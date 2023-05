Kutxi Romero (Marea): “Las zonas vip nos parecen una barbaridad, puro clasismo”

El Fòrum, donde este sábado se esperan más de 18.500 asistentes, no es un lugar discreto para iniciar una gira.

Somos así de bravos, los ‘naburros’, de hacer el burro todo lo que se pueda. La primera, en la frente, y si sale bien, ya lo demás baja más fácil. Hay muchas ganas.

Cumplen 25 años, pero ponerse melancólicos no es lo suyo.

No, no, en esta gira aprovechamos para celebrar el aniversario, porque somos la banda más longeva del país con la formación original, pero será una gira nuestra clásica, tocando las nuevas canciones, que es lo que nos apetece. El disco íntegro, y un poquito de ‘greatest hits’, si es que se les puede llamar así.

¿Cómo se las han arreglado para seguir siendo los mismos cinco integrantes que en 1997?

Somos los Marea cuando estamos en escena, pero ante todo somos amigos y todo aquello que pueda enturbiar nuestra amistad, o generar el más mínimo roce, lo mandamos a tomar por culo de una tacada. A la gente le sorprende que seamos así, y a nosotros nos sorprende que los demás no sean así. Nos parece lo normal.

Firman las canciones de modo colectivo. Los créditos de autoría han sido motivo de grandes conflictos en las bandas.

Supongo, yo en mi entorno no los he visto. Cuando hay deserciones en los grupos es por los egos estúpidos, y el ego no vale para nada. En España, ser estrella del rock me parece ridículo. ¿En Berriozar, nuestro pueblo? Nunca nos hemos terminado de creer eso de estrellas del rock nacional, o estatal, o como lo quieras llamar. Firmamos las canciones los cinco, todo lo que genera el grupo se reparte al 20% y ya está.

El punto de partida del disco fue una taranta del cantaor José Domínguez Muñoz, El Cabrero, ‘Porque son de pura raza’. ¿Qué le sugirió?

“Los potros del tiempo pasan, nadie los puede parar, parece que no te alcanzan, pero te dejan atrás porque son de pura raza”. Ahí me dije que iba a intentar hacer uno de esos discos conceptuales, que luego nadie entiende un pimiento lo que digo, pero bueno… Canciones sobre el paso del tiempo y sus consecuencias, hasta la inevitable muerte. Pero, aunque en la portada y los títulos de las canciones sea todo muy lúgubre, el mensaje es más de aprovechar y bailar antes de que se acabe la música.

Dice que no se le entiende, pero llega a un público muy amplio.

Tengo una manera un poco laberíntica y barroca de escribir, e intento que no sea así, que sea más fácil, pero no lo consigo nunca. Cuando termino un disco pienso: “ahora sí que van a entenderlo a la primera”. Y luego, la gente me dice: “este es el disco en que menos te entiendo de todos”. Mierda.

Cuando cumplieron los 40, pasaron algunos percances de salud: a usted le operaron de la garganta; a Alén Ayerdi, del corazón y Kolibrí tuvo problemas de oído. ¿Ya están mejor?

Ahora estamos de puta madre. Antes hablábamos de discos y de juergas, y ahora, de niños y de medicación. Te podemos describir el vademécum de memoria.

El rock ya es cosa de adultos, al fin y al cabo.

Las nuevas generaciones están a otro aire, sí. A nosotros, en la adolescencia nos interesaba el rock porque había un mensaje con el que nos identificábamos, y ese mensaje, el rock ya no lo tiene. Lo tiene el rap. En ese sentido, hay gente que lo está haciendo mejor, creando algo que te pone la piel de gallina si eres joven. Un señor de 50 años, ¿qué te va a contar de lo que está pasando en la calle? El rock se ha convertido en un mensaje de viejos para viejos. Y está muy bien, ¡yo acepto la derrota!

Han puesto las entradas del concierto del Fòrum a 35 euros, precio único y sin zonas vip ni ‘golden circles’. ¿Se está abusando del asistente a conciertos?

En la gira estamos entre 32 y 35 euros, gastos de distribución incluidos. Nunca hemos tenido zonas vip; nos parecen una barbaridad, puro clasismo. ¿Premiar al que puede? Hay que premiar al que no puede. Llevamos un montaje y un equipo que nada tiene que envidiar a muchos yanquis y a ciertos nacionales cuyas entradas valen el doble. Así que sí se puede, que no me cuenten películas. Nosotros lo hacemos. ¿Si hubiéramos puesto el precio como todo el mundo habríamos vendido las mismas entradas? Posiblemente. Pero a mí me gusta dormir tranquilo.

¿Sabe que su concierto coincide con el Festival de Eurovisión?

¿Pero eso todavía se hace? Me dejas flipado. Yo creía que era como el ‘Un, dos tres’, que ya se terminó. Hay que ver, hasta la malaria vuelve, cuando parecía que estaba extinguida.