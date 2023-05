Historia d’un perdedor

Na primera década d’esti sieglu empiecen a dase, na narrativa española, los primeros acercamientos a los temes de la industria y la identidá obrera dende una perspectiva "working class", esto ye, dende’l puntu de vista de la clase trabayadora, mui distintu a la observación oxetiva -nel fondu, xerárquica- cola que s’acercaron a ello, nel sieglu XX, autores como Benet. Dexando a un llau l’asuntu enguedeyáu de qué ye la lliteratura obrera, que pue abarcar, dependiendo del criteriu escoyíu, a autores de clase trabayadora que, depués de desclasar, cuenten la historia familiar y ambiental, como Alberto Brunetti o Édouard Louis, narradores de lo marxinal, como Pablo Rivero, o escritores de clase media con raíces más o menos obreres -Nicolas Mathieu, Carlos Herrero- que describen el desarraigu y la precariedá de los proletarios nuevos, lo cierto ye qu’esta lliteratura opónse dafechu a la corriente "mainstream" representada poles noveles históriques y de fantasía.

Lo qu’Alberto Brunetti denoma "escritures ‘working class’" -asina, en plural- opónse, tanto na representación como nos oxetivos, a les formes más convencionales de lliteratura fantástica, qu’aspiren a crear universos alternativos; sobre manera, estrémense de les narraciones distópiques, que miren pal futuru dende’l mieu y el rechazu xeneraos pol presente. Les escritures obreres contemporánees apunten más que nunca al momentu actual, dacuando remontándose al pasáu, evocando la xenealoxía familiar o reconstruyendo la historia económica del territoriu, lo que, al cabu, ye lo mesmo: de lo que se trata ye de contar pa mostrar, pa tomar conciencia del fin de l’acción colectiva.

La lliteratura n’asturianu nun ye ayena a esti tipu d’escritures. Encontramos exemplos escelentes d’ella n’autores como Santi F. Ochoa, Xandru Fernández y Ramón Lluís Bande y, más de recién, en Xosé Nel Riesgo y na poesía narrativa d’Alejandro Fernández-Osorio. Esta nómina de namás cinco autores basta pa constatar dos fechos: l’ausencia de nomes femeninos, que concuerda cola ausencia de les muyeres na configuración del discursu social hexemónicu -y la converxencia, pela cueta, de los rellatos feministes, casu de Vanessa Gutiérrez o Paquita Suárez Coalla, nel espaciu íntimu y interior de la casa- y la variedá de rexistros esistente, que van dende’l tonu suxetivu al tremendista, al realista y, con muncha frecuencia, al esperpénticu.

En "La cafiante muerte de Nicolai Bostov", premiu "Xosefa Xovellanos" 2021, José Ángel Gayol opta pol esperpentu, confirmando l’enclín de los escritores asturianos -pensemos nes narraciones rurales de Sidoro Villa Costales o na última novela d’Aitana Castaño- por esti rexistru, que permite endulzar l’amargor que dexa, pal que les vive, la percepción de la decadencia económica y la corrupción política. La historia del programador cultural -trabayador precariu sometíu a un alcalde caciquil- que tien que salvar a toa costa l’actu planificáu, anque l’artista tea muertu, reflexa en términos humorísticos el mou en que se xestionó la desindustrialización nes zones mineres de tol Estáu, en definitiva, les mañes qu’espoxigaron -l’amiguismu y la comisión como ingredientes de toles salses-, un panorama que n’Asturies medró más de la cuenta por culpa d’una sintonía empresa-política-sindicatu inesistente n’otros sitios.

Gayol remana a la perfección los diálogos y el rellatu de les andances desesperaes del protagonista, que combina con una dosificación sabia d’información sobre la so vida privada, el so pasáu y el so estáu actual de desmotivación –"Afogábame en pueblu, qu’arrecendía a puru fastidiu, y nun sabía cómo escapar". Ye un perdedor consciente nun pueblu habitáu por pantasmes, xente derrotao o sin trabayu qu’agarra l’únicu camín que conoz, el de la movilización obrera. Les descripciones un aquel distópiques recuerden al primer Xandru Fernández, por más que, nesti casu, la insistencia de la lluvia nun quier ser poética y les engarraes colos antidisturbios yá perdieron tou rastru d’épica. La suerte, cuando llega, namás salva al afortunáu: yá nun hai un pueblu que salvar.

La cafiante muerte de Nicolai Bostov José Ángel Gayol Trabe, 149 páxines 15 euros