Pilar Albarracín: "El arte me ayuda a aceptar los demonios que tengo dentro como parte de mí"

Hacía años que no pisaba Mallorca.

Muchos. Mallorca siempre me ha inspirado, me parece una tierra muy interesante, muy bella, llena de personas muy fuertes con un gran arraigo a las costumbres de la tierra. Me gustan los sitios potentes y este lo es.

¿Qué le atrae de esta tercera edición del festival Cool Days en clave de artes visuales?

Que sea algo hecho por y para el pueblo, porque creo que el arte hay que empezar a compartirlo, a abrirlo a otra gente que está menos habituada y les puede aportar unas visiones nuevas sobre cosas cercanas.

Su performance, inédita, bajo el título de 'Endimoniades', se anuncia como participativa, emocionante y reivindicativa. ¿Qué puede desvelar?

Puedo avanzar que la propuesta ha tenido bastante buena acogida, que era una propuesta a mujeres de Artà o con algún vínculo con el pueblo y que es un gesto simbólico que dice mucho de los días de hoy, al hablar sobre todo de la libertad de expresión y el empoderamiento. También pone de manifiesto algunos tipos de simbología vinculada al poder.

¿Usted también tiene un demonio dentro?

Como todo el mundo, o varios.

¿El arte le ayuda a exorcizarlos?

El arte me ayuda a aceptarlos como parte de mí. El demonio no es tan malo y todos tenemos uno dentro.

¿Qué le ha enseñado la mujer artanenca?

Su disposición y su fuerza. Son mujeres fuertes, con los valores muy arraigados, con una cultura propia, muy abiertas y muy acostumbradas a luchar.

¿Es usted muy metódica a la hora de trabajar o prefiere la espontaneidad?

Procuro que haya espacio para las dos cosas. La intuición me guía y la intuición me para, pero después sí que hay una especie de método o intento de orden porque si trabajas con personas o a veces con animales necesitas un cierto organigrama para comunicarles a los otros.

¿Qué espera del público?

Que lo vivan, si lo hacen ya saldrá algo positivo. Esa energía interior que se mueve con este tipo de actos colectivos resuena y te deja una huella muy íntima.

¿El arte siempre ha de ser transgresor?

Al menos tiene que ser político. La transgresión a veces funciona por modas. A mí me interesa el arte que no te deja impasible.

¿Le interesa la precampaña?

Respecto a la política siempre estoy aburrida. Creo mucho más en los individuos que en los colectivos políticos. Confío en mí.

Lleva años denunciando la violencia de género. ¿Avanzamos?

Lo que podemos. Al menos hoy en día hay mucha más conciencia y poco a poco, a partir de la educación, vamos consiguiendo un poco más de visibilidad, lo cual hace que la gente se implique más. Desafortunadamente todavía nos queda mucho.

¿Se siente más querida en Francia que en España?

No, aquí también me siento querida. Igual allí más reconocida, pero bueno, el reconocimiento también va por modas. Yo tengo mi contexto de gente que aprecio y ahí me siento muy reconocida.

¿Por qué se le reconoce más allí?

Porque en general, en nuestro país nos gusta más lo ajeno que lo propio. Aquí tenemos muy buenos profesionales pero no sabemos ponerlos en valor. Tienes que dar una vuelta para ser reconocido en tu país.

¿Qué relación mantiene con su ciudad, Sevilla, y con los artistas emergentes?

Ahora mismo me acaban de dar la medalla de la ciudad. Salgo poco por mi ciudad, vivo más en el estudio. La gente joven está siempre muy abierta a escuchar y a la experiencia, como yo.