La lliteratura quedónos pequeña

La lliteratura quédanos pequeña. Mui pequeña. Dizlo un autor, editor y llector; y cuido que nun soi l’únicu que lo piensa. Y nun mos quedó pequeña porque na asturiana falten nomes o propuestes. Nun ye eso. Proporcionalmente al númberu de falantes y de llectores, les nueses lletres son de les más fuertes d’Europa; sobre manera nel campu de la poesía, que ye’l más trabayáu de toos. Nin tampoco porque heba variedá temática, que sí, pue haber más, pero n’asturianu esisten cantidá de propuestes que van dende ensayos como «Nunca vencida» de David Guardado hasta antoloxíes Steampunk como «L’Horru de Vapor». Non. La lliteratura quédanos curtia porque la lliteratura ye una parte bien pequeña de la vida d’una persona. Tamién ye, en 2023, una parte pequeña de la vida cultural. A lo llargo d’una selmana, si tenemos la suerte de tener daqué de tiempu pal ociu nesta sociedá trabayucéntrica na que vivimos, podemos, amás de lleer, dir al teatru, al cine, escuchar música, ver series en casa y xugar a videoxuegos.

Pero, por dalguna estraña razón, paez que l’Alfa y l’Omega de les nueses lletres queda siempre neso: na lliteratura. La lliteratura asturiana ye una arte más d’espresión asturiana; nin meyor nin peor que’l cómic, que’l videoxuegu, que la música o que’l cine y les series; pero paez que ye l’únicu que se mima; l’únicu al que se-y dedica una selmana al añu, especiales nos periódicos como ésti que tas lleendo, un llibru, etc... Que nun digo que tea mal. ¡Nin muncho menos! ¡Bienllegaos toos! Pero hai vida más allá. ¿Haila? Ta claro que sí pero, por desgracia, esa vida, anque sí se cante, nun se suel escribir, nun se suel filmar y nun se suel programar n’asturianu sacante unes poques esceiciones que confirmen la regla como’l primer (y pel momentu únicu) videoxuegu n’asturianu de la hestoria: «Tiempu de Lleendes» d’Adrián Carbayales o curtiometraxes como «7337».

Y esta ye, cuido, la nuesa gran asignatura pendiente, como movimientu cultural y como país: facer que l’asturianu salga d’unes lletres que lleven tiempu siendo dignes y dea’l pasu de facese col rock, col trap, col rap, col pop, colos videoxuegos, col doblaxe, colos dibuxos animaos, coles series (les telenoveles, les comedies, les policiaques y toles demás), col cómic y con mil coses más. Defender, na Selmana de les Lletres, non namás el derechu a poder lleer y escribir n’asturianu, sinón a vivir n’asturianu plenamente. Y vivir plenamente nes nueses llingües rique l’accesu a tolos ámbitos de la cultura y non namás a unos pocos. D’esto sabe bien Galicia, que ye un modelu d’oficialidá y política llingüística nel que munchos vemos les claves p’Asturies. Ellí supieron facer que la so propia llingua nun fore namás l’oxetu d’una Semana das Letras Galegas consagrada a los llibros, que tamién, sinón de producciones de series de TVG, de doblaxes n’Amazon y Netflix o de videoxuegos tantu made in Galicia como fechos n’España o nel estranxeru. Gracies a ello consiguieron que seya factible «vivir en gallegu» una cultura plena pero, tamién, xenerar munchu texíu cultural y puestos de trabayu en Galicia. El camín yá ta trazáu y ye fácil siguilu cuando otros lu abrieron enantes. Agora a nós quédanos namás caminar. ¡A ello!