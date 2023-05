15:22

Blanca Paloma, inusual y tapada

Blanca Paloma rompe con los esteoreotipos que la prensa especializada tiene de España: "Es calmada, relajante, se puede cantar al unísono", apuntan los periodistas en Liverpool. Incluso alguno, más atrevido, tacha "EaEa" de "irritante", lo que no impide que esté entre las favoritas a ganar e implante lo que empieza a ser ya una constante en Eurovisión: España ya no es un desastre, ahora compite con las mejores.

"Es increíble, me gusta mucho", apunta Aaron Spencer, periodista británico de Pinknews. "Es una canción muy pegadiza y es una de las favoritas. No hay que perdérsela. Finlandia y Suecia son de las favoritas, pero creo que España puede estar ahí seguro. Puede ser la tapada".

"Me gusta, es diferente a las canciones tradicionales que ha presentado España otros años. Blanca Paloma tiene una gran voz, cuando la escuchas puedes cantarla a la vez, y eso me encanta", añade Jessica Will, que trabaja para la edición suiza de 20 Minutos.

Los periodistas consultados coinciden en que la propuesta de España se sale de lo que esperan de este país, que rompe con la tradición de país "fiestero" y "latino" y que aun así es de las mejores que se puede escuchar este año en el festival.