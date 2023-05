La adaptación teatral de la película 'La vida de Brian' que se estrenará en los teatros londinenses en 2024, eliminará una escena sobre un hombre que quiere gestar a su propio hijo para "no ofender", según informa el periódico británico 'The Telegraph'.

El actor de la película y guionista John Cleese es quien lidera la adaptación al teatro y él ha tomado la decisión de quitar esta escena, tras la oposición de los actores de la obra porque "podría ofender a la gente". "Nos encanta el guión pero hoy en día no se pueden hacer esas cosas", comentaron los actores según el medio británico.

En dicha escena original aparece un personaje (Stan), que explica que quiere ser una mujer y pide que le llamen Loretta porque es su "derecho como hombre" y afirma que desea "tener hijos" añadiendo que "los hombres tienen derecho a tener hijos" y pide que "no le opriman".

Posteriormente, el personaje de Cleese (Reg) le dice a Stan él no puede parir y su intención no es "oprimirle" pero que al no tener matriz no puede gestar. "¿Dónde vas a gestar el feto, lo vas a meter en un baúl?", se cuestiona Reg.

'The Telegraph' señala que John Cleese, durante un espectáculo personal, se dirigió al público para indicar que "nunca ha habido una queja en 40 años" pero "de repente no se puede hacer porque ofenderá". "Tenemos algo de lo que nunca ha habido una queja en 40 años, que yo sepa, y ahora no podemos hacerlo porque ofenderá a la gente. ¿Qué se supone que hay que hacer con eso", se ha cuestionado el actor.

La obra rendirá homenaje a la película de los Monthy Python, 45 años después de su debut en la gran pantalla.