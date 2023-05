En la gira del año pasado, El amor que Merecemos Tour colgó el cartel de sold out. ¿Qué espera de la gira de 2023 que arranca en junio?

Ojalá tengamos que colgar ese cartel también. Pero más allá de pensar en vender entradas, que es una maravilla, también hay que ver qué no hicimos el año pasado en las ciudades que repetimos como Madrid o Barcelona, que haga que la gente que ya vino tenga ganas de repetir y encuentre una puesta de escena diferente. También buscar qué cosas nos funcionaron de forma espectacular que son las que hacen que esta gente regrese, para presentarlas a Fuengirola, Valencia, Murcia o Gran Canaria. Creo que es un poco balancear ambas cosas. Siempre he sentido que como mejor defiendo mi proyecto es sobre un escenario. Este año poder regresar y poder hacerlo en más ciudades, con diferentes retos, es de las cosas más lindas. Porque al final hay tipos de artistas que uno prefiere escuchar en su casa, otros en el carro, en el móvil..., y hay otro tipo de artistas que es el que esperas para comprar boletos y sentarte en una silla y disfrutar dos horas. Siempre he sentido que este es el tipo de artista que quiero ser y por eso siempre tengo el reto de qué puesta en escena poner.

¿Cree que ha habido una evolución entre la Kany García del año pasado y esta que presenta o es ahora?

Yo creo que siempre hay en la medida en que la música se está moviendo. La música sigue moviéndose hasta otros tantos lugares y a mí me pasa un poco lo mismo. Me pasa como cantautora a la hora de escribir que me ofusco con algún tipo de música y quiero hacer cosas por otro lado. Sí, me está costando un poco esto, estar entre las ganas de repetir o las ganas de no irme por el mismo sitio y caminar hacia otros tantos lugares. También, a nivel del show, creo que el hecho de que haya una gira tan pegada a la otra, también me ha dado ganas de refrescar el repertorio y lo que pongo en escena. Va a haber muchas canciones que llevan conmigo muchos años y que el año pasado no canté, y otras tantas al revés. Este proceso evolutivo va más allá de las canciones que hago, va también en la línea de los shows que hago y de las giras que voy creando en las diferentes ciudades de España.

Es de Puerto Rico, un lugar del que ha dicho que no cree que haya un sitio que produzca más talento por metro cuadrado. ¿Cuál es su relación con su tierra y cómo está presente su identidad caribeña en sus canciones?

Pues mi relación con mi país es sumamente íntima y está pegada en absolutamente todas mis maneras de pensar. Desde esa parte isleña, ese síndrome que uno tiene de exportación, que hace que busque la manera de tener arraigadas las raíces caribeñas, hasta, al mismo tiempo, el conocimiento y la realidad de que sale uno de una isla y de que por ende tu música tiene la necesidad de de ser exportada y ser mezclada. Entonces tiene un montón de vocabulario de otros tantos sitios para que de alguna manera pueda sobrevivir a lo que es estar fuera de de esas 100 por 35 millas, como le decimos. Cuando una también viene del Caribe, tiene un lenguaje que se ve afectado de muchos lados, desde lugares como Colombia, con su cumbia, su vallenato..., hasta lugares como México con sus rancheras, la música regional. También hay que tener en cuenta la relación que tiene Puerto Rico con Estados Unidos y la música de hoy, como al mismo tiempo Cuba y la salsa o la influencia de los años de colonización con España. Y en mi caso, que tengo padre español, también influye la música de cantautor y de raíz española. Hay muchos factores puertorriqueños que enriquecen mi ADN musical y me permiten una libertad grande de moverme en un círculo muy amplio.

¿Cómo ha sido participar en la BSO de Argentina 1985?

Un lujo inmenso. Escribir una canción sobre la historia y el sufrimiento de un país que no es el tuyo es un reto increíble. Ese reto se asume con la responsabilidad que merece, la de empaparte de lo que fueron esos años desde todos los ángulos habidos y por haber. Desde las víctimas, los victimarios, desde la gente que está fuera que también vive otro tipo de realidades... Y desde ahí pues musicalizar un pedazo de un poema que me habían entregado con otra parte de ese poema que tenía que crear yo y con la parte musical. Era un reto bonito que empezó con lo más importante, que fue ver la película. Esto es lo que hace que no se repita una historia, que la gente la conozca. Fue un reto pero al mismo tiempo se asume como un privilegio que pocas veces uno tiene. Y luego fue muy emocionante ver desde fuera todas esas cosas lindas que le iban pasando a la película, todas esas nominaciones a premios y de oportunidades de conocer a parte del elenco, de escuchar música de la que hago dentro de una película tan importante como esta. A nivel de compositora y de artista, es un tipo de logro al que una no está acostumbrada.

Es referente en temas de feminismo, de lucha por los derechos de las mujeres y el colectivo LGTBIQ+. ¿Cómo llega este lado activista a su carrera musical?

Yo creo que nace de la indignación y del sufrimiento y la sensibilidad, tanto de la gente como de una misma. Empezando por ser mujer, en los tiempos en los que vivimos, y teniendo en cuenta las nuevas posibilidades que tenemos de verbalizar, de vocalizar, de ser referentes de cambio... Es algo que empecé asumiendo con mucha naturalidad. Empecé a percatarme de manera muy rápida de la repercusión que tenía lo que decía y, cuando empiezas a darte cuenta de eso, automáticamente empiezas a tener la obligación de educarte. Ya sea en temas de feminismo, en temas de mujer, de Latinoamérica y en temas un poco más personales como el tema de orientación... Hay un montón de artistas y de figuras que asumen y que no asumen el activismo, todas las posiciones son totalmente válidas. Para mí, al igual que al comienzo empecé con temas de feminismo, con los años el tema LGTBIQ+ era algo que tenía que asumir, porque es parte de mi vida y de quién soy y porque vivimos momentos cruciales en los que estamos dando pasos adelante en el colectivo y también dando pasos hacia atrás. Tener esta posibilidad de micrófono al frente y de hablar y defender en un momento de conversación entre diversidad de posturas, para mí es algo fascinante y que hoy en día lo asumo con la responsabilidad que merece. Por otro lado, hay cosas sobre las que no puedo opinar porque no sé lo suficiente y también quiero ser responsable con los países y con lo que están viviendo. El hecho de que una esté constantemente volando de un lado para otro, hace que ese activismo vaya de la mano y de tener el tiempito que sea de leer ese periódico, de empaparse de las noticias de lo que está viviendo cada país, que es tan diferente...

Tiene como referentes a músicos como Mercedes Sosa, Fito Páez, Serrat o Sabina, artistas ya míticos y consagrados. ¿Hay algún grupo o músico más emergente que le guste especialmente?

Hay un montón de gente nueva que está haciendo cosas igual de revolucionarias que en su momento fueron las que hacían los nombres que comentas. Estamos viviendo tiempos en los que la música se ha ido para otro lado que es distinto y en el que es más difícil que este tipo de artistas tengan un foco. Gente que va más a contracorriente como Rozalén en España, Natalia Lafourcade en México o proyectos como el de Residente, que tiene algo más de añitos, o hablar de Cultura Profética en Puerto Rico... Hay un montón de gente haciendo cosas increíbles. Leiva, con el que también he trabajado, me encanta, me encanta que vivamos en los mismos tiempos y podamos compartir música, ideales y preocupaciones.

Lanzó su primer disco en 2007. ¿Qué diría que es lo más importante que ha aprendido desde entonces tanto a nivel profesional como vital?

Son 16 años, hay muchas cosas. Diría que lo que más he aprendido es a ser paciente, a darme cuenta de que no todo se hace en un día. Ser paciente y consistente en la propuesta y en el proyecto. Me ha costado aprenderlo porque siempre he sido muy de querer que todo pase ya. Es una carrera que no solamente depende de uno y de las canciones, sino que depende de innumerables factores. Y, a nivel personal, he aprendido que mientras más honesta y transparente soy y más vulnerable me muestro, mejor salen las cosas. A veces, escuchar los consejos de la gente, que vienen de los lugares de la preocupación, es importante, pero también hay que escucharse a una, aunque le tengas que llevar la contraria a quien tienes al lado.