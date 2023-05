El fundamento de la esperanza

Cuenta Michael Ignatieff que en 2007 fue invitado a dar una conferencia en el intermedio de un festival de canto coral celebrado en Utrech. Debía hablar sobre justicia y política en el "Libro de los Salmos". No es creyente y no los había leído, pero aceptó el ofrecimiento y se puso a la tarea. Él y su esposa siguieron desde un banco todas las actuaciones, sin perderse una. Confiesa que el consuelo que encontraron en aquellas voces resultó ser para ellos una experiencia única. Tanto fue así, que decidió investigar el tema a través de la vida y la obra de hombres y mujeres, empezando por el "Libro de Job" y las epístolas de Pablo y terminando en las "Cartas a Olga" de Václav Havel y los hospicios de la doctora Cicely Saunders, cuya huella en la historia de la humanidad aún permanece. Luego vino la pandemia y nació este libro luminoso y arrebatador que, sobre el estribo de los más lúcidos, da vueltas y más vueltas tratando de hallar la actitud que mejor responda al desafío de la existencia.

Michael Ignatieff ha sido profesor en las primeras universidades del mundo y ha escrito, con prosa cálida y fluida, libros muy certeros sobre acontecimientos críticos. Conversó con Isaiah Berlin, al que describe como un optimista incurable, y le hizo una gran biografía. Abordó el resurgir del nacionalismo en "Sangre y pertenencia". Tras el derrumbe de las Torres Gemelas y la segunda guerra de Irak, en las páginas de "El mal menor" se enfrentó a los dilemas éticos y políticos que el terrorismo plantea a las democracias. El estrepitoso fracaso en su intento de ser elegido presidente de Canadá le llevó, lo mismo que le pasara a Vargas Llosa, a redactar "Fuego y cenizas", un recuento transparente de su aventura en el mundo de la política. Sí presidió la Universidad Centroeuropea en Budapest hasta que Orbán, inventor del nuevo modelo de democracia iliberal, decidió cerrarla. Liberal hasta la médula, y atípico por su oposición al neoliberalismo, reclama atención a la desigualdad, pero defiende que la libertad es prioritaria y en la actualidad está en serio riesgo.

Libre de autoengaños, ilusiones y fábulas, el individuo tiene que enfrentarse cara a cara con la vida, postula el autor canadiense

Dice Ignatieff que vivimos en una llamativa esquizofrenia. Declaramos ser felices y a la vez nos vemos abrumados por tantos peligros que amenazan nuestro futuro. Son tiempos de aflicción. El destrozo del planeta, la violencia y la guerra, la injusticia, y la angustia que provoca todo ello, nos abaten. No es esta una sensación inédita. La pérdida, el revés, la tristeza y el dolor, forman parte inseparable de la vida. La adversidad suele aparecer de manera ocasional y pasajera, pero allá al fondo siempre está la muerte y el sinsentido. Esta es la cruda realidad. Durante siglos, las penalidades sufridas en la estancia mundana convertían en motivo de celebración el ascenso al paraíso, pero en el siglo XVI, postula Ignatieff, "los europeos empezaron a sospechar que ese país no existía". Entonces, libre de autoengaños, ilusiones y fábulas, el individuo no tiene más remedio que enfrentarse cara a cara con la vida. Son muchos los motivos que pueden mantener en pie a la persona. El cristianismo ofrece a Dios, Cicerón la virtud cívica de la república, Boecio la filosofía, Marx la fe en el progreso, Weber la entrega a la vocación, Ajmátova y Levi el testimonio del horror indescriptible, Montaigne y Hume el disfrute del cuerpo y la mente, las pequeñas y las grandes vivencias. La humanidad se acerca a la realidad última, radical la calificó Ortega, de la vida y el mundo. Los clásicos nos han enseñado las muchas razones que hay para vivir plenamente. Subido a sus espaldas, Ignatieff promueve la esperanza. Es este un libro goloso y gozoso. Pero, ¿es esto todo? ¿debemos descartar que vaya a haber una sorpresa final?