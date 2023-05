El pugilato en casa de Natalia Pastor

La Galería Caicoya muestra los últimos trabajos de Natalia Pastor, una artista que, junto a María Álvarez, Mónica Dixon, María Gimeno, Jezabel Rodríguez y Leo Wellmar, constituyen un interesante grupo de creadoras contemporáneas ligadas a este espacio.

Fue precisamente en una exposición individual en esta galería, en 2014, donde descubrí la calidad plástica y enorme compromiso social de Natalia Pastor. En su proceder, recurre a múltiples vías de expresión, soportes técnicos y estéticos que potencian el discurso y la comunicación con el espectador. La exposición actual no solo confirma estas características, subraya la coherencia de sus trabajos y de su trayectoria. Comenta acertadamente Guillermina Caicoya, directora de la galería, que sus propuestas, además de plantearse desde criterios instalativos y multidisciplinares, muestran un proceso creativo en el que se van enlazando unas obras con otras. Y, ciertamente, en "Ring doméstico" podemos rastrear preocupaciones y temas presentes en trabajos anteriores, siempre vertebrados desde el paisaje familiar, natural e industrial, de la Cuenca Minera del Nalón, donde nació y donde vive.

El carácter interdisciplinar de sus propuestas expositivas (recuerdo la excelente muestra "Parece que va a llover" en Valey, Centro Cultural de Castrillón, en 2022) facilita la interacción con el espectador, propiciando sinergias que enriquecen sus proyectos al incorporar diversos aspectos vitales en los que, como comenta la artista, converge una visión del territorio que oscila entre el testimonio, el documento, la mirada idealizada y lo épico. Hay referencias claras a su entorno íntimo, a lo doméstico, que se imbrican con asuntos de la realidad social, económica y cultural. Diversas disciplinas artísticas se suman a este planteamiento para potenciarlo, acentuando su carácter reivindicativo y reflexivo: instalaciones audiovisuales, fotografías, arte textil y, evidentemente, el dibujo, auténtico motor de su producción y punto de partida de muchas de sus propuestas y que, en esta muestra, tiene un especial protagonismo en la orgánica y miniaturista serie "Cartografía de los no lugares", realizada con lápiz y acuarela sobre papel y cartulina.

"Lo personal es político" es premisa fundamental en el planteamiento temático de sus trabajos, remitiéndonos a las conexiones que existen entre los asuntos privados y las grandes estructuras sociales y políticas ya planteadas desde el feminismo histórico. Es un lema popularizado en un ensayo de Carol Hanisch de 1969, y que Natalia Pastor hace suyo mediante conexiones formales y conceptuales, especialmente en la proyección de imágenes y en los audios de esta exposición que aluden a las movilizaciones de la lucha obrera y a las manifestaciones del 8 de Marzo, confirmando el planteamiento de la escritora norteamericana cuando dice que no existen soluciones personales, solamente mediante una acción colectiva podremos encontrar alguna alternativa positiva.

En la muestra hallamos obras referidas a la lucha por la igualdad y defensa de los derechos individuales: son los dibujos y acuarelas que dan nombre al conjunto de la exposición. La serie "Ring doméstico" reúne retratos de sus hijas y autorretratos en los que aparecen representadas como auténticas luchadoras, con guantes de boxeo, en posición de guardia y con una indumentaria característica del ámbito del trabajo, el mono azul: "House Work", "Everything, Everywhere", "My Way" y, sobre todo, "No pienso recoger los platos rotos", evidencian un espíritu crítico y luchador que también se adivina en el saco de boxeo en el que podemos leer INERCIAS / ACCIÓN, una instalación en sí misma que incita a la participación. Los monos de trabajo, también expuestos físicamente en la sala, son piezas vertebradoras, poseen connotaciones que van más allá de la dignificación del mundo del trabajo, ya que pertenecieron a su padre, adquiriendo un valor profundamente personal, sentimental. Son piezas que recuerdan el traje de producción unisex que se utilizó en el entorno de la Revolución Rusa de 1917, el Prozodeshda, y parece reivindicar el importante papel que tuvieron Várvara Stepánova o Liubov Popova en ese contexto constructivista. Las prendas están bordadas con contundentes lemas como "Pan, paz y tierra" o "Emancipación", subrayando esa imbricación de lo personal y lo social, de lo autorreferencial y universal.

Visitar "Ring doméstico" es vivir una experiencia inmersiva en los mundos de Natalia Pastor, sus motivaciones vitales se ven traducidas a múltiples lenguajes plásticos, llevándonos a empatizar con ella, a compartir sus preocupaciones. Explica que las fronteras entre lo público y lo privado se diluyen, cartografía el territorio a través del cuerpo, convirtiéndolo en el lugar sobre el que impactan las batallas cotidianas y sobre el que se expresan los conflictos del espacio colectivo. Advertimos la energía que desprenden sus trabajos y la proyección que van adquiriendo con el paso del tiempo, como un continuum que se retroalimenta y sigue progresando. Así ocurre con la serie fotográfica "Patrones para una revolución en punto de cruz", que parecen indicar un futuro desarrollo, bastante prometedor. Son imágenes de pintadas con frases tan rotundas como esta: "El mundo entero se aparta ante una mujer que sabe lo que quiere".