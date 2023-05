Todos los hombres son iguales

No puede extrañar a los muchos y fieles lectores de Gustavo Martín Garzo que el autor vallisoletano regrese con esta nueva novela a ese hechizado mundo, tan característico de su producción, donde los ensueños del cine, los prodigios de los cuentos maravillosos, la trascendencia bíblica y el misterioso espacio del amor se entrecruzan con lo terrible, el sol negro, la conciencia del mal y la muerte; un mundo narrativo bien definido, fascinante, muy singular, que detiene en especial su mirada en el corazón de las mujeres y que se desarrolla en "El último atardecer" bajo la forma de un diario íntimo.

María, una joven médica, comienza a escribir su diario el mismo día (febrero, 2012) en que llega a su primer destino, un pequeño pueblo castellano. No obstante, el diario de la flamante doctora será más bien una larga y amorosa carta al padre, pues es a su padre, ya fallecido, a quien la joven se dirige en esas anotaciones ("Te vas a reír cuando te cuente por qué elegí este lugar"). Y el motivo por el que ha elegido ese perdido pueblo rural es que ahí se rodaron en su día algunas escenas de "El Cid", con Charlton Heston en el papel principal, pues ese mismo actor fue quien protagonizó a su vez "El señor de la guerra", película que padre e hija vieron juntos cuando ella tenía quince años: "Esa película cambió mi vida" –asegura–. "Durante mucho tiempo, cuando los chicos me preguntaban mi nombre, yo les decía que me llamaba Bronwyn, como la protagonista de la película".

Pasado y presente, toda la trayectoria biográfica de María, parece construirse sobre la herida de esa experiencia: la vida de la joven está marcada por el descubrimiento del furioso, apasionado amor que viven en el ensueño de la pantalla (esto es: del séptimo arte) el señor de la guerra y Bronwyn, una bella muchacha campesina a quien el poderoso guerrero medieval descubre desnuda cuando sale de una laguna. Así que el libro de Martín Garzo traspone ese universo épico, legendario, a la vida corriente de nuestros días, presenta el amor, distintas formas de amor y en particular el deslumbramiento y la oscuridad del amor pasión, en una geografía real, próxima, y desde el punto de vista de una mujer: una joven médica fatalmente enamorada de un bello y solitario muchacho, un extranjero, menor de edad, al que verá salir desnudo de un pantano. El juego narrativo con "El señor de la guerra" es explícito desde el principio. Y el deseo de María, su deseo del cuerpo de Roco, ese adolescente repetidamente comparado con la belleza y movimientos de los animales, constituye la materia fundamental del diario.

Otras alusiones y correspondencias con el cine, la mitología, la Biblia o la literatura puntean intencionadamente la narración: plantean preguntas, ofrecen distintos tipos de amores y apegos, de temblorosas emociones (Orfeo, la Bella y la Bestia, Odiseo y Nausícaa, el ángel de la anunciación a María, Alain Delon en "Rocco y sus hermanos"...). Y el buen oficio del novelista encuentra el modo de que otros personajes relacionados con la autora del diario (amigas, antiguos novios, vecinos...) refieran asimismo su particular exemplum en torno al arte de amar; es el caso de las chicas que actúan de madrinas en las vueltas ciclistas (un brillante capítulo), cuyos entretenidos relatos personales, al tiempo que abren el ángulo y enriquecen la novela, funcionan como variantes o complemento de los desasosiegos de la protagonista.

Eso sí, la historia más significativa quizá la aporta su madre. Pues si María-Bronwyn es quien mira y descubre el cuerpo de Roco e invierte por tanto el paradigma tradicional, es decir, que sea un señor de la guerra quien mire con deseo a cualquier doncella desnuda, ya su madre –arquitecta, independiente, ahora separada– había impuesto en la familia un modelo que cuestionaba desde la raíz los estereotipos recibidos: rechazaba la maternidad, aceptó el nacimiento de su única hija con la condición de que el marido se ocupara por completo de ella, al punto de que se sacaba la leche en su despacho profesional y se la enviaba al padre...

La novela transita entre la libertad y los derechos de la mujer

La novela transita entre la libertad y los derechos de la mujer. Sus distintos personajes no dejan de manifestarse sobre este punto, incluso circunstancialmente pueden soltar tópicos ("Todos los hombres son iguales"; "Todas las mujeres somos unas brujas") o hacer afirmaciones arriesgadas ("Las mujeres estamos hechas de sueños, de vuestros sueños"), pero no se apartan de lo sustancial: evidencian así la indiscutible e injusta dominación masculina ("Son los hombres los que matan, raras veces lo hacen las mujeres") mientras dibujan a su vez el verdadero desconcierto que para mujeres y hombres constituye la pasión sexual, esa energía –¿don o castigo?– que nos acerca al árbol del paraíso, a una naturaleza puramente animal, a la parte maldita, al gozo y la muerte. "¿Quién hablaría si no de la belleza impura, de la belleza que hay en la oscuridad del corazón humano?".

Martín Garzo ha tomado el título de este libro de un viejo western ("El último atardecer", 1961) en el que un pistolero que ha abandonado hace mucho tiempo a la familia está a un paso del incesto con su hija de dieciséis años. Esa película viene al recuerdo de la autora del diario cuando coincide en una fiesta con otra mujer que lleva un vestido amarillo como el que lucía la chica del western. Así que al primer modelo de la novela, aquella película ("El señor de la guerra") donde la adolescente María descubría la pasión del amor en compañía de su padre, se suma esta otra película en la que un varón advierte a tiempo que se ha enamorado de su hija. En efecto, el amor entre padre e hija antecede a todo; y es la propia María ("tu pequeña esposa" –evoca ella misma–) quien compara a su padre con el vaquero y hasta le parece que es su padre el que ahora le ha enviado a Roco "para que ese manantial no se seque". Sobre el amarillo tabú –sobre esa semilla– se anudan las pasiones. Sol dorado, noche negra.

Y a tan sagrados, impenetrables y enredados sueños o fantasmas, aún se superpone un hecho –real, histórico– que la médica solo conocerá después de "el peor de los finales": de que el mal cubra los días y ella abandone el pueblo. Pues solo entonces María-Bronwyn tendrá noticia de que su historia con Roco ha transcurrido sobre los pasos del poeta Juan Eduardo Cirlot, quien vio en su día en Barcelona "El señor de la guerra", "quedó inmediatamente enamorado de su protagonista" (la actriz Rosemary Forsyth) y escribió luego su célebre ciclo de Bronwyn, varios libros de poemas en los que –dice María– "habla de la destrucción del hombre por el amor".

Todos los hombres son mortales. María es hombre. Luego, María es mortal.

Y en el "Diccionario de símbolos" de Cirlot: "El color amarillo, el color del sol que de tan lejos llega, surge de las tinieblas como mensajero de la luz y vuelve a desaparecer en la tenebrosidad".