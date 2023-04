¿Se ha retirado Mike Oldfield?

La carta de la gira de despedida está a la orden del día desde hace algunos años, y por eso llama la atención el caso de Mike Oldfield, un grande del rock que se ha ido apartando del ‘show business’ sin hacer ruido, encontrando en las Bahamas su refugio dorado. Su última gira se remonta a 2007, y cinco años después gozó de su último ‘momentum’ con su actuación en los Juegos Olímpicos de Londres.

Oldfield, sí, aquel veinteañero que, en 1973, propulsó la aventura discográfica de Richard Branson, Virgin Records, con el tintineo vanguardista de ‘Tubular bells’, clásico del rock más aventurero (que fue banda sonora de ‘El exorcista’, además de sintonía del programa deportivo ‘Torneo’, de TVE). Un álbum del que acabaría entregando otras dos partes, y del que se esperaba estos últimos años la última, la cuarta, finalmente reducida a los ocho minutos de música inédita incorporados a la nueva reedición del clásico, con motivo de su 50º aniversario, anunciada para el 26 de mayo.

Ocho minutos: por lo visto, Oldfield ya no da para más. Se cuenta que, tras lanzar, en 2017, su último disco, ‘Return to Ommadawn’, ha vendido sus instrumentos, y se da por hecho el fundido de su actividad musical. Sin un ‘Farewell tour’ que rellene sus arcas, y que ahora, con ese 50 bien hermoso como eslogan, le permitiría abarrotar grandes recintos en medio mundo.

Así que, en efecto, Mike Oldfield se ha retirado, pero eso no significa que su música deje de sonar. Hay que hablar de Opus One (el nombre inicial de ‘Tubular bells’), formación de 16 músicos que se prepara para recrear no solo el famoso álbum sino los temas cantados con los que Oldfield visitó las listas de éxitos en los 80: ‘Five miles out’, ‘Family man’, ‘Moonlight shadow’… ¿Recuerdan?

La parte más llamativa de Opus One es que involucra a tres voces históricas. En el concierto de Barcelona, el 13 de junio en el Palau, contará con Maggie Reilly, mientras que en Girona estará Barry Palmer, que actuará también en Sevilla y Palma, ahí junto a Anita Hegerland (que fue pareja de Oldfield y madre de dos de sus siete hijos). Antes, como pórtico, una ‘première’ en ‘streaming’, el 25 de mayo, nada menos que en el Barcelona Synchrotron Park.

Marco galáctico para evocar a un músico que “intentó parecer una estrella del pop sin serlo”, resume Xavier Alern, director de Opus One, que anuncia conciertos muy respetuosos “y sin anacronismos”. ¿Con la bendición del compositor? Oldfield, que parece relacionarse con el mundo a través de su hermana Sally, simplemente calla y deja hacer.