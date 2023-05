Regresa Enrique Bunbury (Zaragoza, 1967) con un nuevo y (muy) esperado trabajo de estudio: Greta Garbo (Warner, 2023). El título del disco no es casualidad, pues tiene relación directa con los últimos acontecimientos protagonizados por Bunbury con respecto a su despedida de los escenarios que anunció hace un año por los problemas en su garganta. “Durante ese período y en los meses posteriores, escribí las canciones del nuevo álbum. Algunas manifestaban la rabia y el descontento provocado por la situación. Otras, se asomaban a un atisbo de esperanza, viendo en la creación mi última salida. En bastantes de las canciones incluidas en el disco aparece una mezcla de inquietud y entusiasmo ante algo que podríamos denominar el síndrome Greta Garbo. La famosa actriz sueca decidió abandonar la escena cinematográfica a la edad de 36 años, en el cénit de su carrera”, contaba Enrique en un comunicado previo al lanzamiento de este nuevo álbum, grabado en El Desierto Casa Estudio (México). A unos días de la salida de este duodécimo trabajo de estudio, Bunbury responde a las cuestiones de EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, del grupo Prensa Ibérica.

P. Cito a Nicolas Cage en la película 'Next': “Eso es lo que pasa con el futuro. Que, si lo ves, cambia”. ¿Cómo ve ahora mismo el futuro, incluido el suyo propio, más allá de que sea tan brillante que tenga que ponerse las gafas de sol, como canta en 'De vuelta a casa'?

R. Es muy buena esa frase de Nicolas Cage. Yo también creo que si miras al futuro y te proyectas en él cambias. También decía Charles Chaplin: “ten cuidado con lo que deseas, no vaya a cumplirse”. De alguna manera, construimos el futuro a base de deseos e intenciones. Obviamente, no es tan sencillo. Puedes enderezar el timón y dirigirte hacia algún lugar concreto, aunque a veces sea obstinado contradecir al universo. En fin, estoy en un momento en el que planeo poco. El concepto gira está desestimado y así no tengo que pasar por esas planificaciones de largo recorrido y pensar que en los próximos dos años voy a estar subiéndome a escenarios. Sé que ahora me toca la promoción y que el disco sale el 26 de mayo. Después, no tengo ningún plan. Así que me meteré en mi estudio y pintaré, escribiré alguna canción, me meteré con un nuevo libro. Sin prisas, pero sin pausa. Viviendo el día a día creativo. Y nos iremos de vacaciones a algún lugar exótico, también.

P. “Lo que antes para mí era sagrado / Hoy tengo claro que todo pasa. / Voy de vuelta a casa / Voy con retraso / Pero hubiera preferido / No despedirme así”. No es la primera vez que se mencionan las despedidas en sus letras... ¿Lo que antes era un leitmotiv ahora es una decisión?

R. Es cierto. Pero tengo una larga carrera a mis espaldas. Mi primer álbum salió en el 87, así que he tenido tiempo de ir diciendo adiós a algunas épocas de mi vida. He pasado por distintos periodos artísticos con diferentes músicos y managers. Es normal cerrar etapas y abrir otras. Las nuevas circunstancias son otras. Es un cambio de enfoque. De una carrera en la que las giras eran una parte sustancial, he pasado a una en la que me enfoco de manera casi exclusiva en la parte creativa, que en el fondo es la base de todo y, además, lo que más disfruto.

Creo que la palabra "resignación" no es la más adecuada para definir este disco. Es un álbum en el que habita la tristeza por no poder realizar una parte sustancial de mi carrera"

P. ¿Es 'Greta Garbo' un álbum de resignación?

R. Pues creo que no. Creo que la palabra "resignación" no es la más adecuada para definir este disco. Es un álbum en el que habita la tristeza por no poder realizar una parte sustancial de mi carrera, con la emoción y la esperanza de encontrarme en un nuevo ciclo que me va a sorprender, y espero también al público que me siga.

P. Hay esperanza... Sirva de ejemplo 'Autos de choque'. ¿Es esta canción la luz a través de la grieta, que decía Leonard Cohen?

R. Autos de choque es una favorita del disco. Es una de las pocas canciones sociales que hay dentro de un álbum que es mayoritariamente personal y mirando hacia adentro. Pero en ésta y quizás en una o dos más hay algo de mirada exterior y de crítica social.

P. Hay momentos en 'Greta Garbo' que recuerdan al Calamaro de 'Bohemio' y a The Beatles ('Desaparecer', 'Autos de choque'), con ese ritmo tan soul ('Para ser inolvidable', 'Alaska'...). ¿En quién estaba pensando musicalmente durante el proceso de este álbum?

R. ¡Qué maravilla de comparación! Andrés [Calamaro] es uno de los grandes autores de la música en castellano de los últimos cuarenta años. Hay otros que también me fascinan, pero Andrés está ahí, en el top five, sin ninguna duda. Coincidir en el espacio-tiempo con su talento es un privilegio y considerarlo mi amigo querido es un honor. Y The Beatles son la base de todo. Tuve una infancia en la que básicamente escuchaba sus álbumes, entre los 8 y los 12, posiblemente. En cuanto al soul de los setenta, que también hay bastante de influencia en este álbum, pienso principalmente en Al Green; es algo que ya empezó a aparecer en El Puerto EP del 2021. Yo añadiría también la new wave neoyorquina de finales de los setenta y el The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars de [David] Bowie. Ahí están las principales influencias y referencias de este nuevo disco.

P. Además de los diez cortes del disco, hay un extra: 'Ya no eres el mismo'. ¿Surgió del proceso de 'Greta Garbo'? ¿Qué la hace tan diferente del resto del repertorio?

R. Grabamos once canciones y una tenía que salir del disco porque no cabía en el vinilo. No es que sea muy diferente al resto del disco, pero me parecía que era una canción que merecía un lugar de distinción, un espacio único.

P. Los músicos, con Adanowsky a la cabeza, ya no son Los Santos Inocentes, que llevaban con usted desde 'Hellville de Luxe'. ¿Los nuevos temas, en su concepción, precisaban de otros sonidos y, por tanto, de otra banda?

R. Eso lo tenía claro desde el principio. No quería volver a producir yo el nuevo álbum. Posiblemente, no vuelva a hacerlo. Estuve muchos años autoproduciéndome y quiero escuchar otras opiniones que me ayuden a llegar a nuevas conclusiones. Adán [Jodorowsky] tocó el bajo y llamó a Raoul [Chichín] y Victor [Mechanick], que son unos músicos parisinos jóvenes, finos y talentosos. La música corre por sus venas. En la batería estuvo Bernie [Bernardo Rodríguez] que tiene un toque maravilloso y delicado. La idea era refrescar el sonido, encontrarme en un contexto distinto y creo que ha sido bueno contar con distintos músicos para la grabación de este álbum. Mi idea es grabar el siguiente con otros músicos y otro productor distinto.

P. También ha cambiado de 'management'. ¿El cambio había de ser total o no sería?

R. Ha coincidido que el momento de crisis me ha llevado a hacer algunos cambios. Es un enfoque nuevo de mi carrera, para el que necesitaba una visión distinta y poder llegar a nuevas conclusiones.

Las giras son un esfuerzo titánico. Y me refiero a las giras en las que sales de casa por un buen tiempo, no las de salir los fines de semana a tocar a Salamanca o Teruel. Es un trabajo muy duro"

P. Sinead O'Connor dijo estar “cansada de la rutina del mercado de la música” y que no le gustaba cantar por obligación: “si grabas un disco y haces una gira, no tienes más remedio que estar cada noche con un determinado estado de ánimo. Es un esfuerzo realmente grande”. ¿Lo es?

R. Lo es. Las giras son un esfuerzo titánico. Y me refiero a las giras en las que sales de casa por un buen tiempo, no las de salir los fines de semana a tocar a Salamanca o Teruel. Es un trabajo muy duro. No quiero compararlo con trabajar en una mina, porque nunca he trabajado en algo así. Pero no es fácil ni física ni emocionalmente.

P. ¿Qué tiene que cambiar para que Bunbury vuelva a los escenarios?

R. Ahora mismo no pienso en volver a las giras. Voy a realizar conciertos puntuales, en ciudades escogidas. Muy pocos shows, seleccionados y buscando hacer algo que merezca la pena y volver a casa a seguir con lo mío. O sea, componer, escribir y pintar. Y cuidar a mi familia. Esas son las prioridades.