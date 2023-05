La estrella del género country Dolly Parton anunció este martes que lanzará su primer disco de rock, titulado 'Rockstar', el próximo 17 de noviembre y contará con colaboraciones de Sting, Elton John, Paul McCartney y Ringo Starr, entre otros artistas. "Me siento muy agradecida y privilegiada de haber trabajado con algunos de los cantantes más grandes y con músicos icónicos. ¡Espero que todo el mundo disfrute del álbum tanto como yo he disfrutado componiéndolo!", aseguró en un comunicado Parton sobre este trabajo integrado por treinta canciones.

En total, 'Rockstar' estará conformado por nueve temas originales y veintiún canciones que ya forma parte de la historia del rock, como 'Purple Rain', 'We Are the Champions', 'Every Breath You Take' con Sting, y 'Let It Be' junto a McCartney, Starr, Peter Frampton y Mick Fleetwood. Asimismo, la ganadora de diez premios Grammy a lo largo de su carrera también incluye en este álbum colaboraciones con Stevie Nicks, Lizzo, Miley Cyrus, Joan Jett & The Blackhearts, John Fogerty, Steven Tyler, Pat Benatar, Chris Stapleton, Pink o Brandi Carlile.

Parton también develó la portada de 'Rockstar' este martes, en la que aparece vestida de negro y dorado mientras posa al volante de un coche cuyo volante tiene una funda estampada de leopardo.

A sus 77 años, la intérprete de 'Jolene' ha publicado hasta la fecha 58 álbumes de estudio, otros veinticuatro de carácter recopilatorio y tres discos en directo.

El primer adelanto del nuevo disco, 'World of Fire', saldrá este jueves en todas las plataformas digitales y será interpretado por la propia Parton ese mismo día durante la gala de los Premios de la Academia de la Música Country 2023, que Amazon Prime Video emitirá desde el estadio Ford Center at The Star, en Frisco (Texas, EEUU). "Es es una canción que me inspiró mucho. (...) Creo que habla de todo y para todos. Espero que sea algo que llegue a suficientes personas como para hacer un cambio a mejor", expresó este martes la también actriz, empresaria y filántropa estadounidense.

Dolly Parton, quien inicialmente se había resistido, fue incorporada el año pasado al Salón de la Fama del Rock & Roll, un galardón concedido cada año a un selecto grupo de artistas cuyas composiciones hayan tenido un impacto "profundo" en la industria musical. Los agasajados, quienes son elegidos por más de 1.000 artistas, historiadores y profesionales de la industria musical, “tienen cada uno un profundo impacto en el sonido de la cultura joven y ayudaron a cambiar el rumbo del rock & roll”, dijo John Sykes, presidente del Salón de la Fama del Rock & Roll, en un comunicado enviado el miércoles.