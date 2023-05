Es uno de los escritores contemporáneos más laureados y siempre aparece en lo más alto de las quinielas para recibir el Premio Nobel. A la espera de que llegue el ansiado reconocimiento de la Academia de Suecia, es en Asturias donde se le rendirá un gran homenaje. Allí sí se ha valorado su prosa. Haruki Murakami recibirá el próximo mes de octubre en el Teatro Reconquista de Oviedo el Premio Princesa de Asturias de las Letras 2023.

El escritor japonés ha vuelto a las librerías este mismo mes de abril tras seis años de ausencia con 'La ciudad y sus muros inciertos' ('The city and its uncertain walls'). Poco se sabe de una novela por la que aún espera el resto del mundo, ya que por el momento solo se puede adquirir en Japón. De hecho, ni siquiera se ha publicado su traducción al inglés.

Mientras tanto, su extensa bibliografía permite recrearse y sumergirse una y otra vez con el mundo que ha creado el novelista japonés, que acumula casi tantos admiradores como detractores. Como ha ocurrido con tantos otros genios a lo largo de la historia, a Murakami o lo amas o lo odias.

Esta es una selección de cinco de sus libros más célebres, aptos tanto para los que quieran darle una oportunidad a ese universo tan particular que bebe del realismo mágico (esto solo en algunos de sus títulos) como para los que ya han tenido una primera toma de contacto.

1- 'Tokio Blues'

Se publicó en 1987, ha sido adaptada a la gran pantalla y es el libro responsable de que en su día Murakami se convirtiese en un ídolo de masas entre los jóvenes en Japón. Una novela que bebe del suicidio, de la juventud, de la sexualidad y del Tokio de finales de los setenta. Watanabe, Naoko y Midori se colarán en el corazón del lector para luego hacerlo un pedazos.

2- '1Q84'

Se publicó en tres volúmenes entre 2009 y 2010. Su éxito fue tal que en su primer mes en las librerías ya se habían vendido un millón de ejemplares. Su título es una referencia clara a la obra maestra de George Orwell, ya que en japonés el número 9 y la letra Q se pronuncian igual. Es esa sutil alteración la base del universo de Murakami en una de sus obras más exitosas.

3- 'Kafka en la orilla'

Vio la luz en 2002 y un tiempo después los críticos del New York Times le otorgaron el honor de ser la mejor novela del año. Es un claro ejemplo de historias entrelazadas: en los capítulos impares se narra la vida de Kafka Tamura, un personaje inspirado en Franz Kafka, y en los pares el autor se centra en Satoru Nakata, un anciano con discapacidad desde la Segunda Guerra Mundial que se dedica a buscar gatos perdidos.

4- 'Crónica del pájaro que da cuerda al mundo'

El mejor ejemplo de cómo Murakami juega a su antojo con ese realismo mágico enseña de los escritores de América Latina. Pero, en esta ocasión, su Macondo particular está en Japón. A lo largo de sus casi mil páginas, la fina línea entre la realidad y el sueño se cruza en ambas direcciones.

5- 'De qué hablo cuando hablo de correr'

Murakami también ha dedicado tiempo y literatura al ensayo. En concreto, en ellos habla de sus dos grandes pasiones: el jazz y correr. Sobre este último tema versa este libro de memorias, mucho más divertido que el resto de sus publicaciones, en el que reflexiona sobre su participación en carreras de larga distancia.