iniciativa que estaba creciendo de forma exponencial.

Afortunadamente, Ópera XXI consiguió tomar el relevo y ya lleva cinco años entregando unos premios que son referencia y a los que, precisamente, los nuevos canales de difusión están ayudando con eficacia, frente a los medios tradicionales, que están quedando, en estos aspectos culturales, muy atrás. Son unos galardones que tienen enorme capacidad de crecimiento, desde un modelo que se puede seguir perfilando en la búsqueda de aunar en ellos a todas las profesiones que forman parte del rico abanico que se necesita para poner en escena una obra lírica.

Nuestro país tiene, en estos momentos, un elevado número de formaciones musicales públicas y privadas, ciclos de conciertos, y festivales temáticos de notable actividad. Este volumen permite establecer un reconocimiento anual en el que se destacasen determinadas agrupaciones, directores e intérpretes. También sería una forma más de visibilizar la creación contemporánea y sus infinitas variantes, recuperaciones históricas, etcétera. El magnífico momento que atraviesa la interpretación en España necesita un espaldarazo nacional. Proyectos de gran interés quedan desdibujados y sin reconocimiento público. Estoy seguro de que un organismo estatal podría canalizar todo ese caudal de talento que ahora sale exclusivamente de manera secundaria en premios generalistas donde se dejan las migajas para la música patrimonial.