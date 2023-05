Esconsueñu

Lleguéme a la casa de la infancia, quiciabes foi un viaxe imaxinariu, nun lo puedo asegurar. Fui cola esperanza d’alcontrar too lo qu’un trasgu invisible me foi robando a lo llargo de la vida. Robóme de too, hasta los momentos más guapos y felices y dalgún qu’otru triste que tamién se guarda nel corazón.

Yera de nueche y taba escuru. Na casa tamién taba escuru, mui escuru. El mio hermanu entregóme la llave y aseguróme que nun quería volver enxamás a aquel llugar onde s’apinaba tolo que díbemos perdiendo.

Yo determiné aquel día gafu saber onde foi a a parar la mio vida entera. Saber si de verdá la viví o si tuvi siempres suañando. Disponíame a descubrir quién se fuera apropiando de cada instante de tola mio esistencia. ¿El trasgu o’l tiempu? ¿El tiempu o’l trasgu?

"Nun fui yo, foi el tiempu que t’arrampuñó tolo meyor, hasta la mocedá, hasta los seres queríos, y tolos momentos que quixeres repetir pero qué, ¡nada! nada se puede repetir, nada", xuxuriábame una voz vieya.

Miré con rocea pa un llau y pa otru, y nada vi. Sentí rise a cascaraes. Duldé si sonaba dientro la panera. Dende la subidoria oyíase más y más llonxe, quiciabes cerca’l ríu, quiciabes nel monte d’enfrente, quiciabes inda más llonxe.

Entré a xeitín na panera, con ciertu respetu. Prendí la llinterna. Aquella panera nun yera la d’antaño. Daquella taba enllena de viandes. Agora taba enllena de emociones y escalafríos, de temblores, de suspiros y emociones y de los oxetos que fui perdiendo y que nun yera a alcordame cómo s’allonxaren de mi, ni cuándo me desapaecieren.

Ellí nes perches de l’alcordanza, taba colgáu el vistíu de la boda de mio madre, y el míu. El de mio ma, negru, dalgo esmaltiáu, inda col alfiler prendíu nel escote y el ramu d’azahar nel llau izquierdu; el mío vistíu de novia, tou amarelláu, y na mesma percha, la diadema de flores que llevé no pelo y la pulsera d’azahar. D’azahar, sí, blanca y pura como la flor d’azahar. Da lo mesmo. Vaya tochada, pensé. ¡Qué hipocresía! Y alcordéme del día la boda que-y pidí a mamá que m’abrochare bien la pulsera, nun se me fuera a cayer enantes de llegar a la ilesia.

Tirada nun requexu dormía aterecida la moñeca de trapu que yo abandoné un día que nun soi a recordar. A la vera, nun cestín de blima, unes lluribagues rebieques, lluribagues qu’inda nun apodrecieren. Estrañóme aquello. Ellí taba’l reló primero que nunca supi quien me lo llevare de la caxa, y tamién un vistíu qu’estrené cuando me namoré por primera vez.

Y l’espeyu. Miréme nel espeyu. Non, non, non, nun sé quién soi. Nun soi yo. Apetecíame de rompelu, y nel intre alcordéme que trai mala suerte y marché pa otra esquina.

Ellí taba la manta negra de mio güela y el pañuelu de la cabeza, y el mandil. Y revueltos nel aire, los cuentos, los cantares, y les caricies. Ellí taben los conseyos, les riñes y los desengaños, pero yo nun yera a descifrar les lletres de tantos y tantos papeles que teníen escrita la mio historia y que volaben al debalu. Pallabres en color, dibuxos, resplandores y munchos borrones. Pero too difuminao...

Enriba d’un bancu, descansaba un acordión. De sópitu entamó a sonar la canción que cantaba siempre mio madre: Basilisa, lisa, lisa, lisa, lisa lisa está… Garré una escoba vieya ya entame a baillar y a maxiname que taba no campu la fiesta. Y toos danzaben al son.

De sópitu, dalguién abrió la puerta de los suaños y dióme una voz aterradora. ¡Tas no cierto!, ahí ta too apinao, tolo que más quixisti, lo que más recuerdes, y hasta lo que te fizo munchu mal; too apinao na to cabeza. La panera ta vacía. La panera duerme la pabana del tiempu, como tu.

Yo fuxí escapada. Tuvi mieu del ser que me roba tolos díes los placeres y les tristures. Tuvi pavor del tiempu que me persigue. Fuxí escapada. El tiempu que nun se detién ni un instante. El tiempu que va birlándonos cada momentu que pasa, como si fuere namás un temblor.