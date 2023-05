La sombra después del árbol

El prefijo es el prejuicio: se airea con demasiada frecuencia que las obras de Luis Rodríguez (Cosío, Cantabria, 1958) son antinovelas cuando lo cierto es que mucho antes del probable advenimiento del prefijo cabe preguntarse si tiene sentido el sustantivo al que acompaña.

"Mira que eres" (Ed. Candaya), el último libro publicado por el autor cántabro y que ha sido galardonado con el premio "Tigre Juan" puede ser muchas cosas a la vez y no ser ninguna de ellas, con esto ya sé que es como si no dijera nada, y aunque el narrador de las páginas que ahora comento dice en un momento dado que "Cuando más se dice es no diciendo nada", tampoco debo ampararme en las observaciones de un narrador fragmentado y dislocado; remiso y audaz. Narrador que se confunde con el autor del texto que podemos leer y que se funde y confunde con otros personajes que van apareciendo. "Mira que eres" carece de centro, es una narración en la que son todo afluentes porque nada hay más ortodoxo que la existencia de un caudal principal.

La escritura de Rodríguez es alérgica a la ortodoxia y recurrente en el humor. Su asunto principal suele ser la propia escritura pero no para ser tratada con solemnidad y alevosía. Hay algo muy orgánico, casi diría que escatológico, en su visión de la literatura. Algo fieramente humano y también lúdico. Pensé más de una vez en la posibilidad de que Luis Rodríguez fuera miembro insigne del OULIPO, club al que han pertenecido nombres como Raymond Queneau, Georges Perec o Italo Calvino. Pero con respecto a la literatura más clásica, la del autor de "La soledad del cometa" es más una relación de desarraigo.

No hay que olvidar que todo desarraigo nace de un cariño. "Mira que eres" recurre en numerosas ocasiones a la autoridad de escritores como Balzac, Stendhal, Chéjov, Cervantes… pero las citas aparecidas de estos y de otros son más bien pecios a los que agarrarse o sobre los que mantener un equilibrio.

Hay ingenio y se plantea como lo que es, una chispa: el libro comienza con un pequeño párrafo rubricado: estamos, al parecer, ante el final de una carta. Bajo la firma, como aconseja el protocolo epistolar, una postdata que, si no me llamo a engaño, dura hasta el final del libro.

El final de la supuesta carta (el comienzo de "Mira que eres") dice así: "como si la sombra hubiera sobrevivido al árbol. Eso me parece lo que he escrito, una sombra que se ha desentendido de mí, aunque terminará por rendirse a la costumbre. Y desaparecer".

Un final que es un comienzo y viceversa. Todo se funde y se confunde (perdón, ya utilicé esta expresión un tanto trillada, estoy confuso). A partir de la imagen de la sombra que sobrevive al árbol, Luis Rodríguez nos ofrece un texto que se auto deconstruye; un viaje de ida y vuelta entre literatura y vida.

Para el lector que apura estas notas el libro es un vademécum de anomalías y de voces; de pequeñas historias y sus grandes consecuencias. Me detenía en la lectura a pensar en su narrador y me venía a la cabeza la imagen de Lazarillo y de El Buscón. A su manera, "Mira que eres" podría ser una novela picaresca y, por descontado, una novela de iniciación. Pero todo, en el caso de Rodríguez, se concentra en el "podría". El único género al que debería responder la literatura es al condicional o potencial. La literatura es el arte de lo que podría haber sido y no fue. Por poder (sigo atrapado en el mismo verbo), Luis Rodríguez podría haber inventado un género: la picaresca literaria.

Persiguiendo sombras, como escribió hace algún tiempo Antonio Vega.