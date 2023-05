Unamuno, hombre político

Entre octubre de 2021 y marzo de 2022, la Universidad de Salamanca acogió en el Colegio Arzobispo Fonseca una espléndida exposición sobre la vida y obra de Miguel de Unamuno y Jugo, aquel vasco nacido en Bilbao en el año 1864 y fallecido en Salamanca en el año 1936, cuando contaba con 72 años de edad. Hace pocos meses se acaba de publicar el catálogo correspondiente a la misma, que, al igual que la exposición originaria, evidencia una innegable calidad de texto y soporte visual y fotográfico.

Los comisarios de la exposición y editores del catálogo son el matrimonio formado por Colette y Jean-Claude Rabaté, profesores eméritos de la Universidad de Tours y de la Universidad de París III, respectivamente. Es fácil apreciar que la labor hecha es el resultado de una vida académica dedicada a desentrañar la trayectoria vital e intelectual de Unamuno de manera tenaz, paciente y rigurosa. En la estela del mejor hispanismo histórico y literario de Francia, al que la cultura española debe tanto.

Va de suyo que Unamuno no es una figura fácil de abordar, entender y explicar. Por la magnitud de su obra y legado escrito, que los autores han consultado, analizado y diseccionado con primorosa minuciosidad. También por la complejidad de su propia personalidad y por los convulsos tiempos que Unamuno vivió, puesto que su vida se funde y confunde con etapas críticas de la historia de España: desde la conformativa del Sexenio Democrático de 1868-1974 hasta los primeros compases del trágico trienio bélico de la Guerra Civil de 1936, pasando por la configuración y crisis de la Restauración borbónica, el septenato de la Dictadura Militar de Primo de Rivera entre 1923 y 1930 y el quinquenio democrático de la Segunda República entre 1931 y 1936. No en vano se trata de un escritor, ensayista, periodista, conferenciante, profesor universitario, gestor universitario, intelectual comprometido… En suma, activista político en el sentido aristotélico del término, que conforma su activismo como labor de pedagogía cívica y pública, tan filantrópica como patriótica. Y su entidad no es poca.

Según el cómputo ofrecido, avalado por otros trabajos previos, Unamuno es autor de no menos de 87 cuentos y relatos cortos y de un amplio corpus poético singularmente personal y atractivo. Es firmante de más de una decena de novelas o piezas teatrales de gran impacto público, como "Niebla", "La tía Tula" o "San Manuel Bueno, mártir", entre las primeras, y "La esfinge", "La venda" o "El otro", entre las segundas. Es responsable de varios ensayos cruciales para el debate público intelectual en España, como fue el caso de "En torno al casticismo", de "El sentimiento trágico de la vida" o de "La agonía del cristianismo". Tiene en su haber no menos de 4.000 artículos periodísticos de distinta extensión y contenido, siempre exquisitos en su forma y estilo. Pronunció decenas de discursos o conferencias públicas, tanto académicas como mundanas, con fino tacto oratorio, en contextos, a veces, de especial significación y peligro (como el 12 de octubre de 1936 en el Paraninfo de esa universidad salmantina ante un auditorio hostil que ni quiso ni pudo comprender su advertencia sobre lo que era "vencer y convencer. Odio y no compasión"). Y, para no extender la nómina por innecesario, cabe recordar que elaboró no menos de 3.000 cartas de mayor o menor entidad con ese mismo cuidado formal y material que ponía en todo lo que tenía que ver con el idioma español, al que llamaba "la sangre de mi espíritu", nada menos.

Pertrechados del conocimiento de todo este material empírico enorme, conocedores del crucial contexto histórico de su época, el matrimonio Rabaté han logrado perfilar una biografía histórica realmente evocadora, explicativa y fundamentada. Una obra en la que, además, el cuidado texto narrativo se complementa con un despliegue de imágenes y fotografías inmejorable en formato y pertinencia. Gracias a ella podemos atisbar lo que fue la vida de Miguel de Unamuno: intensa, productiva, azarosa, contradictoria, como casi todas en su inmensa mayoría, con sus dosis de egotismo y de fraternidad, porque al fin y al cabo, ya decía Immanuel Kant que el hombre es hombre porque tiene que vivir en sociedad pero también quiere vivir en soledad. En suma: una buena biografía histórica que nos dice casi todo lo que puede decirse sobre su protagonista y su tiempo. No es poco logro.

Enrique Moradiellos es miembro de la Real Academia de la Historia