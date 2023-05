Inaciu Iglesias acaba publicar el llibru d’artículos de prensa "Propietarios del mundo, uníos", con acentu lliberal, patriotismu y humor. La entruga na mió columna anterior yera que si hai o non asturianismu de dereches. Meto sin más la llista hestórica que da Inaciu nes páxines 108 y 109: "González Posada, Caveda y Nava, Fermín Canella, Apolinar Rato, Fernán Coronas, Uría Ríu, Xuan Acebal, García Rendueles, García Oliveros o Constantino Cabal". Y, cómo non, Xovellanos. Lo que pasaría ye qu’esta xente igual nin-yos suena a la mayoría de quienes se tienen güei por persones d’orden. Paso al títulu del llibru, que paez asonsañar el clásicu glayíu proletariu pero que nun va tanto perhí. Inaciu Iglesias, amigu al que conozo de cuanto allá, ye tamién home d’humor. Alcuérdome d’él, habrá trenta años, que salíemos d’una xunta n’un bar: "Mira, Texu, l’intelectual asturianu". Inaciu llevaba una botella sidre n’alto y un vasu, a piques d’escanciar. Pescancié que la idea yera da-y iconu a lo nuestro, lo mesmo qu’al intelectual gallegu vémoslu embutíu en "o traxe" o al madrilanu con pinta de bohemiu modernu. El fondu lliberal del títulu ye que nós, toes y toos como individuos, somos propietarios ciudadanos de los nuestros políticos y tenemos que xuninos col fin de que faigan lo que nós queremos y non lo que-yos dea la gana a ellos. Con permisu del autor yo estendería eso por estética a que podamos sentinos propietarios de tou monumentu bellu y paramentu prestosu de los bienes públicos: nun fai falta tenelos p’aprecialos. Pero pasa qu’Inaciu Iglesias ye, amás de home estéticu, un propietariu efectivu y empresariu finu, como sabe tol mundu. Y non del cartón piedra, "fake" o engañifa, sinon del cartón industrial, útil, enteru y verdaderu. O seya que como propietariu d’un mediu de producción, dígolo con ciñu, ye burgués; y como se dixo en tiempos con almiración, l’únicu burgués daveres asturianista. Agora hai munchos más burgueses d’esos, pero paez ser qu’anden endemasiao callaos, separtaos y espardíos, lo que fastidia al autor d’esti llibru d’artículos ñidios d’entender y de poner en práutica. La cosa ye: a ver si la clas empresarial espabila, organízase y arrexúntase d’una vez por toes na xera de ponenos nel mapa de la economía y de la cultura d’Europa.

Mañana celébrase’l XLIV Día de les Lletres Asturianes y vien bien lleer lo qu’Inaciu Iglesias escribe na páxina 183: "Nadie debería usar el asturiano ‘porque no sabe otra cosa’. La ignorancia nunca es un buen argumento. Se trata de que la gente lo use (o no) porque sabe, porque quiere y porque puede hacerlo. No porque nada –ni nadie– les obligue a hacerlo. Y tampoco porque nadie –ni nada– les impida hacerlo. No imponer, no impedir". L’artículu de la páxina 92 entama con esta fórmula: "Ser jefe es sumar". Y l’articulu "El relato común" recuenta na páxina 225 lo que hai que sumar: "Conocer nuestro pequeño y verde país para apreciarlo: esa es la fórmula. Pero en su conjunto, sin exclusiones; porque nosotros somos todo eso: un pueblo y un principado, la santina y la llingua, la asturianía y el asturianismo. Todo eso". Munches usamos tamién esa fórmula, esi leitmotiv del pequeñu y verde país recibíos de D. Ramón Cavanilles Navia-Osorio. Que suene ehí el común conciertu d’idees. Y nun escaecer que dende la so obra "La identidá asturiana" (1993), la editorial "Ámbitu", l’experimentu televisivu y l’exemplar periódicu "Les Noticies", Inaciu Iglesias convirtióse en iconu intelectual nuevu y xoven del Surdimientu. Non unu namás qu’escancia sidre sinon unu con dos empreses: la fábrica de só y la llingua y cultura d’Asturies. Cola ayuda de la Conseyería de Cultura, Política Llingüística y Turismu del Principáu d’Asturies