–El futuru de la llingua ta nes manes de quien tien el futuru: la infancia y la mocedá.

Lourdes Álvarez (La Güeria d’Urbiés, Mieres, 1961) ye la primer muyer en recibir el premiu Nacional de Lliteratura Asturiana qu’entrega l’Academia de la Llingua Asturiana cada trés años. Recibirá públicamente’l so gallardón dientro de los actos del Día de les Lletres Asturianes, previstos pa la tarde de mañana, nel Teatru Campoamor. Nel acta, el xuráu xustificó d’esti xeitu la decisión: «Pola calidá d’una obra poética singular desarrollada ensin priesa, perriba de modes y corrientes, que crea un mundu lliterariu orixinal y propiu. Un mundu envueltu en tristura y sentimientu, pero qu’escuende, al empar, una voz fuerte qu’alluma la historia y el destín de la muyer. Una obra escrita siempres nuna llingua mui bien ellaborada, basada nel ciñu y el procuru col qu’escueye y afalaga unes pallabres que son a crear un mundu propiu que tresciende la realidá y que, ensin dulda, constitúi una perfeuta amuesa del valir estéticu y creativu de lo meyor de la lliteratura asturiana de güei».

–Va unes selmanes volvió al colexu onde estudió de neña. ¿Qué alcordances-y traxo l’alcuentru?

–Mayormente viniéronme a la memoria les compañeres coles compartí aula y xuegos, tamién el patiu onde m’aprendieron a patina, les confidencies adolescentes, la biblioteca. Tamién la alegría de les visites de mio ma.

–La so primer poesía foi un homenaxe a Machado, ¿consérvala o recuérdala?

–Alcuérdome de que falaba de los árboles. El poema «A un olmo seco» conmoviérame tanto que cuento que-y lo quixi comunicar al poeta escribiendo-y yo otru que falaba de los árboles que yo conocía y pelos que tamién corríen les formigues.

–¿Cuándo supo que precisaba espresase n’asturianu? ¿Cómo llegó a ella?

–Oralmente espreséme n’asturianu siempre que tuvi interlocutores que m’entendieran. L’asturianu ye la llingua familiar, la mio primer llingua, y la de la xente del mio pueblu. La estrañeza sentila al escribime con amigues coles que falaba n’asturianu pero al escribir, nun sabía escribi-yos n’asturianu. Escribir en castellán con quien oralmente te comunicabes n’asturianu facíaseme rarísimo.

–Premiu Nacional de Lliteratura Asturiana a toa una trayectoria. ¿Entá-y queden munchos poemes que crear?

–La respuesta pue ser la mesma que si me poregunta si me queden munchos díes por vivir. Nun-y lo sé dicir. Espero que me queden dellos, munchos o pocos nun m’impota tanto como que lo qu’ escriba tenga interés y calidá; qu’importen.

–¿El futuru de la llingua asturiana depende de que los neños la fagan suya?

–El futuru de la llingua ta nes manes de quien tien el futuru: la infancia y la mocedá.

–¿Tiróse la toalla nel asuntu de la oficialidá?

–Una parte significativa de la sociedá paezme que ye consciente de que la única manera de «protexer» l’idioma ye faciéndolu cooficial, por eso nun tira la toalla.

–Con trece años gustáben-y Rosalía de Castro, Antonio Machado y Juan Ramón Jiménez. ¿Caltién esa almiración?

–Sí son tres poetes colos que gozo , a los que a ca poco vuelvo lleer.

–La poesía ye música. Ye una frase suya.

–La esencia de la poesía ye la guapura y una parte importante d’ella vien de la música, de la musicalidá que se consigue pente medies de diferentes recursos lliterarios .

–¿El so llibru favoritu sigue siendo’l primeru, fai 30 años?

–Igual ye una valoración fecha dende la señaldá, pero, de toles maneres, prescindiendo de dalgún poema y contestualizando la obra, préstame la frescura d’Aldabes del olvidu.

–¿Cómo ta de salú la lliteratura n’asturianu?

–No que se refier al númberu d’autores , títulos, formatos, editoriales, etc . ta viviendo una situación bona. Otra cosa ye la visibilidá de los llibros que se publiquen y la de los sos autores y la repercusión na sociedá.

–¿Qué pidiría al futuru gobiernu d’Asturies?

–Un compromisu efectivu cola llingua y cultura asturianes.

–¿La so poesía nun almite les prieses?

–Escribo al ritmu que me permite cada momentu y nun publico hasta que tea conforme col terabayu realizáu. Esi procesu lleva tiempu.

Siempre fui ‘por llibre’ en too y a lo meyor la llibertá tien un coste

–¿Perxudica nun pertenecer a bandos poéticos?

–Siempre fui «por llibre» en too y a lo meyor la llibertá tien un coste. Pero, francamente, enxamás eché tres ello.

–¿Un escritor tien de ser un gran llector primero de too?

–Pienso que ye imprescindible; que pa ser bon escritor o escritora tienes que primero ser bon llector o llectora.

–¿Siempre tuvo ayena a les modes?

–Toi al tanto de lo que se publica, de les tendencies, otra cosa ye que yo les siga a la hora d’escribir.

–Les muyeres son fundamentales na so obra. ¿Ve una evolución positiva na llucha contra la desigualdá?

–Sí, les muyeres son fundamentales na mio concepción de la vida y eso llévolo tamién a la poesía. Haber sí hai una evolución positiva na llucha contra la desigualdá, menos mal. Pero entá falta munchísimo globalmente. Basta con mirar pa Oriente Próximu, por casu, y dan ganes de llorar.

–¿Escribe de lo que ve y lo que vive?

–Escribo de lo que veo y de lo que nun se percibe, pero ta ehí; de cómo vivo esa visión. La poesía, como dicía Ana Luísa Amaral, «pertenez al mundo, tá nel mundu, faise nel mundu, escríbese nel mundu».

–¿Tien ritos o zunes a la hora d’escribir? A mano, en cuadiernos, a dalguna hora concreta, con música?

–Dalguna tengo. Necesito unes condiciones afayadices pa ser a escribir; faenme falta’l silenciu internu y la calma mental. Polo xeneral namás escribo los fines de semana o en vacaciones. Lo normal ye que lo faga pela mañana.

–¿Hai daqué de redención na so visión poética de la muyer?

–Da-yos vida na poesía, nun intentu de trescender la realidá na que viven, ye un poco redimiles de la indiferencia que les anula.

–¿Vamos ver dalgún día poesía n’asturianu escrita pola Intelixencia Artificial?

–Dende’l presente véolo complicao. Podrán facese poemes a la manera de fulanu o de mengana pero paezme que nun se va poder suplir la creatividá humana.

–¿Dame un versu suyo que la defina?

–«Voces de mineral en busca l’agua».

–¿Qué va dicir nel so discursu? Agora que nun nos oi naide…

–Tien qu’oyelu esi día, cola emoción del momentu.